Autostadt Wolfsburg setzt auf intelligente Ladeinfrastruktur für E-Bikes und E-Scooter

ONgineer LiON Tree ab sofort auf dem Gelände in Betrieb

Espelkamp / Wolfsburg, Juli 2026 – Die Autostadt GmbH in Wolfsburg hat ihre Mobilitätsinfrastruktur um eine moderne Ladelösung für E-Bikes und E-Scooter erweitert. Mit dem LiON Tree des Espelkamper Herstellers ONgineer steht auf dem Gelände der Autostadt ab sofort eine autarke, solarbetriebene Ladestation bereit, die ohne Tiefbauarbeiten auskommt und eine direkte Ladefunktion bietet.

Der LiON Tree ist ein ballaststabilisiertes Lade- und Abstellsystem, das modular aufgebaut und bei Bedarf vollständig transportierbar ist. Statt eines fremden Ladegeräts oder Kabels mitzubringen, stecken Nutzerinnen und Nutzer den passenden Ladestecker ganz direkt in den E-Bike-Rahmen oder den Akku – ein smartes Ladestecker-/Splitter-Konzept, das ONgineer als einziger Hersteller anbietet.

Weitere Informationen zur Solar-E-Bike-Ladestation finden Sie unter: https://www.ongineer.de/produkte/solar-e-bike-ladestation/

Mit rund 15,7 Millionen E-Bikes im Bestand und einer weiter wachsenden Nutzerzahl gewinnt die Ladeinfrastruktur für Mikromobilität auch an vielbesuchten Standorten wie der Autostadt an Bedeutung. Die Lösung richtet sich an Mitarbeitende und Gäste gleichermaßen.

„E-Bikes und E-Scooter sind für viele unserer Mitarbeitenden und Gäste längst Teil des Alltags. Mit dem LiON Tree haben wir eine Ladelösung gefunden, die zu unserem Gelände passt – unkompliziert in der Installation und einfach in der Nutzung.“

Ralf Kösters, Autostadt

„Die Autostadt ist für uns mehr als eine Referenz – sie steht für das Beste, was Automobilkultur und moderne Mobilität gemeinsam leisten können. Dass der LiON Tree dort einen sichtbaren Platz gefunden hat, macht uns sehr stolz. Es zeigt, dass direkte Ladeinfrastruktur auch ohne Bauaufwand an Premiumstandorten funktioniert und gefragt ist.“

Claus-Martin Mündel, CEO ONgineer

Die ONgineer GmbH mit Sitz in Espelkamp (NRW) entwickelt und produziert Lade- und Abstellsysteme für E-Bikes und E-Scooter. Die Kernkompetenz liegt im direkten Laden: Stecker direkt in den Akku oder Rahmen des E-Bikes – kein Fremdladegerät, kein Kabel. Alles „Made in Germany“ – von der Entwicklung bis zur Produktion. Weitere Informationen unter www.ongineer.de

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