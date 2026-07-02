auvisio TV-Funk-Ohrhörer mit Transmitter-Ladebox, 2,4GHz

Das TV-Programm laut und deutlich genießen, ohne andere zu stören

• In-Ear-Ohrhörer für bester kabellosen TV-Klang – ohne andere zu stören

• Plug und Play: einfach anschließen und Klang genießen

• 2,4-GHz-Funk für lippensynchronen Digital-Ton

• Mit TOSLINK (optisch) und AUX (3,5-mm-Klinkenbuchse)

• Bypass-Modus für Übertragung an Ohrhörer und Wiedergabe über Lautsprecher

• Ohrhörer mit bis zu 5 Stunden Laufzeit – laden in Sendestation

Kabelloser TV-Klang, ohne andere zu stören: Die Lieblingsserie kann in bester Klangqualität genossen werden. Die In-Ear-Ohrhörer übertragen den Fernsehton per Funk lippensynchron direkt ins Ohr. So wird jedes Wort deutlich gehört, ohne dass Personen im selben Raum oder in der Nachbarwohnung gestört werden.

Einfach anschließen und sofort genießen: Die Sendestation wird über den digitalen, optischen Anschluss oder über ein analoges Audiokabel mit dem Fernseher verbunden. Dann nur noch einschalten, Ohrhörer einsetzen und hören! Es ist keine Einrichtung und kein technischer Aufwand nötig – nur direkter, komfortabler TV-Klang.

Mit Bypass-Modus für gemeinsames Fernsehen: Der Ton wird gleichzeitig über die TV-Funk-Ohrhörer von auvisio und die separaten Lautsprecher ausgegeben. Dazu wird beispielsweise eine HiFi-Anlage zusätzlich an die Sendestation angeschlossen. Das ist besonders praktisch für Personen, die aufgrund einer Hörminderung einen lauteren Ton benötigen. Dieser steht ebenfalls über die Ohrhörer zur Verfügung.

Transmitter als elegante Ladestation: Die Ohrhörer werden nach dem Fernsehen in die kompakte Sendestation gesetzt. Diese laden automatisch und bleiben jederzeit einsatzbereit. Ein fester Platz sorgt für Ordnung und verlässliche Einsatzbereitschaft beim nächsten Fernsehabend.

• In-Ear-Ohrhörer für bester kabellosen TV-Klang – ohne andere zu stören

• Plug und Play: einfach anschließen und Klang genießen

• 2,4-GHz-Funk für lippensynchronen Ton

• Eingänge: TOSLINK (optisch digital) und AUX (3,5-mm-Klinkenbuchse)

• Bypass-Modus für Übertragung an Ohrhörer und Wiedergabe über separate Lautsprecher, z.B. über Musikanlage

• Ausgänge für Bypass-Modus: TOSLINK (optisch digital) und AUX (3,5-mm-Klinkenbuchse)

• Sendestation ist gleichzeitig Ladestation für Ohrhörer

• Stromversorgung Sendestation: per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen), Ohrhörer: je LiPo-Akku mit 40 mAh für bis zu 5 Stunden Laufzeit

• Maße Sendestation: 111 x 60 x 55 mm, Gesamtgewicht: ca. 122 g

• Sende- und Ladestation inklusive 2 Ohrhörern, 3 Paar Silikon-Ohrstöpseln, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), 3 Audiokabel (je 1x TOSLINK, Klinke auf Klinke und Klinke auf Cinch) und deutscher Anleitung

• EAN: 4022107485746

Hinweis: Für lippensynchrone Übertragung verbinden Sie die Sendestation über den digitalen TOSLINK-Anschluss mit Ihrem TV. Bei analogem Anschluss der Sendestation über AUX (Klinke / Cinch) kommt es technisch bedingt zu einer sehr geringen Verzögerung in der Übertragung.

Der auvisio TV-Funk-Ohrhörer mit Transmitter-Ladebox, 2,4GHz, TOSLINK, AUX, Bypass ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8117-625 zum Preis von 79,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/Qs6zAw6NyYMjMgq

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