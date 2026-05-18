Neutraler Vergleich der von der asa lizenzierten Lernmittel-Anbieter für die Auto Theorieprüfung in der Schweiz.

In der Schweiz sind aktuell sieben Anbieter von der Vereinigung der Strassenverkehrsämter (asa) lizenziert, um Lernmittel für die Auto Theorieprüfung anzubieten. Die Preise reichen von rund CHF 18 für einfache App-Lösungen bis zu über CHF 77 für umfassende Buch- und Software-Bundles. Auch bei Sprachen, Lernmethoden, Plattformen und Zusatzangeboten unterscheiden sich die Programme deutlich.

Walter Systems AG, Anbieter des Lernprogramms e.driver, hat auf e-university.ch eine neue Vergleichsübersicht aller in der Schweiz verfügbaren Lernmittel für die Auto Theorieprüfung veröffentlicht. Der Beitrag basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen der Anbieter und orientiert sich an der offiziellen Liste der asa. Ein Transparenz-Hinweis macht deutlich, dass e.driver selbst eines der verglichenen Produkte ist.

Im Mittelpunkt steht die Frage, welches Lernmittel zu welchem Lerntyp passt. Entscheidend ist nicht nur, ob eine App auf dem Smartphone läuft. Ebenso relevant sind Kriterien wie unterstützte Sprachen, Preis, Laufzeit, Lernmethodik, Multimedia-Anteil, Profi-Kategorien und die Frage, ob ein Programm eher auf reines Fragenlernen oder auf inhaltliches Verständnis ausgerichtet ist.

Der Vergleich zeigt unterschiedliche Schwerpunkte: Für schnelle Wiederholung und mobiles Lernen eignen sich App-Lösungen wie BLINK oder Fahrlehrer24.ch ab rund CHF 18 bis 19. Wer mit Buch, Web-App und mehreren Medien arbeiten möchte, findet bei CTM Alder (theorie24.ch) und haenni mikhail (verkehrstheorie.ch) umfassendere Pakete. TECVIA (easydriver.ch) setzt auf einen geführten Lernweg mit Gamification-Ansatz. e.driver kombiniert offizielle asa-Fragen mit eBook, Audio-Lektionen, kommentierten Übungsfragen und einer Erfolgsgarantie.

Ein wichtiger Punkt aus dem Vergleich: Lizenznehmer der asa verfügen jeweils nur über einen Teil der aktuell gültigen Theoriefragen. Wer den Stoff inhaltlich versteht statt einzelne Fragen auswendig zu lernen, ist daher unabhängig vom gewählten Anbieter besser vorbereitet. Genau deshalb lohnt sich ein Blick auf die Lernmethodik der einzelnen Angebote.

„Bei der Wahl eines Lernprogramms geht es nicht nur um den Preis oder die App. Entscheidend ist, ob das Lernmittel zum eigenen Lernstil passt und ob die Verkehrsregeln wirklich verstanden werden“, sagt Beat Walter, Geschäftsführer der Walter Systems AG und Autor des Vergleichs.

Die vollständige Übersicht auf e-university.ch vergleicht die sieben Schweizer Anbieter anhand von Plattformen, Sprachen, Kategorien, Preisen, Lernansätzen und typischen Einsatzbereichen. Der Artikel richtet sich an Lernende, Eltern, Fahrschulen sowie alle, die sich vor der Wahl eines Lernprogramms einen neutralen Überblick verschaffen möchten.

Zum vollständigen Vergleich der von der asa lizenzierten Lernmittel-Anbieter.

Über e.driver

e.driver ist ein Schweizer Lernprogramm der Walter Systems AG für die Vorbereitung auf die Theorieprüfung. Das Angebot kombiniert offizielle asa-Fragen mit eBook, Audio-Lektionen, kommentierten Übungsfragen, einem Online-Forum und einer Erfolgsgarantie. e.driver ist als Progressive Web App plattformunabhängig nutzbar und deckt private Kategorien wie Auto, Motorrad, Mofa, E-Bike, Traktor und Baumaschinen sowie berufliche Kategorien wie LKW, Bus, CZV, BPT und ADR/SDR ab. Eine kostenlose Testversion ist unter applight.edriver.ch verfügbar.

Kontakt

Walter Systems AG

e-university.ch / e.driver

Web: www.e-university.ch

Test-Version: applight.edriver.ch

Das Schweizer Unternehmen e-university – Walter Systems AG entwickelt und vertreibt seit über 25 Jahren digitale Lernprogramme für die Prüfungsvorbereitung. Zum Portfolio gehören interaktive Lernlösungen für Theorieprüfungen in den Bereichen Auto, Motorrad, LKW, Bus, CZV, Taxi, Mofa und E-Bike sowie für Traktor- und Baumaschinenprüfungen in der Schweiz.

Kontakt

Walter Systems AG

Beat Walter

Morgenstrasse 129

3018 bern

+41319984171



http://www.e-university.ch

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