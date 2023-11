Bavaria Finanz Erfahrungen: Wie läuft eine Betreuung durch Bavaria Finanz ab?

Über die Kundenbetreuung bei Bavaria Finanz Service

Ein Kredit, der einem frei zur Verfügung steht, ohne dass die Schufa vorher befragt oder im Nachgang informiert wird? Eigentlich klingt das fast zu schön, um wahr zu sein. Doch genau diesen Service bietet das Online-Kreditunternehmen Bavaria Finanz. Auf seiner Homepage wirbt der Finanzdienstleister nicht nur mit einer diskreten Auszahlung von Beträgen bis zu 250.000 Euro, sondern auch mit einer Abwicklung, die innerhalb von 24 Stunden erfolgt. Die Bavaria Finanz Erfahrungen der Kunden zeigt, wie genau dieser Service funktioniert.

WIE LAUFEN KREDITANFRAGEN BEI BAVARIA FINANZ AB?

Die Kreditanfragen können bei Bavaria Finanz ganz einfach online gestellt werden. Wenn ein Kredit ohne vorherige Schufa-Auskunft benötigt wird, sind Auszahlungen bis zu einem Betrag von 250.000 Euro möglich. Nach einer ersten Anfrage nehmen die Mitarbeiter von Bavaria Finanz meist telefonisch Kontakt mit den Kunden auf, um die Konditionen und erforderlichen Unterlagen zu besprechen. Je nachdem, wie schnell die Unterlagen im Anschluss an das Gespräch bei der Bavaria Finanz eingehen, erfolgt die Auszahlung des Betrags innerhalb kurzer Zeit.

FINDET DER BAVARIA FINANZ SERVICE NUR PER E-MAIL STATT?

Laut der Bavaria Finanz Erfahrungen zahlreicher Kunden, findet der Service des Finanzdienstleisters meist entweder per Mail oder telefonisch statt. Das hat den Vorteil, dass die Abwicklung meist sehr schnell und unkompliziert erfolgt. Auch die Kunden sind angeraten, ihre Unterlagen, wenn möglich, per Mail und nicht per Post einzusenden, da die Bearbeitung so schneller erfolgen kann. Die Bavaria Finanz arbeitet überdies schon seit vielen Jahren mit einer Bank in Lichtenstein zusammen, die auf die Vergabe von Schufa-freien Krediten für Kunden aus Deutschland spezialisiert ist. Während andere Finanzinstitute die potenziellen Kreditnehmer meist persönlich kennenlernen wollen, ist das ist in diesem Fall nicht nötig, so die Bavaria Finanz Erfahrungen.

WELCHE UNTERLAGEN BENÖTIGT BAVARIA FINANZ VON DEN KREDITNEHMERN?

Da die Bavaria Finanz auf eine Überprüfung der Kunden durch die Schufa verzichtet, möchte das Unternehmen entsprechende Einkommensnachweise sehen, durch die sich die Kreditwürdigkeit der Schuldner belegen lässt. Zu diesen Nachweisen gehören sowohl Gehaltsabrechnungen als auch Nachweise über die entsprechenden Lohneingänge. Darüber hinaus benötigt die Bavaria Finanz eine Kopie des Personalausweises, sowie Angaben zur Person und zum gewünschten Kredit ohne Schufa.

WELCHE DIENSTLEISTUNGEN BIETET BAVARIA FINANZ BEI INKASSOFÄLLEN?

Bavaria Finanz stellt nicht nur für Menschen, die auf der Suche nach Krediten ohne Schufa sind, eine gute Alternative dar. Das Unternehmen ist auch auf den Bereich der Finanzsanierung spezialisiert. Im Zuge der Finanzsanierung bringen ausgebildete Mitarbeiter der Bavaria Finanz die Geldprobleme der Kunden auf professionelle Weise in Ordnung und helfen, eine Privatinsolvenz oder Überschuldungen zu vermeiden. Ziel der Finanzsanierung ist es, alle Schulden zu einer umsetzbaren, monatlichen Zahlung zusammenzufassen und so einen Überblick über die monatliche Belastung zu behalten. Den Bavaria Finanz Erfahrungen vieler Kunden zufolge, konnte das Unternehmen so schon so manchen vor dem finanziellen Ruin bewahren.

Kredite ohne Schufa? Mit Bavaria Finanz haben Sie den richtigen Online-Kreditanbieter gewählt! Über 15 Jahre Erfahrung im Onlinekredit-Business, haben Bavaria Finanz eine enorme Erfahrung zu Gunsten ihrer Kreditkunden gebracht. Das Angebot für Kredite ohne Schufa bei Bavaria Finanz ist allumfassend und wird zu guten Konditionen angeboten – egal ob Sofortkredit, Umschuldung, Kreditzusammenfassung, Kreditaufstockung, Kfz Kredit für Auto, Motorräder etc.

Firmenkontakt

Bavaria Finanzservice e.K.

Stefan Seidl

Ahornring 7

94363 Oberschneiding

09426-8522316



https://www.bavariafinanz.com/

