Mit der Planung wurde das Darmstädter Architekturbüro GGP beauftragt. Ziel ist ein schlüssiges Gesamtkonzept, das die Voraussetzungen für die Ausbildung künftiger Fachkräfte im öffentlichen Nahverkehr schafft.

Bauantrag für Ausbildungszentrum der rnv in Ludwigshafen eingereicht.

Mit der Planung wurde das Darmstädter Architekturbüro GGP beauftragt. Ziel ist ein schlüssiges Gesamtkonzept, das die Voraussetzungen für die Ausbildung künftiger Fachkräfte im öffentlichen Nahverkehr schafft.

Ludwigshafen – Am Betriebshof in Ludwigshafen entsteht ein modernes Ausbildungszentrum, das bestehende Gebäude sinnvoll weiterentwickelt und um neue Flächen ergänzt.

Mit dem Projekt reagiert die rnv auf den steigenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Bis zu 100 Auszubildende sollen künftig gleichzeitig am Standort ausgebildet werden. Mit dem eingereichten Bauantrag schafft die rnv dafür die baulichen Voraussetzungen.

Geplant sind unter anderem moderne Schulungsräume, Elektrolabore, Büro- und Aufenthaltsbereiche sowie ein Werkstattneubau für die Ausbildung in den Bereichen Kfz-Technik, Elektrotechnik und Metallbearbeitung. Ergänzt wird das Vorhaben durch umfangreiche Maßnahmen zur energetischen Modernisierung und nachhaltigen Weiterentwicklung des Standorts.

„Ein Projekt wie dieses ist weit mehr als ein Neubau. Es verbindet die Modernisierung eines bestehenden Standorts mit den Anforderungen einer zeitgemäßen Ausbildung und einer nachhaltigen Bauweise. Unser Ziel war es, diese unterschiedlichen Anforderungen frühzeitig zusammenzuführen und in eine tragfähige Planung zu übersetzen. Mit der Einreichung des Bauantrags ist dafür nun ein wichtiger Meilenstein erreicht“, sagt Fabian Gräfe, geschäftsführender Partner und Architekt der GGP GmbH.

Mit der Einreichung des Bauantrags beginnt nun die nächste Phase des Projekts. Der Baustart ist für Januar 2027 vorgesehen, die Fertigstellung für April 2028.

Perspektivisch entsteht damit in Ludwigshafen ein Ort, an dem künftige Fachkräfte für den öffentlichen Nahverkehr ausgebildet werden – und damit Menschen, die dafür sorgen, dass Busse und Bahnen in der Region auch morgen zuverlässig unterwegs sind.

Über das RNV AusbildungszentrumDas Ausbildungszentrum entsteht auf dem Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH in Ludwigshafen. Geplant sind die Sanierung des Bestandsgebäudes, eine Aufstockung in Holzbauweise sowie ein Werkstattneubau. Künftig werden dort moderne Ausbildungs- und Schulungsflächen für technische Berufe gebündelt und die Voraussetzungen für die Ausbildung der Fachkräfte von morgen geschaffen.

Die GGP GmbH ist ein inhabergeführtes Architektur- und Planungsbüro mit Sitz in Darmstadt. Als interdisziplinärer Generalplaner verbindet GGP zeitgemäße Architektur mit den hohen Anforderungen an Nachhaltigkeit und energetische Effizienz. Das Leistungsspektrum reicht von der strategischen Beratung und Machbarkeitsstudien über die klassische Gebäudeplanung bis hin zur Realisierung komplexer Bauvorhaben im Wohnungs-, Bildungs- und Gewerbebau. Mit einem starken Fokus auf Termin- und Budgetsicherheit begleitet GGP öffentliche und private Bauherren als verlässlicher Partner von der ersten Vision bis zur erfolgreichen Fertigstellung.

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