Auto-ankauf-seven.ch – Ihr Auto zu verkaufen war noch nie so einfach

Tipps für den Kauf eines Neu- oder Gebrauchtwagens

Je nach Ihrem Budget können Sie sich für den Kauf eines Neu- oder Gebrauchtwagens entscheiden. Bei einem geringen Budget werden Sie sich in der Regel für einen Gebrauchtwagen entscheiden. Egal, ob es sich um einen Gebrauchtwagen oder einen Neuwagen handelt, beide haben ihre Vor- und Nachteile.

Unsere Tipps für den Kauf eines Gebrauchtwagens

Ein Gebrauchtwagen ist zwar preiswerter als ein Neuwagen, doch besteht bei letzterem das Risiko, dass er mehr Mängel oder andere versteckte mechanische Defekte aufweist. Außerdem haben Sie keine wirkliche Garantie für den Wert des Fahrzeugs. So gibt es beispielsweise Betrügereien mit dem Kilometerstand.

Beachten Sie, dass die Versicherungskosten für einen Gebrauchtwagen höher sind.

Unser Rat für den Kauf eines Gebrauchtwagens ist, vor dem Kauf eines Fahrzeugs eine technische Inspektion zu verlangen und den Verkäufer persönlich zu treffen, am besten tagsüber, damit die Dunkelheit bestimmte Mängel des Fahrzeugs nicht verdeckt.

Unser Rat für den Kauf eines Neuwagens

Der Kauf eines Neuwagens birgt weniger Risiken als die Entscheidung für einen Gebrauchtwagen, auch wenn der Preis höher ist. Beachten Sie auch, dass Sie nicht nur einen hohen Preis für das Fahrzeug zahlen, sondern auch höhere Versicherungskosten haben. Allerdings ist ein Neuwagen in einwandfreiem Zustand und hat daher eine längere Lebenserwartung.

Außerdem ist zu bedenken, dass ein Neufahrzeug nach den ersten Jahren schnell an Wert verliert. Informieren Sie sich im Vorfeld über die Automarken und -modelle, die am schnellsten an Wert verlieren, damit der Kauf Ihres Autos zu einer langfristigen Investition wird.

2. Sollten Sie ein Auto von einem Fachmann oder einer Privatperson kaufen?

Wie der Kauf eines Neu- oder Gebrauchtwagens läuft auch der Kauf eines Autos von einem Fachmann oder von einer Privatperson nicht auf die gleiche Weise ab. Es handelt sich um zwei unterschiedliche Verfahren, die beide ihre Vor- und Nachteile haben.

Wenn Sie bei einem Händler kaufen, haben Sie die Möglichkeit, sowohl Neuwagen als auch Gebrauchtwagen zu erwerben. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, eine mindestens dreimonatige Garantie für alle Mängel oder versteckten Defekte nach dem Verkauf zu erhalten. Wenn Sie bei einem Fachmann kaufen, haben Sie auch die Möglichkeit, einen zertifizierten Gebrauchtwagen oder einen Wagen mit Garantie zu erwerben.