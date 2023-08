Beeftea group inszeniert „Supermarkt Stars 2023

Auch in diesem Jahr hat die Beeftea group das Sommerfestival des Handels mit der Verleihung der „Supermarkt Stars 2023“ umgesetzt. Rund 500 Gäste aus dem Lebensmittelhandel und der Industrie nahmen Mitte Juni an der Veranstaltung im Palmengarten in Frankfurt/Main teil. Auftraggeber war die Lebensmittel Zeitung direkt aus der dfv Mediengruppe. Die Beeftea Group war bereits zum dritten Mal in Folge für die Durchführung der „Supermarkt Stars“ zuständig.

„Mit den Supermarkt Stars 2023 konnten wir erneut unsere Expertise als Eventagentur für Award Inszenierungen unter Beweis stellen und ein Event mit hoher Relevanz für die gesamte Lebensmittelbranche auf die Beine stellen“, sagte Andreas Grunszky, Geschäftsführer der Beeftea group. „Unsere Idee, Konzeption und Organisation haben den Veranstalter überzeugt und ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten geschaffen. Wir danken der Lebensmittel Zeitung direkt für das erneute Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.“

Die „Supermarkt Stars 2023“ waren eingebettet in das Sommerfest des Handels. Das Agenda Setting, die technische Konzeption der Veranstaltung und die Inszenierung der Awards lagen in der Verantwortung der Beeftea group. Die Veranstaltung war als Businessfestival mit integrierter Ausstellung und Awardshow mit großer Abendveranstaltung konzipiert.

Konferenzmanagement

Sowohl das Stage- und Raumdesign und die Ablaufregie wurden von der Beeftea group durchgeführt. Auch die Referentenrecherche und- Betreuung vor Ort fielen in den Aufgabenbereich der Eventagentur.

Ausstellungsmanagement

Auf einer Veranstaltungsfläche von ca. 2.000 qm und einem Außenbereich wurden die Hauptbühne sowie die Flächen für ca. 40 Aussteller untergebracht. Die Beeftea group übernahm die Planung- und Umsetzung der Ausstellungsflächen. Sowie die Betreuung der Aussteller.

„Unser Team hat alle Sponsoren und Stände von der Anfrage bis zum Abbau professionell betreut“, so Andreas Grunszky, Geschäftsführer der Beeftea group.

Preisverleihung

Durch die abendliche Preisverleihung im Gesellschaftshaus des Frankfurter Palmengartens führten Peter Esser, Sprecher der Geschäftsführung der dfv Mediengruppe, und Svenja Alberti, Chefredakteurin der Lebensmittel Zeitung. DJ Senat Gueler sorgte mit seiner Musik für ausgelassene Stimmung und begeisterte die Gäste bis in die späten Abendstunden.

Die kreative Gestaltung und Umsetzung des Bühnenbildes für die Preisverleihung war ein visuelles Highlight und begeisterte die Teilnehmer.

