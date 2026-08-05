Beteiligung Fast Finance Pay Corp. erreicht weiteren Meilenstein bei der Interoperabilität von OK.secure und WhatsApp

Berlin (IRW-Press/05.08.2026) – Berlin, 5. August 2026 – Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) informiert über einen weiteren technologischen Fortschritt ihrer US-Beteiligung Fast Finance Pay Corp. (OTC: FFPP). Das Unternehmen hat den zweiten technischen Meilenstein bei der Entwicklung der Schnittstelle zwischen OK.secure und WhatsApp erfolgreich erreicht und setzt damit seine Entwicklungsroadmap planmäßig fort.

Die neue Funktion soll Nutzern von OK.secure innerhalb der Europäischen Union künftig ermöglichen, Nachrichten mit WhatsApp-Nutzern auszutauschen. Grundlage hierfür sind die Vorgaben des europäischen Digital Markets Act (DMA), der die Öffnung großer Messenger-Plattformen für interoperable Kommunikationsdienste vorsieht.

Der Rollout der neuen Funktion ist weiterhin für das vierte Quartal 2026 vorgesehen und steht unter dem Vorbehalt der regulatorischen Anforderungen sowie des erfolgreichen Abschlusses der technischen Umsetzung.

Mit diesem Entwicklungsprojekt erweitert Fast Finance Pay Corp. die Einsatzmöglichkeiten von OK.secure gezielt über das eigene System hinaus. Bereits heute verbindet die Plattform verschlüsselte Kommunikation mit einem integrierten Krypto-Wallet für Crypto-to-Crypto-, Crypto-to-Fiat- und Crypto-to-Voucher-Transaktionen. Ergänzt wird das Angebot durch OK.pay mit IBAN-Konten und Visa-Debitkarten für den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum. Perspektivisch soll die entwickelte Technologie auch die Anbindung weiterer Messenger-Dienste ermöglichen.

„Mit diesem Meilenstein setzen wir unsere technologische Roadmap konsequent um. Die durch den Digital Markets Act vorgesehene Interoperabilität eröffnet neue Möglichkeiten für sichere digitale Kommunikation. OK.secure wurde gezielt für diese Entwicklung konzipiert und verbindet verschlüsselte Kommunikation mit modernen Finanzdienstleistungen in einer Anwendung. Wir freuen uns, dass die Entwicklung weiterhin planmäßig verläuft und wir den Rollout derzeit für das vierte Quartal 2026 vorsehen. Gleichzeitig stärkt dieser Fortschritt die Positionierung von Fast Finance Pay Corp. im Hinblick auf den geplanten Börsenschritt in den USA“, kommentiert Sören Jensen, Vorsitzender der Fast Finance 24 Holding AG.

Fast Finance Pay Corp. wird über weitere Entwicklungsfortschritte informieren, sobald weitere Meilensteine der Produktentwicklung erreicht wurden.

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Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

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