Barbara Duhm ist neue Geschäftsführerin von InfectoPharm Österreich

Die Wiener Niederlassung bringt starke und originale Produkte auf den österreichischen Markt

– Barbara Duhm übernimmt zum 1. April 2026 die Geschäftsführung der österreichischen InfectoPharm-Niederlassung. Sie bringt über 20 Jahre Erfahrung im österreichischen Pharmamarkt mit.

– InfectoPharm setzt in Österreich auf einen pädiatrischen Schwerpunkt und den Ausbau der Kompetenz mit spezialisierten Präparaten.

Heppenheim, 29. April 2026 – Zum 1. April 2026 hat die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH MMag. Barbara Duhm MBA zur Geschäftsführerin ihrer österreichischen Niederlassung in Wien bestellt. Die erfahrene Pharmamanagerin wird die Marktpräsenz von InfectoPharm in Österreich gezielt weiterentwickeln und den Ausbau der bestehenden Marketing- und Vertriebsstrukturen vorantreiben. Im Fokus stehen dabei rund 30 Präparate des deutschen Mutterunternehmens, darunter zahlreiche Originalprodukte aus den Bereichen Pädiatrie, Infektiologie, Dermatologie und Neuropsychiatrie. Barbara Duhm tritt die Nachfolge von Christine Bellina an, die die neusten Entwicklungen der ältesten Auslands-Niederlassung von InfectoPharm bis dato mit großem Engagement geprägt hat.

Die fünf europäischen Präsenzen der InfectoPharm Gruppe tragen maßgeblich zur Erschließung von Märkten und der Etablierung von Produkten aus dem InfectoPharm-Portfolio bei. Der Standort in Österreich wurde 2017 gegründet, weitere folgten in Italien (2021), Frankreich (2023), Großbritannien (2024) und Polen (2026). Im Vorjahr erzielte das Wiener Team einen Umsatz von 10,6 Millionen Euro.

Das in Österreich vertriebene Portfolio orientiert sich eng am deutschen Mutterunternehmen und setzt etablierte Schwerpunkte in den Bereichen Pädiatrie, Infektiologie und Neuropsychiatrie. „Den Anforderungen des österreichischen Marktes begegnen wir mit einer breiten Produktbasis und zugleich einem klar fokussierten OTC-Portfolio“, sagt Florence Wiche, Head of Global Sales & International Business. „Wir freuen uns sehr, mit Barbara Duhm eine erfahrene Führungspersönlichkeit gewonnen zu haben. Mit ihrer umfassenden Expertise aus verschiedenen leitenden Positionen in der Pharmaindustrie wird sie insbesondere unsere Produkteinführungen sowie den weiteren Ausbau unseres neuropsychiatrischen Portfolios in Österreich erfolgreich vorantreiben.“

Kinderarzneimittel – eine Aufgabe mit gesellschaftlicher Relevanz

MMag. Duhm MBA sieht insbesondere in der pädiatrischen Versorgung eine besondere Verantwortung: „Arzneimittel für Kinder sind in Europa nach wie vor ein sensibles und komplexes Thema – nicht zuletzt aufgrund der häufig begrenzten klinischen Datenlage“, erklärt sie. „Gerade in der pädiatrischen Versorgung braucht es ein hohes Maß an Spezialisierung, Verantwortung und medizinischem Verständnis. InfectoPharm genießt in diesem anspruchsvollen Segment einen ausgezeichneten Ruf und ist ein verlässlicher Partner im Gesundheitswesen. Das Unternehmen setzt seit vielen Jahren auf eine konsequent patientenorientierte Ausrichtung seiner therapeutischen Schwerpunkte.“

„Im Sommer 2026 ergänzen wir unser Portfolio in Österreich um ein weiteres Präparat in einem für uns relevanten dermatologischen Indikationsfeld“, sagt Duhm. „Der bevorstehende Launch ist Teil unserer strategischen Weiterentwicklung in ausgewählten Therapiegebieten.“

Für die Weiterentwicklung der österreichischen Niederlassung hat MMag. Duhm MBA bereits klare strategische Schwerpunkte definiert: operative Exzellenz in ausgewählten Märkten, die vertiefte Zusammenarbeit mit Ärztinnen, Ärzten, Apothekerinnen und Apothekern sowie der gezielte Ausbau digitaler Kommunikationsformate.

„Eine der Stärken von Barbara Duhm liegt in der konsequenten Umsetzung“, sagt Dr. Markus Rudolph, Geschäftsführer von InfectoPharm Heppenheim. „Mit ihrer langjährigen Erfahrung im österreichischen Pharmamarkt und ihrer ausgeprägten unternehmerischen Denkweise ist Barbara Duhm bestens gerüstet, die Niederlassung operativ zu führen und gemeinsam mit ihrem Team sinnvoll weiterzuentwickeln. Wir bedanken uns herzlich bei Christine Bellina für ihr großes Engagement.“

Die europäischen Vertriebsniederlassungen sind substanzieller Teil der InfectoPharm Gruppe. Das internationale Geschäft bei InfectoPharm macht aktuell rund ein Drittel des jährlichen Gesamtumsatzes von 330 Millionen Euro aus.

Vita Barbara Duhm

Barbara Duhm verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Marketing, Vertrieb, Strategie und Unternehmensführung in der pharmazeutischen Industrie in Österreich und international.

Zuletzt war sie bei Drehm Pharma als Senior Corporate Strategy and Business Development Manager tätig, wo sie zentrale strategische Entwicklungsprojekte und Wachstumsinitiativen verantwortete.

Zuvor bekleidete sie eine Reihe leitender Positionen in der österreichischen Pharmaindustrie. Bei Neuraxpharm verantwortete sie als Country Manager die österreichische Länderorganisation. Bei Teva/Ratiopharm leitete sie als Director Marketing GX & OTC den österreichischen Produktbereich im generischen und Selbstmedikationssegment. Als Vorstandsmitglied der IGEPHA war sie aktiv in der gesundheitspolitischen Interessenvertretung der österreichischen Selbstmedikation engagiert. Bei der Merck Gruppe in Österreich bekleidete sie mehrere Führungspositionen: als Business Unit Director Neurologie & Immunologie, als Head of Commercial Excellence Austria sowie als General Manager Consumer Health mit Verantwortung für Österreich und Ungarn.

Frühere berufliche Stationen umfassen Positionen bei Cosmetique Active Austria, der Verlagsgruppe News sowie Mars.

Akademisch verfügt Barbara Duhm über einen MBA der Johannes Kepler University Business School sowie über zwei Magisterabschlüsse in Volkswirtschaftslehre (Wirtschaftsuniversität Wien) und Politikwissenschaft/Publizistik (Universität Wien).

Adresse Österreich

InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH

Leopold-Ungar-Platz 2/ 1.Stock/ Stiege 2

A-1190 Wien

Tel. 0043 (0) 1 2276065 6060

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Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und Weiterentwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten spezialisiert. Seit 1988 profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell über 140 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, HNO-Heilkunde, Infektiologie und Dermatologie. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich, Italien, Frankreich, Polen und Großbritannien sowie die deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH, InfectoPharm Digital Health GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 450 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von über 330 Mio. Euro, bei einem durchschnittlichen Wachstum über 10 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“ oder als „Krisensicherster Arbeitgeber“ und „Krisensicherstes Unternehmen“ von Creditreform.

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