Ayurveda – Sommer – Sonne – Lebensfreude

Empfehlungen nach Ayurveda für die Konstitutionstypen Vata, Pitta und Kapha.

Warum ist der Sommer für viele Menschen so schön?

Der Sommer wird von vielen Menschen als eine besonders schöne Jahreszeit empfunden, und das hat verschiedene Gründe:

Wärmere Temperaturen:

Die warmen Temperaturen im Sommer ermöglichen eine Vielzahl von Aktivitäten im Freien, die in kälteren Jahreszeiten weniger angenehm oder gar nicht möglich sind. Dies umfasst Aktivitäten wie Schwimmen, Grillen, Wandern und vieles mehr.

Längere Tage:

Im Sommer sind die Tage länger, was bedeutet, dass wir mehr Tageslicht haben. Dies kann unsere Stimmung positiv beeinflussen und uns das Gefühl geben, mehr Zeit für Aktivitäten zu haben.

Urlaubszeit:

Viele Menschen nehmen ihren Jahresurlaub im Sommer, was oft mit Reisen, Entspannung und Zeit mit Familie und Freunden verbunden ist. Diese Auszeiten vom Alltag tragen zu einem positiven Lebensgefühl bei.

Natürliche Schönheit:

Die Natur zeigt sich im Sommer oft von ihrer schönsten Seite. Blumen blühen, Bäume sind grün, und das Wetter ist meistens angenehm. Dies kann das allgemeine Wohlbefinden und die Zufriedenheit steigern.

Soziale Aktivitäten:

Der Sommer ist eine Zeit, in der viele Feste, Festivals und Veranstaltungen stattfinden. Diese sozialen Aktivitäten bieten Gelegenheiten, neue Leute kennenzulernen und Gemeinschaft zu erleben.

Vitamin D:

Sonnenlicht ist eine wichtige Quelle für Vitamin D, das für unsere Gesundheit essenziell ist. Im Sommer sind wir mehr der Sonne ausgesetzt, was zu einem höheren Vitamin-D-Spiegel führt und unsere Stimmung verbessern kann.

Psychologische Effekte:

Für viele Menschen ist der Sommer mit positiven Erinnerungen und Gefühlen verbunden, die bis in die Kindheit zurückreichen. Diese positiven Assoziationen können dazu beitragen, dass wir den Sommer als besonders schön empfinden.

Diese Kombination aus physikalischen, sozialen und psychologischen Faktoren trägt dazu bei, dass der Sommer für viele Menschen eine besonders schöne und erfreuliche Jahreszeit ist.

Empfehlungen für des Sommer aus westlicher Sicht.

Es gibt viele Empfehlungen aus westlicher Sicht, die allgemein für alle Menschen empfohlen werden – vor allem bei sehr hohen Temperaturen, wie wir sie im Moment immer wieder haben.

Hier sind einige wichtige Punkte:

1. Hydration – Ausreichende Flüssigkeitszufuhr:

Es wird empfohlen, mindestens 2 bis 3 Liter Wasser pro Tag zu trinken, um Dehydration zu vermeiden. Bei körperlicher Aktivität oder hohen Temperaturen kann der Bedarf höher sein, je nachdem welche Aktivitäten zusätzlich zum Schwitzen führen

Vermeide zuckerhaltige und alkoholische Getränke: Diese können zur Dehydration beitragen.

2. Sonnenschutz – Sonnencreme verwenden:

Verwende Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor (LSF 30 oder höher), um die Haut vor UV-Strahlen zu schützen. Trage die Sonnencreme großzügig und regelmäßig auf, besonders nach dem Schwimmen oder Schwitzen.

Schutzkleidung tragen: Hut, Sonnenbrille und leichte, langärmelige Kleidung tragen, um die Haut zusätzlich zu schützen.

Schatten suchen: Direkte Sonneneinstrahlung während der Mittagsstunden (10 Uhr bis 16 Uhr) vermeiden. In der letzten Jahren sind die größten Temperaturen am Tag erst gegen Abend, auch daran denken.

3. Ernährung

Leichte Mahlzeiten: Leichte, gesunde Mahlzeiten bevorzugen, die reich an Obst, Gemüse und Salaten sind. Diese sind nicht nur leichter verdaulich, sondern helfen auch, den Körper zu kühlen.

Vermeide schwere und fettige Speisen: Diese können das Verdauungssystem belasten und zu Unwohlsein führen.

4. Aktivität und Bewegung

Moderate Bewegung: Sportliche Aktivitäten in den kühleren Morgen- oder Abendstunden durchführen.

Pausen einlegen: Regelmäßige Pausen einlegen, um Überhitzung und Erschöpfung zu vermeiden.

5. Kühlung

Kühle den Körper immer wieder: Kalte Duschen, Fußbäder oder das Einwickeln von Kühlpacks in ein Handtuch können helfen, die Körpertemperatur zu senken.

Klimatisierung und Ventilation: In gut belüfteten oder klimatisierten Räumen aufhalten, um Überhitzung zu vermeiden.

6. Vorsicht bei Hitze

Symptome von Hitzestress erkennen: Zu den Symptomen gehören Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen, übermäßiges Schwitzen, und Verwirrung. Bei diesen Anzeichen sofort Maßnahmen ergreifen, wie sich in den Schatten zu begeben, Wasser zu trinken und den Körper zu kühlen.

Vorsicht bei bestimmten Medikamenten: Einige Medikamente können die Fähigkeit des Körpers, sich abzukühlen, beeinträchtigen. Bei Unklarheit einfach den Arzt konsultieren.

7. Schutz vor Insekten

Insektenschutzmittel verwenden: Um Stichen und möglichen Infektionen vorzubeugen.

Schutzkleidung tragen: Lange Ärmel und Hosen tragen, insbesondere in Gebieten mit vielen Mücken.

8. Allergien

Allergiemedikamente: Bei sommerlichen Allergien sollten Antihistaminika oder andere verordnete Medikamente regelmäßig eingenommen werden, bzw. sollte man diese auch unterwegs dabei haben.

Pollenbelastung: Aktivitäten im Freien an Tagen mit hoher Pollenbelastung einschränken, wenn man hier eine Empfindlichkeit hat.

9. Reisen

Reiseapotheke: Eine gut ausgestattete Reiseapotheke mit Erste-Hilfe-Materialien und wichtigen Medikamenten mitführen.

Sicherheitsmaßnahmen: Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren beibehalten, besonders an öffentlichen Orten.

Indem diese allgemeinen Empfehlungen beachtet werden, kann man den Sommer gesund genießen und Problemen vorbeugen.

Ayurveda und der Sommer

Im Ayurveda gibt es eine individuelle Konstitutionslehre und somit auch unterschiedliche Empfehlungen für Vata, Pitta und Kapha-Konstitutionen

Wie gehen die Konstitutionstypen Vata, Pitta und Kapha mit dem Sommer um, worauf müssen diese achten?

Ayurveda ist die traditionelle indische Heilkunst, die die Balance der drei Doshas im Körper betont. Jedes Dosha hat spezifische Eigenschaften und reagiert unterschiedlich auf die verschiedenen Jahreszeiten. Hier ist ein Überblick darüber, wie jeder Konstitutionstyp mit dem Sommer umgeht und worauf sie achten sollten:

Vata (Luft und Raum – Äther)

Eigenschaften: Trocken, leicht, kalt, rau, beweglich.

Reaktion auf den Sommer:

Vata-Typen neigen dazu, im Sommer weniger ausgeglichen zu sein, weil die Hitze und Trockenheit des Sommers ihre ohnehin schon trockenen und leichten Eigenschaften verstärken können.

Worauf sollten Vata-Konstitutionen achten?

Hydration: Viel Wasser trinken, um Austrocknung zu vermeiden.

Ernährung: Bevorzugung von süßen, saftigen und öligeren Lebensmitteln wie Melonen, Gurken und Kokoswasser.

Kühlung: Auf kühlende Aktivitäten und Umgebungen achten, z.B. Schwimmen und kühlende Atemtechniken (Shitali Pranayama).

Routine: Eine regelmäßige tägliche Routine hilft, die Vata-Energie zu stabilisieren.

Ölmassagen: Regelmäßige Selbstmassagen mit kühlendem Öl wie Kokosöl können beruhigend wirken.

Pitta (Feuer und Wasser)

Eigenschaften: Heiß, scharf, leicht, ölig, flüssig.

Reaktion auf den Sommer:

Pitta-Typen sind anfällig für Überhitzung im Sommer, da ihre hitzigen Eigenschaften durch die Sommerhitze verstärkt werden können. Ich selbst war in der Jugend hier leichtsinniger und hatte 2 x einen Sonnenstiche, der jeweils zu medizinischen Notfällen führte.

Worauf sollten Pitta-Konstitutionen achten?

Abkühlung: Vermeiden von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung; kühlende Aktivitäten und Umgebungen aufsuchen.

Ernährung: Kühlende, süße, bittere und zusammenziehende Lebensmittel bevorzugen; z.B. Salate, Melonen, Gurken, Melisse und Minze.

Hydration: Viel Wasser trinken, insbesondere kühlende Getränke wie Pfefferminztee oder Kokoswasser.

Stressreduktion: Stress vermeiden, da er das Pitta-Dosha weiter aus dem Gleichgewicht bringen kann.

Körperpflege: Kühlende Öle wie Sandelholz- oder Kokosöl verwenden; kühlende Kräuter wie Aloe Vera nutzen.

Kapha (Erde und Wasser)

Eigenschaften: Schwer, langsam, kalt, ölig, stabil.

Reaktion auf den Sommer:

Kapha-Typen kommen im Sommer normalerweise gut zurecht, da die Hitze und Trockenheit des Sommers ihre kalten und schweren Eigenschaften ausgleichen können.

Worauf sollten Kapha-Konstitutionen achten?

Aktivität: Sommer ist eine gute Zeit für Kapha-Typen, um aktiv zu sein und Bewegung in ihren Alltag zu integrieren, um Trägheit zu vermeiden.

Ernährung: Leichte, scharfe, trockene und bittere Lebensmittel bevorzugen; z.B. scharfe Gewürze, Blattgemüse und Trockenfrüchte.

Hydration: Wasser trinken, aber nicht übermäßig, um die Tendenz zu Flüssigkeitsretention zu vermeiden, dass kann dann zu Ödemen führen.

Kühlung: Auch wenn Kapha-Typen Hitze gut vertragen, sollten sie übermäßige Hitze und Feuchtigkeit meiden, da dies zur Trägheit führen kann.

Leichtigkeit: Leichte, belebende und reinigende Aktivitäten und Routinen pflegen, um die Schwere von Kapha auszugleichen.

Indem sie diese spezifischen Maßnahmen ergreifen, können die verschiedenen Dosha-Typen im Sommer besser ausgeglichen und gesund bleiben.

Im Ayurveda werden auch die Empfehlungen, was ist günstig oder weniger günstig für die Konstitutionstypen, individualisiert.

Welche Aktivitäten sind im Sommer für Vata, Pitta und Kapha zu empfehlen und in welchem Maße?

Im Sommer sind verschiedene Aktivitäten empfehlenswert, die je nach Dosha-Typ (Vata, Pitta, Kapha) in unterschiedlichem Maße durchgeführt werden sollten, um das Gleichgewicht zu bewahren. Hier sind einige Vorschläge:

Empfohlene Aktivitäten für Vata-Typen:

Yoga: Sanftes Yoga, das beruhigend und erdend wirkt, wie Hatha Yoga oder Yin Yoga.

Spaziergänge: Ruhige Spaziergänge in der Natur, besonders in den frühen Morgenstunden oder am Abend.

Schwimmen: Schwimmen in kühlem, aber nicht kaltem Wasser.

Meditation: Regelmäßige Meditation, um den Geist zu beruhigen.

Maß-Halten:

Moderat: Vata-Typen sollten Aktivitäten in Maßen durchführen, um Überanstrengung und Austrocknung zu vermeiden.

Empfohlene Aktivitäten für Pitta-Typen:

Yoga: Kühlendes und beruhigendes Yoga, wie Yin Yoga oder sanfte Hatha Yoga-Praktiken.

Wassersport: Schwimmen, Kajakfahren oder andere Wassersportarten.

Wandern: Wandern in kühleren Gebieten oder schattigen Wäldern.

Kühlende Atemübungen: Pranayama-Übungen wie Shitali oder Sitkari.

Maß-Halten:

Moderat bis intensiv: Pitta-Typen können moderate bis intensive Aktivitäten ausüben, sollten jedoch Überhitzung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Aktivitäten sollten vorzugsweise in den kühleren Tageszeiten stattfinden.

Empfohlene Aktivitäten für Kapha-Typen:

Aerobic und Cardio: Joggen, Radfahren, Tanzen oder andere aerobe Übungen.

Yoga: Aktivere Yoga-Stile wie Vinyasa oder Ashtanga Yoga.

Sportliche Aktivitäten: Tennis, Volleyball, oder andere Mannschaftssportarten.

Wandern und Bergsteigen: Intensiveres Wandern und Bergsteigen.

Maß-Halten:

Intensiv: Kapha-Typen profitieren von intensiveren und anregenden Aktivitäten, um Trägheit und Schwerfälligkeit zu vermeiden. Sie sollten sich regelmäßig und aktiv bewegen.

Und hier noch einige allgemeine Empfehlungen für alle Dosha-Typen:

Hydration: Viel Wasser trinken, besonders bei körperlicher Aktivität.

Sonnenschutz: Sonnenschutzmittel verwenden und direkte Sonneneinstrahlung während der heißesten Tageszeiten vermeiden.

Pausen: Regelmäßige Pausen einlegen, um Überanstrengung zu vermeiden.

Frühe Morgenstunden oder Abende: Aktivitäten in den kühleren Morgenstunden oder am Abend durchführen, um die Hitze des Tages zu meiden.

Indem man seine Aktivitäten und Maßnahmen an die spezifische Konstitution anpasst, können Vata-, Pitta- und Kapha-Typen den Sommer gesund und ausgeglichen genießen.

Ayurveda ist aber eine Gesundheitslehre, die für alle Lebensbereiche individuelle Empfehlungen hat – nicht umsonst empfinde ich Ayurveda als das individuellste Gesundheits-System – und ich habe viele weitere Gesundheitskonzepte im Laufe des Lebens kennen gelernt und manche auch praktiziert.

Wer sich mit Ayurveda intensiver befassen möchte, dem empfehle ich die beiden Kurse Ayurveda-Konstitution – die Ayurveda-Basics und die Grundlagen der Ayurveda-Küche, diese gibt es hier als Ayurveda-Kombi-Angebot zum Vorzugspreis.

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen speziell bei der Ernährungsumstellung und beim Abnehmen.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Massagen, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

Firmenkontakt

Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler

Wolfgang Neutzler

Bergheim 24

88677 Markdorf

0157 51271025



https://www.schule-fuer-ayurveda.de

Pressekontakt

Ayurveda-Presse-Agentur

Wolfgang Neutzler

Bergheim 24

88677 Markdorf

0157 51271025



https://www.schule-fuer-ayurveda.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.