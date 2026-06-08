BBQ-Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar erweitert Angebot um Lagerfeuerplatz und BBQ-Areal für authentische Inselküche

Hotel Sansibar – Hotel Green Ocean Zanzibar – Neues Outdoor-Konzept verbindet Lagerfeuerromantik, Barbecue-Erlebnisse und traditionelle sansibarische Küche

Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar erweitert Angebot um Lagerfeuerplatz und BBQ-Areal für authentische Inselküche ( www.hotel-sansibar.com & www.greenoceanzanzibar.com)

Das Boutique-Hotel Green Ocean Zanzibar an der Ostküste Sansibars investiert weiter in den Ausbau seines Gästeerlebnisses und erweitert die Hotelanlage aktuell um einen neuen Lagerfeuerplatz mit integriertem BBQ-Bereich. Das neu gestaltete Outdoor-Areal soll künftig als zentraler Treffpunkt für Gäste dienen und authentische kulinarische Erlebnisse unter freiem Himmel ermöglichen.

Mit dem Neubau schafft das Hotel eine besondere Atmosphäre, die afrikanische Gastfreundschaft, tropische Natur und gemeinschaftliche Genussmomente miteinander verbindet. Gäste können künftig traditionelle Grillabende, regionale Spezialitäten sowie entspannte Abende am Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel Sansibars erleben.

Authentische Inselküche am offenen Feuer

Der neue Lagerfeuerplatz wird gezielt in das bestehende Hotel- und Restaurantkonzept integriert. Im Mittelpunkt stehen regionale Zutaten, frischer Fisch aus dem Indischen Ozean sowie traditionelle Gerichte der sansibarischen und ostafrikanischen Küche, die direkt über offenem Feuer oder auf dem Grill zubereitet werden.

Geplant sind unter anderem:

• BBQ-Abende mit frischem Fisch und Meeresfrüchten

• traditionelle Swahili-Gerichte vom Grill

• vegetarische und vegane Spezialitäten mit lokalen Zutaten

• gemeinsame Lagerfeuerabende für Hotelgäste

• kulinarische Themenabende mit Live-Cooking

• tropische Sundowner-Events in entspannter Atmosphäre

Erweiterung des Boutique-Hotel-Konzeptes

Der neu gestaltete Outdoor-Bereich fügt sich harmonisch in die Architektur und das aktuelle Design-Upgrade des Hotels ein. Natürliche Materialien, traditionelle Elemente sowie warme Terrakotta- und Sandtöne schaffen ein authentisches Ambiente zwischen tropischem Garten und afrikanischer Küstenlandschaft.

„Wir möchten unseren Gästen nicht nur eine Unterkunft bieten, sondern besondere Erinnerungen schaffen. Gemeinsame Abende am Lagerfeuer, regionale Gerichte und die entspannte Atmosphäre Sansibars gehören für uns zu einem authentischen Reiseerlebnis dazu“, erklärt Hotelgründerin Melanie Sitter.

Begegnungsort für Gäste aus aller Welt

Der neue Lagerfeuerplatz soll künftig als sozialer Treffpunkt dienen und den Austausch zwischen internationalen Gästen fördern. In entspannter Atmosphäre können Reisende ihre Erlebnisse teilen, neue Kontakte knüpfen und die besondere Magie Sansibars erleben.

Durch die offene Gestaltung entsteht ein Ort, an dem Natur, Kulinarik und Gastfreundschaft auf einzigartige Weise miteinander verschmelzen.

Nachhaltige Umsetzung mit lokalen Materialien

Wie bei allen Erweiterungen des Hotels steht auch bei diesem Projekt Nachhaltigkeit im Fokus. Für den Bau werden bevorzugt lokale Materialien und handwerkliche Elemente verwendet. Das Konzept unterstützt regionale Wertschöpfung und orientiert sich an den nachhaltigen Grundsätzen des Hotels.

Über das Hotel Green Ocean Zanzibar

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist ein persönlich geführtes Boutique-Hotel in Kibigija bei Jambiani an der Ostküste Sansibars. Die Anlage verbindet nachhaltige Bauweise, tropische Gartenlandschaften, modernes Boutique-Design und persönliche Gastfreundschaft.

Mit Tiny Villas, großzügigen Zimmern, zwei Pools, Yoga-Angeboten, Wellnessbereichen und dem hauseigenen Banana La Mama Restaurant bietet das Hotel eine exklusive Rückzugsmöglichkeit für Individualreisende, Naturliebhaber und Sansibar-Entdecker.

Weitere Informationen & Direktbuchung

Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Direktbuchung:

https://direct-book.com/properties/greenoceanzanzibarboutiquehotel

www.hotel-sansibar.com

www.greenoceanzanzibar.com

Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Tropisches Hideaway mit Pools, Banana La Mama Restaurant und direkter Nähe zu The Cave

Mitten im tropischen Dschungel von Kibigija bei Jambiani auf der Insel Sansibar erwartet Reisende ein besonderer Ort der Ruhe und Inspiration: das Green Ocean Zanzibar Boutique Hotel.

Die charmante Eco Lodge verbindet entspannten Boutique-Luxus mit nachhaltiger Bauweise und authentischer Inselkultur – ein tropisches Hideaway für alle, die Natur, Ruhe und Inspiration suchen.

Umgeben von Palmen, Bananenpflanzen und üppiger Vegetation genießen Gäste eine private Atmosphäre mitten in der Natur. Nur wenige Minuten entfernt liegen die weißen Strände der Ostküste rund um Jambiani und Paje – ideale Orte zum Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen oder Kitesurfen.

The Cave Jambiani, Sansibar – Naturerlebnis direkt neben dem Hotel

Ein besonderes Highlight liegt praktisch vor der Tür: die natürliche Wasserhöhle The Cave. Das kristallklare Süßwasserbecken in der Kalksteinhöhle lädt zu einem einzigartigen Badeerlebnis ein und gilt seit Generationen als Ort mit besonderen, fast mystischen Kräften. Die ruhige Atmosphäre und das faszinierende Spiel von Licht und Wasser machen diesen Ort zu einem der versteckten Naturjuwelen Sansibars.

Hotel Green Ocean Zanzibar: Boutique-Charme und tropischer Komfort

Das Hotel Green Ocean Zanzibar begeistert mit intimer Atmosphäre und stilvollen Unterkünften. Gäste wählen zwischen drei exklusiven Tiny Villas und drei komfortablen Doppelzimmern.

Die Tiny Villas erstrecken sich über zwei Etagen mit jeweils 24 m² Wohnfläche und verfügen über ein Doppelbett, ein eigenes Badezimmer sowie eine private Rooftop-Terrasse mit Blick über den tropischen Garten.

Die Doppelzimmer bieten auf 24 m² ein gemütliches Doppelbett, ein eigenes Bad und eine kleine Gartenterrasse – ideal für alle, die Natur und Ruhe genießen möchten.

Jede Unterkunft wurde liebevoll gestaltet und verbindet modernes Design mit Sansibar-Flair.

Pools, Sonnenuntergänge und tropische Atmosphäre

Zwei großzügige Swimmingpools laden zu entspannten Stunden im Schatten der Palmen ein. An der Kokosnussbar genießen Gäste frische exotische Drinks, während eine warme Brise vom Indischen Ozean durch den tropischen Garten weht.

Wenn am Abend die Sonne über dem Indischen Ozean untergeht, verwandelt sich der Himmel in ein spektakuläres Farbenspiel aus Gold, Orange, Rosa und Violett – ein Moment, den Gäste von ihrer privaten Terrasse, aus dem Garten oder von der Dachterrasse des Restaurants erleben können.

Kulinarisches Highlight: Banana La Mama Restaurant

Im hauseigenen Banana La Mama Restaurant wird die Banane zur kulinarischen Hauptdarstellerin. Von grünen Kochbananen bis zu süßen roten Sorten entstehen hier kreative Gerichte, die exotische Gewürze, frischen Fisch und regionale Zutaten verbinden.

Die Speisekarte überrascht mit raffinierten Bananenkreationen, begleitet von hausgemachtem Bananenwein – ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das Gäste so nur auf Sansibar entdecken.

Yoga, Retreats und Erholung

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist auch ein besonderer Ort für Yoga- und Wellnessreisen. Das offene Yoga-Deck im tropischen Garten schafft eine inspirierende Atmosphäre für Achtsamkeit und Regeneration.

Das Angebot umfasst unter anderem:

– tägliche Yoga-Sessions

– Yoga-Retreat-Wochen

– Meditation und Achtsamkeit

– individuelle Wellnessprogramme und Massagen

Die ruhige Naturkulisse, das Rascheln der Palmen und das tropische Klima machen das Hotel zu einem idealen Rückzugsort für Körper, Geist und Seele.

Sansibar entdecken

Dank seiner Lage ist das Hotel ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge auf Sansibar. Gäste können romantische Bootsfahrten unternehmen, Delfine beobachten, Schnorchel- und Tauchausflüge erleben oder am Strand reiten.

Zu den beliebten Aktivitäten zählen außerdem:

– Kitesurfen an den Stränden von Jambiani und Paje

– kulturelle Dorfbesuche

– Ziplining durch tropische Landschaften

– Candlelight-Dinner in der Wasserhöhle The Cave

– Safaris auf dem tansanischen Festland

Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Hotelkonzepts. Umweltfreundliche Bauweise, lokale Materialien, plastikfreie Konzepte sowie die enge Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft – darunter Fischer und regionale Produzenten – sorgen dafür, dass Tourismus und Naturschutz auf verantwortungsvolle Weise miteinander verbunden werden.

Gastgeber mit Herz

Geführt wird das Boutique-Hotel von Melanie Sitter, deren Leidenschaft und persönliche Betreuung jedem Aufenthalt eine besondere Atmosphäre verleihen. Gäste spüren vom ersten Moment an die herzliche Gastfreundschaft und die Liebe zum Detail.

Hotel Green Ocean Zanzibar – Boutique Hotel & Eco Lodge – ein Ort, an dem Natur, Nachhaltigkeit und tropischer Luxus miteinander verschmelzen und jeder Sonnenuntergang zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Weitere Informationen:

www.hotel-sansibar.com

www.greenoceanzanzibar.com

Firmenkontakt

Hotel Green Ocean Zanzibar

Melanie Sitter

Kibigija Jambiani TZ

72108 Zanzibar

+255 657 328 529



http://www.hotel-sansibar.com

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