Beste Halloween-Sonderaktion von Leawo – Gratisartikel & bis zu 70% reduzieren

Beste Halloween-Aktion

Zusammenfassung: Leawo bietet die beste Halloween-Aktion an, mit DVD Creator als Gratisgeschenk und bis zu 70% Rabatt auf Multimedia-Paket. Außerdem gibt es für alle Kunden einen 30% Rabatt-Gutschein.

22. Oktober 2022, Shenzhen – Irgendwie ist der Oktober gekommen und Halloween schleicht sich an uns heran. Mit der Halloween-Aktion 2022 von Leawo Software ist es der perfekte Moment, um einen Blick auf die technischen Möglichkeiten zu werfen, die wir haben, um die Feiertage zu verschönern. Egal, ob man eine schaurige Atmosphäre in oder vor seinem Haus schaffen oder gruselige Musik abspielen möchte, wir sind hier, um einige coole Produkte zu finden, die das Halloweenfest noch lustiger machen. Schauen Sie sich die Details unten an, um mehr zu erfahren:

Wann ist Halloween Giveaway & Aktionen?

Leawo“s Halloween Giveaway & Aktionen ist seit dem 13. Oktober 2022 in vollem Gange, und diese Aktion läuft noch bis zum 10. November 2022. Leute haben fast einen Monat Zeit, um diese exklusiven Angebote zu genießen, die allen Zuschauern offen stehen, egal ob sie Stammkunden sind oder nicht.

Was man kaufen sollte – die besten Halloween Tech Deals

1. 70% Rabatt Leawo All-in-1 Bundle ist ein 22-in-1-Paket. Es umfasst alle 4K Blu-ray/ Blu-ray/ DVD/ Video/ Foto/ Audio Lösungstools, einschließlich: Prof. Media 11 + Prof. DRM + PhotoIns + iTransfer + Music Recorder + Tunes Cleaner + UHD Drive Tool + CleverGet Video Downloader. Liebhaber von Filmen und TV-Serien kommen bei diesem Paket voll auf ihre Kosten, denn das Herunterladen von Videos zur Offline-Wiedergabe ist mit diesem Toolkit ein Kinderspiel. Und CleverGet Video Downloader ist die neueste Errungenschaft von Leawo Software auf dem Gebiet der Offline-Dateien, die sicherlich eine bessere Erfahrung geben wird. Darüber hinaus können die Benutzer Musik aufnehmen, Fotos verschönern, UHD-Quellmaterial verarbeiten, usw. Dies ist das beste Angebot während dieser Halloween-Promo, wo Kunden 391,8 EUR sparen können.

2. 60% Rabatt auf Ultimate Blu-ray Toolkit. 60% Rabatt auf Ultimate Blu-ray Toolkit ist genau das, was sie brauchen. Es kann Blu-ray/DVD-Filme entschlüsseln, rippen und in Video-/Audiodateien in verschiedenen Formaten konvertieren, Foto-/Videodateien auf Blu-ray/DVD-Inhalte brennen, Blu-ray/DVD-Filme kopieren und sichern, Cinavia-Wasserzeichen von Blu-ray entfernen, um Cinavia-freie Blu-ray-Kopien zu erhalten, usw.

3. 60% Rabatt auf Ultimate 4K/UHD Blu-ray Toolkit. Ultimate 4K/UHD Blu-ray Toolkit wurde für die Handhabung von Blu-ray mit höherer Auflösung entwickelt: Downgrade der Firmware des 4K/UHD-Blu-ray-Laufwerks, Entschlüsselung, Rippen und Konvertierung von 4K-Blu-ray in 1080P oder andere Videos, Kopieren und Sichern von 4K-Blu-ray-Filmen auf einen Computer oder einen Rohling im 1:1-Modus oder als reines Backup des Films. Mit höherer Ausgabequalität arbeiten die Tools hier besser als andere auf dem Markt.

4. 60% Rabatt auf Ultimate DVD Toolkit. Das Ultimate DVD Toolkit beinhaltet DVD Ripper, DVD Copy und DVD Creator und ist hilfreich beim Entschlüsseln, Rippen und Konvertieren von DVDs in Videos, Kopieren von DVDs auf Computer oder leere Discs und Brennen von Videos/Fotos auf DVDs.

5. 60% Rabatt auf Ultimate 4K/UHD Blu-ray Toolkit. Dieses 3-in-1-Toolkit für die DVD-Konvertierung hilft beim Entschlüsseln, Rippen und Konvertieren von DVDs in Videos, Kopieren von DVDs auf einen Computer oder leeren Datenträger und Brennen von Videos/Fotos auf DVDs.

6. 50% Rabatt auf Online-Video-Lösungen. Ein gruseliger Filmabend zu Halloween mit Süßigkeiten von Trick-or-treat ist auch eine gute Idee. 50% Rabatt wird für 9 verschiedene Download-Module in CleverGet angeboten – Video Downloader, Amazon Downloader, Netflix Downloader, Disney+ Downloader, etc. Mit CleverGet kann man seinen Lieblingsfilm ganz einfach herunterladen und ohne Pufferung abspielen. Für ein besseres Angebot können Kunden alle CleverGet Download-Module mit 50% Rabatt für eine lebenslange Lizenz erhalten (1-Jahres-Lizenz: EUR129.95/ lebenslange Lizenz: EUR199.95)

7. 50% Rabatt auf die Fotolösung. Dies ist ein 3-in-1-Fotolösungspaket mit AI Photo Enhancer, Photo BG Remover und Photo Enlarger: Es verbessert automatisch die Qualität von Halloween-Fotos, entfernt/ändert den Fotohintergrund und vergrößert Fotos um bis zu 40X. Es ist das beste Toolkit zur Verschönerung von Halloween-Fotos.

Freebie im Wert von EUR29.95 für alle

Mehr als die oben erwähnte Promo, DVD Creator ist kostenlos als Halloween Werbegeschenk gegeben. Er kann Halloween-Videos/Bilder/ISO-Image-Dateien in DVD-5/DVD-9-Discs, Ordner und/oder ISO-Image-Dateien konvertieren und brennen und verfügt über einen Video-Editor, einen Menü-Designer und andere Funktionen. Die Zuschauer können die E-Mail-Adresse eingeben und sich mit wenigen Klicks für das Programm anmelden.

Alles mit 30% Rabatt erhalten

Es gibt einen Mindestrabatt von 30% für alle Einzelprodukte, die auf der Leawo-Website verkauft werden, und Kunden, die an einer Testbestellung interessiert sind, können ebenfalls Geld sparen. Man braucht nur zu klicken, um den Gutscheincode zu kopieren und ihn beim Kauf einzufügen. Eine weitere gute Nachricht ist, dass dieser Coupon ist endlos für jedermann zu liefern.

Weitere Details findet man auf der Website: https://www.leawo.org/de

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

