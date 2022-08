Autoankauf Stern – schnell, zuverlässig und in ganz Deutschland

Für Privatpersonen fühlt sich das Autoverkaufen häufig an wie das Fahren über Bodenschwellen aus Granitblöcken. Und am Ende des holprigen Verkaufs ist unsicher, ob der potentielle Käufer das Fahrzeug auch wirklich nimmt, holt und bezahlt. Immer mehr Menschen gehen daher auf Nummer sicher und verkaufen ihr Fahrzeug an Autoankauf Stern.

Probleme beim Autoverkauf

Privat an privat – was beim Autoverkauf verlockend klingt, ist nicht immer einfach. Sollten Sie bei Probefahrten einen Ausweis verlangen? Wie läuft das mit der Garantie und der Gewährleistung? Wie offen müssen Sie als Verkäufer sein? Melden Sie das Fahrzeug ab, bevor oder nach der Vertragsunterzeichnung? Bei Überweisungen – wie sehr vertrauen Sie dem Käufer?

Lösung ­– Autoankauf Stern

All diese Probleme und Hürden können Gründe dafür sein, dass zahlreiche Menschen ihr Gebrauchtfahrzeug nicht gerne verkaufen, auch wenn das Geld benötigt wird. Einen angenehmen, sicheren und vollkommen transparenten Ankauf bietet Autoankauf Stern.

Autoverkauf in 3 simplen Schritten

Schnell und bequem. So muss autoverkaufen gehen. Bei Autoankauf Stern füllen Sie einfach das Anfrage-Formular aus. Wir prüfen alles und melden uns rasch. Anschließend bewerten wir das Fahrzeug. Direkt danach erhalten Sie ein kostenloses Angebot. Sind wir uns einig, vereinbaren wir einen Termin.

Ist alles in trockenen Tüchern, kommen wir binnen 24 Stunden zu Ihnen und holen das Fahrzeug kostenlos ab. Das Geld gibt es in Form einer Barzahlung direkt vor Ort.

Ihre Vorteile bei Autoankauf Stern

Wir kaufen nahezu 99 % aller Autos, die uns angeboten werden. Ihre Auszahlung erfolgt sicher und schnell in bar. Die Fahrzeugabmeldung übernehmen wir – Ihnen entstehen hier keine Kosten. Zudem kaufen wir sogar Unfallfahrzeuge. Autoankauf Stern – direkt Geld mit Ihrem Gebrauchten machen.

Kontakt:

Autoankauf Stern

Hofsteder Str. 139

44809 Bochum

Tel: +49 (0)1522 5331568

E-Mail: anfrage@autoankauf-stern.com

Web: autoankauf-stern.com