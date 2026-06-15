Baucor verbessert Präzision, Standzeit und Produktivität

Wie Baucor die Werkzeugstandzeit, Toleranzkontrolle und Bearbeitungsleistung mit kundenspezifischen CNC-Werkzeugen verbessert

IRVINE, Kalifornien, USA & MANNHEIM, Deutschland

Baucor, ein weltweit führender Hersteller von Präzisions-CNC-Werkzeugen, Industriemessern und technisch entwickelten Schneidlösungen, gab heute die Erweiterung seines ingenieurgetriebenen Fertigungsportfolios bekannt. Mit umfassendem engineering support, innovativem custom design, moderner CNC-Werkzeugherstellung und flexibler on demand production stärkt das Unternehmen seine Fähigkeit, Hersteller bei zunehmend anspruchsvollen Bearbeitungs- und Schneidprozessen zu unterstützen.

Durch fortschrittliche CNC-Werkzeuglösungen, Kundenspezifische CNC-Werkzeuge, erweiterte Engineering-Dienstleistungen und Präzisionsfertigung hilft Baucor seinen Kunden dabei, Bearbeitungsleistungen zu verbessern, Betriebskosten zu senken und eine höhere Prozesssicherheit in der Produktion zu erreichen.

Da Hersteller zunehmend mit engeren Toleranzen, modernen Werkstoffen und ambitionierten Produktivitätszielen arbeiten, entwickeln die Ingenieurteams von Baucor gemeinsam mit ihren Kunden anwendungsspezifische Lösungen, die exakt auf die jeweiligen Produktionsanforderungen zugeschnitten sind. Das erweiterte Portfolio umfasst Präzisionsbohrwerkzeuge, Kundenspezifische Bohrer, Kundenspezifische Fräswerkzeuge, Präzisionsreibahlen, Präzisionsgewindewerkzeuge, Industriemesser, Industrieklingen sowie fortschrittliche Werkzeugbeschichtungen für moderne Hochleistungs-Fertigungsumgebungen.

Ingenieurgetriebene Entwicklung von Präzisions-CNC-Werkzeugen

Im Gegensatz zu Anbietern, die ausschließlich Standardwerkzeuge aus Katalogen liefern, arbeitet Baucor eng mit Fertigungsingenieuren zusammen, um Schneidgeometrien, Werkstoffe, Beschichtungstechnologien und Werkzeugleistungen gezielt zu optimieren. Durch umfassende CNC-Werkzeugdesign-Dienstleistungen, individuellen engineering support und leistungsstarke CNC-Werkzeuglösungen erhalten Kunden exakt auf ihre Bearbeitungsprozesse abgestimmte Lösungen.

Baucor fertigt Spezialgefertigte CNC-Werkzeuge, Vollhartmetallwerkzeuge, Hartmetallbohrer, Hartmetallreibahlen, Hartmetall-Fräswerkzeuge und Hartmetall-Gewindebohrer aus hochwertigen Werkstoffen wie Hartmetall, Schnellarbeitsstahl (HSS), kobaltlegierten Werkzeugstählen und pulvermetallurgischen Legierungen.

Diese Lösungen unterstützen Unternehmen in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Automobilindustrie, Energie, Verpackung, Maschinenbau, Converting und weiteren Bereichen der modernen Fertigung.

Präzisionsbohrwerkzeuge für anspruchsvolle Anwendungen

Im Bereich Präzisionsbohrwerkzeuge entwickelt Baucor hochspezialisierte Lösungen – von Mikrobohrern bis hin zu großdimensionierten industriellen Bohrsystemen.

Tieflochbearbeitung

Fortschrittliche Hartmetallbohrer, Hochleistungsbohrer und kundenspezifische

Tieflochbohrlösungen bieten außergewöhnliche Geradheit, Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität bei tiefen Bohrungen.

Optimierung für CNC-Bearbeitung

Moderne Hochgeschwindigkeitsbohrer, Spiralbohrer und spezialisierte Kundenspezifische Bohrer werden entwickelt, um die Spanabfuhr zu verbessern, die Werkzeugsteifigkeit zu erhöhen und die Produktivität in automatisierten Fertigungsumgebungen zu steigern.

Großdurchmesser- und Schwerlastbohrungen

Für Anwendungen mit hohen Drehmomenten entwickelt Baucor robuste Spezialbohrer und industrielle Bohrsysteme mit hoher Prozesssicherheit.

Anwendungsorientierte Bohrerentwicklung

Im Rahmen seiner Bohrer-Design-Dienstleistungen, Bohrerherstellung und Bohrerfertigung entwickelt Baucor Lösungen für Edelstahl, Titanlegierungen, Aluminium, Kupfer, technische Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und weitere schwer zerspanbare Werkstoffe.

Kundenspezifische Fräswerkzeuge für komplexe Geometrien

Moderne Bauteile in der Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und Automobilindustrie erfordern hochentwickelte Schneidgeometrien und maximale Präzision.

Über seine Plattform für Kundenspezifische Fräswerkzeuge entwickelt Baucor innovative Fräswerkzeuglösungen, darunter End Mills, Miniature End Mills, Multi-Flute End Mills, Face Mills, Precision Cutters, Small-Diameter Mills und weitere High-Speed Milling Tools.

Lollipop-Fräser

Diese speziellen Undercutting End Mills wurden für komplexe 5-Achs-Bearbeitungen, Entgratanwendungen und schwer zugängliche Bauteilbereiche entwickelt.

Kugelkopffräser

Ideal für hochpräzise 3D-Konturbearbeitung, Formenbau und komplexe Freiformflächen.

Durch fortschrittliches Milling Tool Design, moderne Fräswerkzeugherstellung und präzise Fräswerkzeugfertigung unterstützt Baucor Hersteller bei der Erhöhung von Materialabtragsraten, der Reduzierung von Werkzeugablenkungen und der Verbesserung der Prozessstabilität.

Präzisionsreibahlen und Gewindewerkzeuge für höchste Genauigkeit

Präzisionsreibahlen für perfekte Bohrungsqualität

Baucor entwickelt und fertigt ein breites Portfolio an Präzisionsreibahlen, darunter:

– Handreibahlen

– Maschinenreibahlen

– Verstellbare Reibahlen

– Kundenspezifische Reibahlen

– Hochleistungsreibahlen

– Kegelreibahlen für Metallanwendungen

Im Rahmen seiner Reibahlenherstellung, Reibahlenfertigung und Reibahlen-Design-Dienstleistungen entwickelt Baucor Lösungen für höchste Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität.

Präzisionsgewindewerkzeuge für zuverlässige Gewinde

Gewindefehler können erhebliche Produktionskosten verursachen. Daher umfasst das Portfolio von Baucor hochwertige Präzisionsgewindewerkzeuge, darunter:

– Grundlochgewindebohrer

– Spiralnut-Gewindebohrer

– Spiralspitz-Gewindebohrer

– Kundenspezifische Gewindebohrer

– Hochgeschwindigkeits-Gewindebohrer

Diese Lösungen werden im Rahmen modernster Gewindebohrerherstellung, Gewindebohrerfertigung und Tap Design Services entwickelt, um Gewindequalität, Spanabfuhr und Werkzeugstandzeiten zu verbessern.

Industriemesser und Industrieklingen für vielfältige Fertigungsanwendungen

Neben seinen CNC-Werkzeuglösungen erweitert Baucor kontinuierlich sein Portfolio an Industriemessern und Industrieklingen.

Das Unternehmen entwickelt und produziert:

– Industriemesser

– Kreismesser veya Präzisions-Kreismesser

– Verpackungsmesser

– Papierschneidklingen

– Kunststoffschneidklingen

– Gummischneidklingen

– Folienschneidklingen

– Medizinische Messer

– Halbleiterklingen

– Klingen für die Batterieindustrie

– Kartonschneidemesser

– Kundenspezifische Schneidlösungen

Darüber hinaus entwickelt Baucor spezialisierte Messer für die Lebensmittelindustrie, darunter Food Processing Knives, Meat Processing Knives, Poultry Processing Knives, Seafood Processing Blades und Vegetable-Fruit Knives.

Als einer der erfahrenen Hersteller von kundenspezifischen Klingen unterstützt Baucor Unternehmen aus den Bereichen Verpackung, Papierverarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Gummiverarbeitung, Medizintechnik, Halbleiterfertigung und Batterieproduktion.

Fortschrittliche Werkzeugbeschichtungen und Lifecycle Engineering

Werkzeugleistung hängt nicht nur von der Geometrie ab, sondern auch von Werkstofftechnologie und Oberflächenengineering. Baucor bietet verschiedene Werkzeugbeschichtungen an, um Verschleiß zu reduzieren, Reibung zu minimieren, die Wärmeableitung zu verbessern und die Werkzeugstandzeit zu verlängern.

Verfügbare Beschichtungstechnologien umfassen:

– Titannitrid (TiN)

– Titancarbonitrid (TiCN)

– Titanaluminiumnitrid (TiAlN)

– Aluminiumtitannitrid (AlTiN)

– Diamond-Like Carbon (DLC)

– you Anwendungsspezifische Spezialbeschichtungen

Diese fortschrittlichen Werkzeugbeschichtungen verbessern die Bearbeitung anspruchsvoller Werkstoffe wie Titanlegierungen, Inconel, Edelstahl und gehärteter Werkzeugstähle erheblich.

Unterstützung moderner Fertigungswerkstoffe

Die Präzisions-Schneidwerkzeuge, Composite Cutting Tools und High-Performance Cutting Tools von Baucor sind für eine Vielzahl anspruchsvoller Werkstoffe ausgelegt, darunter:

– Titanlegierungen

– Inconel und Nickelbasis-Superlegierungen

– Edelstahl

– Gehärtete Werkzeugstähle

– Aluminiumlegierungen

– Kupferlegierungen

– Technische Kunststoffe

– Carbonfaser-Verbundwerkstoffe

– Gummiwerkstoffe

– Papier- und Verpackungsmaterialien

Durch Präzisionsschleifen, strenge Qualitätskontrollen und innovative Fertigungsprozesse unterstützt Baucor Hersteller bei der Erreichung reproduzierbarer Bearbeitungsergebnisse, höherer Prozessstabilität und gesteigerter Produktionseffizienz.

Statement der Geschäftsführung

„Hersteller benötigen heute mehr als Standardwerkzeuge. Sie benötigen Engineering-Kompetenz, werkstoffspezifische Optimierung und individuell entwickelte Lösungen, die exakt auf ihre Produktionsanforderungen abgestimmt sind“, sagte Mucahit Basaran, Chief Executive Officer von Baucor.

„Mit der Erweiterung unseres Portfolios an Präzisions-CNC-Werkzeugen, Industriemessern und CNC-Werkzeuglösungen bieten wir unseren Kunden einen besseren Zugang zu kundenspezifisch entwickelten Werkzeugen, fortschrittlichen Werkzeugbeschichtungen und flexibler on demand production. So helfen wir Herstellern, reale Produktionsherausforderungen zu lösen und gleichzeitig Produktivität, Qualität und Konsistenz zu steigern.“

Über Baucor

Baucor ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Kundenspezifischen CNC-Werkzeugen, Präzisions-CNC-Werkzeugen, Industriemessern, Industrieklingen und technisch entwickelten Schneidlösungen für Hersteller weltweit. Mit Hauptsitzen in Irvine, Kalifornien (USA), und Mannheim (Deutschland) kombiniert das Unternehmen moderne Präzisionsfertigung, flexible on demand production, umfassenden engineering support, fortschrittliches custom design und tiefgehende Werkstoffkompetenz, um Kunden bei komplexen Bearbeitungs- und Schneidaufgaben zu unterstützen.

Das Portfolio umfasst Präzisionsbohrwerkzeuge, Kundenspezifische Fräswerkzeuge, Präzisionsreibahlen, Präzisionsgewindewerkzeuge, Werkzeugbeschichtungen, Industriemesser und innovative CNC-Werkzeuglösungen für die anspruchsvollsten Fertigungsumgebungen der Welt.

Baucor ist ein weltweit tätiger Hersteller von hochpräzisen CNC-Werkzeugen, Industriemessern und kundenspezifischen Schneidlösungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden als Engineering-Partner bei anspruchsvollen Bearbeitungs- und Schneidanwendungen und entwickelt maßgeschneiderte Werkzeuge, wenn Standardlösungen nicht ausreichen. Mit Expertise in Hartmetall, HSS-Werkstoffen und fortschrittlichen Beschichtungstechnologien liefert Baucor langlebige und leistungsstarke Werkzeuge für höchste Präzisionsanforderungen. Die Produkte kommen in Branchen wie Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Robotik und Fertigung zum Einsatz. Durch technische Unterstützung und anwendungsspezifische Entwicklung hilft Baucor seinen Kunden, Produktivität, Präzision und Prozesssicherheit zu steigern. Mit Standorten in Deutschland, den USA und Großbritannien betreut das Unternehmen Kunden weltweit.

Kontakt

Baucor

Rabia KOCA

Zielstrasse 16

68169 Mannheim, Deutschland

062197839094



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