Bewegende Lebensgeschichte zwischen Deutschland und Mexiko: „Zwischen Kontinenten“ von Irmgard Rehaag erschienen

Autobiografische Erinnerungen über Heimat, Migration, Familiengeschichte und die Suche nach dem eigenen Lebensweg

Die Deutsche Literaturgesellschaft veröffentlicht mit „Zwischen Kontinenten – Erinnerungen an ein Leben auf der Suche“ die bewegende Autobiografie von Irmgard Rehaag. In ihrem Werk erzählt die Autorin von einem außergewöhnlichen Lebensweg zwischen Deutschland und Mexiko, von familiären Wurzeln, historischen Umbrüchen und der lebenslangen Suche nach Identität, Sinn und Zugehörigkeit.

Ausgehend von den Erfahrungen ihrer Familie während und nach dem Zweiten Weltkrieg schildert Irmgard Rehaag eindrucksvoll die Folgen von Flucht, Verlust und Neubeginn über mehrere Generationen hinweg. Dabei verbindet sie persönliche Erinnerungen mit historischen Ereignissen und schafft ein authentisches Zeitzeugnis, das weit über eine klassische Autobiografie hinausgeht.

Besonders eindrucksvoll beschreibt die Autorin ihre Wanderung zwischen zwei Welten: Deutschland, wo sie aufwuchs, und Mexiko, das später zu ihrer zweiten Heimat wurde. Die Leserinnen und Leser begleiten sie auf ihrer Reise durch unterschiedliche Kulturen, gesellschaftliche Veränderungen und persönliche Entwicklungsprozesse. Dabei entstehen faszinierende Einblicke in deutsch-mexikanische Lebensrealitäten sowie in die Fragen, die viele Menschen bewegen: Woher komme ich? Was prägt mein Leben? Und wie finde ich meinen eigenen Weg?

„Zwischen Kontinenten“ ist ein Buch über Mut, Selbstreflexion, kulturelle Begegnungen und die Kraft persönlicher Erinnerungen. Es richtet sich an Leserinnen und Leser, die sich für Zeitgeschichte, Migrationserfahrungen, Familiengeschichten und biografische Literatur interessieren.

Buchdaten

Titel: Zwischen Kontinenten – Erinnerungen an ein Leben auf der Suche

Autorin: Irmgard Rehaag

ISBN: 978-3-03831-369-4

Verlag: Deutsche Literaturgesellschaft, Imprint der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH

Über die Autorin

Irmgard Rehaag lebt zwischen den Kulturen Deutschlands und Mexikos. In ihrer Autobiografie verarbeitet sie persönliche Erfahrungen, Familiengeschichte und historische Entwicklungen zu einer eindrucksvollen Erzählung über Identität, Heimat und Lebenswege.

Self-Publishing mit Verlags-Know How: Die Deutsche Literaturgesellschaft veröffentlicht ausgewählte Werke von Autoren und sorgt dafür, dass diese im richtigen Umfeld wahrgenommen werden. Die Bücher der Deutschen Literaturgesellschaft werden unter anderem in den ehrwürdigen Bibliotheken von Cambridge, Oxford und der Sorbonne archiviert. Über die Autoren der Deutschen Literaturgesellschaft und ihre Bücher haben mehrfach große Medien berichtet, darunter die BILD, SÜDDEUTSCHE, FAZ, SPIEGEL, ZDF, ARD, RTL, VOX, SAT1, PRO7, SRF, ORF u.v.a.m. Ein Service der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH.

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