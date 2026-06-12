Baugutachter im Harz: DESAG-Sachverständiger zertifiziert

Bausachverständiger für Schäden an Gebäuden & Wertermittlung: AltbauProfis Harz schließt sechs Zertifizierungen ab — unabhängig, ohne Sanierung.

Baugutachter und Bausachverständiger im Landkreis Harz: AltbauProfis Harz aus Wernigerode hat die DESAG-Prüfung zum Sachverständigen für Schäden an Gebäuden und Wertermittlung erfolgreich abgeschlossen (Reg.-Nr. 909-03). Damit steht Hauskäufern, Erben, Eigentümern, Handwerksbetrieben und Hausverwaltungen in der Region erstmals ein unabhängiger Gutachter für Immobilien zur Verfügung, der nach einem klaren Grundsatz arbeitet: Diagnostik ja — Sanierung nie.

Sechs Qualifikationen — ein Ansprechpartner im Landkreis HarzHinter AltbauProfis Harz steht Max, 31 Jahre, geboren und verwurzelt in Wernigerode. Innerhalb eines Jahres wurden sechs Qualifikationen abgeschlossen:

DESAG-geprüfter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden & Wertermittlung (Reg.-Nr. 909-03)

Eintragung im Sachverständigenverzeichnis des BSG e.V. (Reg.-Nr. DE-B-06052603)

Asbest-Sachkunde TRGS 519 Anlage 4C (staatlich anerkannt)

KMF-Sachkunde TRGS 521 (Künstliche Mineralfasern)

Schimmel-Sachkunde Modul 1 (TÜV Rheinland)

Zertifizierter Immobilienwertermittler (Sparkassenakademie NRW)

Als Nächstes folgt die TRGS 524 für PAK und Holzschutzmittel. Dabei gilt eine feste Regel: Kein schadstoffpflichtiger Einsatz findet statt, bevor das jeweilige Zertifikat vorliegt. Der DESAG-Zertifikatsnachweis ist öffentlich einsehbar unter desag.de.

Warum ein unabhängiger Sachverständiger für Immobilienden Unterschied macht„Ein Befund ist nur so viel wert wie die Qualifikation und die Unabhängigkeit dahinter“, sagt Max von AltbauProfis Harz. „Ein Sanierer, der kostenlos schaut, verdient am Auftrag danach. Ich verdiene ausschließlich an der Diagnostik — mein Honorar ist gleich, ob ich etwas finde oder nicht.“

Der Bedarf in der Region ist hoch: Über 85 Prozent der Gebäude im Landkreis Harz wurden vor 1993 errichtet — in einer Zeit, als Asbest, künstliche Mineralfasern und Holzschutzmittel wie Hylotox 59 gängige Baustoffe waren. Hinzu kommt die seit Januar 2026 geltende novellierte Gefahrstoffverordnung mit gesetzlicher Asbestvermutung für alle Gebäude mit Baubeginn vor Oktober 1993. Wer im Harz ein Haus kauft, erbt oder sanieren lässt, braucht eine neutrale Faktenbasis.

Leistungen: Immobilienbewertung, Schadstoffgutachten, Wasserschaden

Das Angebot umfasst den HarzHausCheck für Hauskäufer und Erben (Zustand, Wertindikation, Risiken und Fördermöglichkeiten in einem Termin — inklusive Drohne, Thermografie und 3D-Grundriss), Schadstoff-Diagnostik für Handwerksbetriebe, Hausverwaltungen und Gewerbe sowie einen Wasserschaden-Notdienst mit Leckortung und Bautrocknung. Einsatzgebiet ist der gesamte Landkreis Harz mit Basis Wernigerode — darunter Halberstadt, Quedlinburg und Blankenburg.

Jeder Termin endet mit einem schriftlichen Befund: verständlich dokumentiert, mit Fotos und konkreten Handlungsempfehlungen — nachvollziehbar für Eigentümer, Handwerker, Versicherung oder Gericht.

Alle Informationen, Leistungen und Preise: https://altbauprofis-harz.de

Kontakt

Altbauprofis-harz

Max Mittelstaedt

Eisenberg 4f

38855 Wernigerode

015567310643



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