AutoAlt.ai: KI-Alt-Texte für SEO und Barrierefreiheit

AutoAlt.ai erstellt per KI SEO-optimierte, WCAG-konforme Alt-Texte in 100+ Sprachen – mit Plugins für WordPress, Shopware, Magento, Drupal und Joomla.

Aalen, 10.04.2025 – Bilder sind für Onlineshops und Content-Websites ein unterschätzter Traffic-Kanal: Die Google-Bildersuche und visuelle Suchsysteme wie Google Lens gewinnen stetig an Bedeutung. Gleichzeitig verpflichtet der European Accessibility Act (EAA) seit Juni 2025 viele Unternehmen in der EU zu barrierefreien digitalen Angeboten – dazu gehören auch aussagekräftige Alternativtexte für Bilder. In der Praxis fehlen diese Alt-Texte jedoch auf unzähligen Websites oder sind für Suchmaschinen und Screenreader unbrauchbar.

Die webAufstieg GmbH aus Aalen bietet mit AutoAlt.ai eine SaaS-Lösung, die genau dieses Problem automatisiert löst. Die KI analysiert den Bildinhalt – Produkte, Personen, Objekte, Kontext – und formuliert daraus in Sekunden natürliche, beschreibende Alt-Texte, die sowohl den WCAG-2.1-AA-Richtlinien entsprechen als auch für Suchmaschinen optimiert sind.

SEO und Barrierefreiheit in einem Arbeitsschritt

AutoAlt.ai geht dabei über eine reine Bildbeschreibung hinaus. Als leistungsstarker Alt-Text-Generator ermöglicht die Lösung Nutzern, Pflicht-Keywords zu definieren, unerwünschte Begriffe auszuschließen, Marken-Präfixe oder -Suffixe hinzuzufügen, Zeichenlimits festzulegen, die Tonalität anzupassen und eigene Prompts zu hinterlegen. So entstehen Alt-Texte, die relevante Long-Tail-Keywords natürlich integrieren – ohne Keyword-Stuffing. Das verbessert die Auffindbarkeit in der Google-Bildersuche und schafft gleichzeitig die Grundlage für Rich Snippets und Visual Search.

Bulk-Verarbeitung für ganze Mediatheken

Ob einzelnes Bild oder komplette Mediathek: Per Bulk-Funktion lassen sich tausende Bilder in einem Durchgang verarbeiten – ein entscheidender Zeitvorteil für Onlineshops mit großen Produktkatalogen und für Agenturen, die mehrere Kundenprojekte betreuen. Alle generierten Texte werden in einer History gespeichert und können jederzeit nachbearbeitet werden.

Nahtlose Integration in gängige CMS- und Shop-Systeme

AutoAlt.ai bietet native Plugins und Module für WordPress (inkl. WooCommerce), Shopware, Magento 2 / Adobe Commerce, Drupal und Joomla. Die Anbindung erfolgt per API-Key direkt im jeweiligen Backend – Redakteure und Shop-Betreiber arbeiten in ihrer gewohnten Umgebung. Alternativ lassen sich Bilder direkt auf AutoAlt.ai hochladen, ganz ohne Integration. Mit Unterstützung für über 100 Sprachen eignet sich das Tool auch für internationale Shops mit Multi-Store-Umgebungen.

Datenschutz made in Germany

Als deutsches Unternehmen legt die webAufstieg GmbH besonderen Wert auf Datenschutz: Die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform, übertragen werden ausschließlich Bilddaten – ohne personenbezogene Daten, Metadaten oder EXIF-Informationen. Nach der Verarbeitung werden die Bilder nicht gespeichert.

Kostenlos testen

Interessierte können AutoAlt.ai kostenlos testen: Die Free Trial umfasst 50 Bilder mit vollem Zugriff auf alle Funktionen, Plugins und Integrationen. Zusätzlich steht ein kostenloses Online-Tool ohne Registrierung zur Verfügung (bis zu 5 Bilder pro Tag). Für den laufenden Betrieb stehen flexible Monats-Abos sowie einmalige Credit-Pakete für die Bulk-Verarbeitung bereit. Bereits über 1.000 E-Commerce-Unternehmen in Europa und Nordamerika setzen auf AutoAlt.ai.

Weitere Informationen: https://www.autoalt.ai

Über AutoAlt.ai / webAufstieg GmbH (Boilerplate)

AutoAlt.ai ist ein Produkt der webAufstieg GmbH mit Sitz in Aalen, Deutschland. Das Team vereint langjährige Erfahrung in Webentwicklung, Software-Engineering und E-Commerce. Mission des Unternehmens ist es, das Web inklusiver, barrierefreier und intelligenter zu machen – Bild für Bild. Mit KI-gestützter Alt-Text-Generierung unterstützt AutoAlt.ai Website-Betreiber, SEO-Profis, Agenturen und Onlineshops dabei, Barrierefreiheits-Anforderungen (EAA, ADA, WCAG) zu erfüllen und gleichzeitig ihre Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu steigern.

Kontakt

Auto Alt Text

Alexander Flach

Anton-Huber-Straße 20

73430 Aalen

073616339046



http://autoalt.ai

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