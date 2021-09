Berufsbegleitend zum ECQA Certified Software, System and Service Improvement Manager

Sie sind verantwortlich für Effizienz, Zuverlässigkeit und Compliance von Prozessen? Aber Sie haben keine Zeit, eine komplette Woche für ein Class Room Training zu investieren, egal, ob Präsenz oder Online? Dann erwerben Sie das Zertifikat zum SPI-Manager doch einfach berufsbegleitend.

Laut Definition der European Certification & Qualification Association (ECQA) definiert sich der ECQA Certified Software System Service Process Improvement (SPI) Manager durch:

While there is a wide-spread knowledge about the performance of assessments the real implementation of SPI (Software, System and Service Improvement) takes great effort and a lot of experience to achieve a ROI (Return on Investment). Assessor qualification is currently central. However, to ensure the success of improvement actions another additional qualification is necessary: The ECQA Certified (SPI) Software, System and Service Improvement Manager. This training and the received certificate qualify you – with strategies, methods and best practices – to successfully implement SPI in your organization.

…

This Software System Service Process Improvement Manager education focuses on how to implement successfully improvements in organisations and how to outline success criteria to be considered like that improvement isn´t just an assessment but represents a long-lasting beneficial initiative.