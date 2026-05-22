BBZ Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG – starke Portale, mehr digitale Sichtbarkeit und kostenlose Zusatzleistungen für unsere Kunden.

BBZ Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG – starkes Marketingnetzwerk mit kostenlosen Zusatzleistungen

Mit einem Werbepaket der BBZ Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG erhalten unsere Kunden weit mehr als nur eine einfache Online-Präsenz. Sie profitieren von einem leistungsstarken Verbund aus spezialisierten Marketing-, Branchen und Themenportalen, die gemeinsam ein starkes digitales Netzwerk bilden. Ziel ist es, Unternehmen, Selbstständige und Dienstleister professionell zu präsentieren, ihre Auffindbarkeit im Internet zu verbessern und zusätzliche Reichweite über verschiedene digitale Kanäle zu schaffen.

Die BBZ Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG steht seit vielen Jahren für praxisorientiertes Online-Marketing, digitale Sichtbarkeit und professionelle Unternehmensdarstellung. Als langjährig tätiges und erfahrenes Marketingunternehmen unterstützen wir unsere Kunden dabei, sich im digitalen Wettbewerb besser zu positionieren und ihre Leistungen zielgerichtet gegenüber potenziellen Kunden sichtbar zu machen.

Kostenlose Zusatzleistungen innerhalb unserer Werbepakete

Kunden der BBZ Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG erhalten abhängig vom jeweils gebuchten Leistungsumfang verschiedene Zusatzleistungen, die bereits im jeweiligen Paket enthalten sind. Für diese Zusatzleistungen erfolgt keine gesonderte Berechnung, soweit sie Bestandteil des gebuchten Pakets sind.

Hierzu zählen insbesondere Leistungen rund um digitale Sichtbarkeit, Unternehmensdarstellung, Reichweitenaufbau und zusätzliche Online-Präsenz.

Google Unternehmensprofil als kostenlose Zusatzleistung

Ein besonders wichtiger Bestandteil unserer Leistungen ist die Unterstützung rund um das Google Unternehmensprofil.

Die Einrichtung, Pflege, Wartung oder Verwaltung des Google Unternehmensprofils erfolgt bei unseren Kunden ausdrücklich als kostenlose Zusatzleistung im Rahmen des gebuchten Pakets. Hierfür wird kein gesondertes Entgelt berechnet. Unsere Kunden zahlen dafür keinen zusätzlichen Betrag.

Ein gepflegtes Google Unternehmensprofil ist für Unternehmen heute von erheblicher Bedeutung. Es unterstützt die Auffindbarkeit in der Google-Suche und bei Google Maps, erleichtert die Kontaktaufnahme durch potenzielle Kunden und trägt zu einer professionellen Außendarstellung bei.

Stellenportal mit technischer Schnittstelle für zusätzliche Sichtbarkeit

Ein weiterer Mehrwert unseres Netzwerks ist das Stellenportal der BBZ Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.

Unsere Kunden können ihre Stellenangebote zusätzlich über unser Stellenportal veröffentlichen. Durch eine technische Schnittstellenanbindung, unter anderem über eine Google-API- bzw. strukturierte Datenanbindung, können Stellenanzeigen so aufbereitet werden, dass sie für Suchmaschinen wie Google, Bing und weitere Plattformen besser auffindbar sind.

Dies bietet Unternehmen insbesondere im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter einen erheblichen Vorteil. Stellenangebote können dadurch nicht nur innerhalb unseres Netzwerks dargestellt werden, sondern auch eine zusätzliche digitale Sichtbarkeit in Suchmaschinen erhalten.

Auch diese Zusatzleistung ist soweit im jeweiligen Paket vorgesehen Bestandteil des gebuchten Werbepakets und wird nicht separat berechnet.

Starkes Portalnetzwerk der BBZ Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Die BBZ Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG betreibt und betreut verschiedene untergeordnete Portale, die zusammen ein umfassendes Marketingnetzwerk bilden. Durch diese Struktur können Unternehmen in unterschiedlichen Branchen, Regionen und Themenbereichen professionell präsentiert werden.

Die Portale dienen der digitalen Unternehmensdarstellung, der Verbesserung der Auffindbarkeit und der gezielten Präsentation von Leistungen, Kontaktdaten, Unternehmensinformationen und weiteren relevanten Inhalten.

Damit erhalten unsere Kunden nicht nur einen einzelnen Eintrag, sondern Zugang zu einem durchdachten Netzwerk, das auf Sichtbarkeit, Reichweite und digitale Präsenz ausgerichtet ist.

Reputationsmanagement und Schutz der Online-Reputation

Bewertungen im Internet haben erheblichen Einfluss auf das Vertrauen potenzieller Kunden. Negative, unwahre oder rechtswidrige Bewertungen können dem geschäftlichen Ansehen eines Unternehmens schaden.

Im Rahmen unserer Leistungen unterstützen wir Kunden daher auch im Bereich des Reputationsmanagements. Soweit erforderlich, kann eine rechtliche Prüfung unzulässiger Bewertungen durch erfahrene Rechtsanwälte erfolgen. Ziel ist es, die berechtigten Interessen unserer Kunden zu schützen und eine faire, rechtmäßige Online-Darstellung sicherzustellen.

Google Ads und digitale Werbemaßnahmen

Als erfahrenes Online-Marketingunternehmen unterstützt die BBZ Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG ihre Kunden auch bei der Planung, Erstellung und Optimierung digitaler Werbemaßnahmen, insbesondere im Bereich Google Ads.

Professionell erstellte Werbeanzeigen können dazu beitragen, die Sichtbarkeit eines Unternehmens gezielt zu erhöhen, neue Interessenten anzusprechen und zusätzliche Anfragen zu generieren.

Professionelle Texte und Unternehmensdarstellung

Zu unseren Leistungen gehört ebenfalls die Erstellung und Optimierung werbewirksamer Unternehmensinhalte. Hierzu zählen insbesondere Leistungsbeschreibungen, Unternehmensdarstellungen, suchmaschinenfreundliche Texte und weitere Inhalte, die eine professionelle Außendarstellung unterstützen.

Dadurch werden Unternehmen innerhalb unseres Netzwerks seriös, informativ und kundenorientiert präsentiert.

Direkte Kontaktmöglichkeiten für potenzielle Neukunden

Durch die strukturierte Darstellung von Kontaktdaten, Leistungsbereichen, Unternehmensinformationen, Standortangaben und weiteren relevanten Inhalten erleichtern wir potenziellen Kunden die direkte Kontaktaufnahme.

Ziel ist es, Vertrauen aufzubauen, die digitale Auffindbarkeit zu verbessern und zusätzliche Anfragen für unsere Kunden zu ermöglichen.

Keine unnötigen Zusatzkosten für enthaltene Leistungen

Viele Leistungen, die bei anderen Anbietern gesondert berechnet werden, sind bei den Werbepaketen der BBZ Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG bereits als Zusatzleistungen enthalten.

Insbesondere gilt:

Das Google Unternehmensprofil ist bei uns eine kostenlose Zusatzleistung. Für die Einrichtung, Pflege, Wartung oder Verwaltung des Google Unternehmensprofils wird kein gesonderter Betrag berechnet.

Auch weitere Zusatzleistungen, wie beispielsweise die Nutzung unseres Stellenportals mit technischer Suchmaschinenanbindung, können je nach gebuchtem Paket bereits Bestandteil des Leistungsumfangs sein.

BBZ Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG – mehr Sichtbarkeit durch ein starkes Netzwerk

Die BBZ Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG steht für ein modernes, leistungsstarkes und praxisorientiertes Marketingnetzwerk. Unsere Kunden profitieren von professioneller Unternehmensdarstellung, zusätzlicher digitaler Reichweite und wertvollen Zusatzleistungen, die bereits in den jeweiligen Paketen enthalten sind.

BBZ Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG – starke Portale, mehr digitale Sichtbarkeit und kostenlose Zusatzleistungen für unsere Kunden. https://www.bbz-verlagsgesellschaft.eu/

Wir bieten Ihnen ein Netzwerk aus lokalen sowie deutschland- und europaweiten Internetplattformen an. Hohe Sichtbarkeit und vielfältige Leistungen wie z.B. Mikroseiten, Branchenbücher oder die komplette Programmierung neuer Webseiten bis hin zu Socialmedia Aktivitäten inklusive Erstellung von Facebook-Seiten gehören zu unserm Portfolio.

Kontakt

BBZ-Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Harald Gregoreck

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