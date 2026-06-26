BCC Gruppe erhält ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung

Eschborn, 24. Juni 2026 - Die BCC Gruppe, bestehend aus der BCC GmbH in Eschborn und der BCC Ltd in London, UK, ist nach ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert. Damit bestätigt die Unternehmensgruppe gegenüber Kunden, Partnern und öffentlichen Auftraggebern höchste Standards in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und Risikomanagement beim Betrieb von Software-, SaaS- und Beratungsleistungen im Microsoft-365-Umfeld.

Cyberbedrohungen, wachsende Compliance-Anforderungen und regulatorische Vorgaben wie NIS2 und DORA machen Informationssicherheit für Unternehmen zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor. Als Spezialist für Governance, Security, Migration und Automation in Microsoft 365 stellt die BCC Gruppe mit der Zertifizierung sicher, die Standards, die sie für ihre Kunden umsetzt, auch selbst konsequent zu leben.

Das Audit wurde durch die britische Zertifizierungsstelle Tempo Audits Ltd im Rahmen eines UKAS-akkreditierten Verfahrens durchgeführt und erfüllt damit international anerkannte Anforderungen an Qualität, Unabhängigkeit und Nachvollziehbarkeit.

Der zertifizierte Geltungsbereich umfasst die Konzeption, Entwicklung, den Betrieb und den Support von Software- und SaaS-Lösungen sowie die Planung und Durchführung damit verbundener Dienstleistungs- und Migrationsprojekte. Einbezogen sind beide Gesellschaften der Gruppe – die BCC GmbH in Eschborn und die BCC Ltd in London, UK. Damit deckt die Zertifizierung die zentralen Entwicklungs-, Betriebs- und Serviceprozesse der gesamten BCC Gruppe ab.

„Unsere Kunden erwarten zu Recht, dass ein Governance- und Security-Spezialist die Maßstäbe, die er für andere anlegt, auch im eigenen Haus erfüllt. Die ISO/IEC 27001-Zertifizierung ist der Nachweis, dass Informationssicherheit bei BCC kein Versprechen ist, sondern gelebte Praxis – in jeder Lösung, jedem Projekt und jeder Entscheidung“, sagt Olaf Börner, Geschäftsführer der BCC.

Die Zertifizierung stärkt besonders das Vertrauen in die von BCC entwickelten Softwarelösungen: die Governance-Plattform Affirmatic, die Migrationslösung MigrationEngine sowie den BCC Copilot Connector, mit dem Unternehmen Informationen aus unterschiedlichen Geschäftsanwendungen sicher und kontrolliert für Microsoft Copilot verfügbar machen. Damit stärkt die BCC Gruppe ihre Position als verlässlicher Partner für mittelständische Unternehmen, Enterprise-Kunden und öffentliche Organisationen bei der sicheren Transformation ihrer Microsoft-365-Landschaften.

Mit der ISO/IEC 27001-Zertifizierung investiert die BCC Gruppe gezielt in die Grundlage für die sichere Nutzung von Microsoft 365, Microsoft Copilot, Copilot Agents und Copilot Connectoren. Damit schafft sie die Voraussetzungen, Kunden auch künftig bei Governance, Compliance, Informationssicherheit und der Einführung moderner KI-Lösungen auf höchstem Niveau zu begleiten.

Über BCC

Die BCC Gruppe – bestehend aus der BCC GmbH mit Hauptsitz in Eschborn bei Frankfurt und der BCC Ltd in London, UK – ist eine auf Microsoft 365 spezialisierte Unternehmensgruppe für Software, Beratung und Managed Services. Als einer der wenigen deutschen Anbieter verbindet BCC Beratungskompetenz mit eigener Softwareentwicklung für Migration, Governance, Compliance und KI-gestützte Geschäftsprozesse. Mit den Lösungen Affirmatic, MigrationEngine und dem BCC Copilot Connector begleitet die BCC Gruppe Unternehmen über den gesamten Transformationsweg; von der Migration aus historisch gewachsenen IT-Landschaften über den sicheren, governance-konformen Betrieb von Microsoft 365 bis zur Einführung vertrauenswürdiger KI mit Microsoft Copilot. Sicherheit und Compliance bilden dabei das Fundament als Voraussetzung dafür, dass Kollaboration, Automatisierung und KI-Einsatz ihren vollen Nutzen entfalten.

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