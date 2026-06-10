Bhakti Marga Erweitert Online Bhakti Yoga In Europa

Bhakti Marga Baut Online Bhakti Yoga Programme Aus, Während Die Gemeinschaften Der Hingabe In Ganz Europa Wachsen

Bhakti Marga, die von Paramahamsa Vishwananda gegründete internationale Organisation für Hingabe und Spiritualität, baut ihr Online-Angebot an Meditationen, Kirtan und spirituellen Vorträgen stetig aus, während gleichzeitig lokale Gemeinschaften in ganz Europa und darüber hinaus wachsen. Mit Anhängern in mehr als 80 Ländern verbindet die Organisation regelmäßig per Livestream übertragene Satsangs, geführte Meditationen und Sessions mit devotionaler Musik mit Retreats und Festivals vor Ort.

Die Lehren von Bhakti Marga konzentrieren sich auf Bhakti Yoga – den Pfad der Hingabe innerhalb der Bhakti-Tradition –, der in einer Form vermittelt wird, die für Menschen unterschiedlichster kultureller und religiöser Hintergründe zugänglich ist. Die Organisation fördert einfache tägliche Praktiken wie Gebet, Meditation, Mantra-Wiederholung und Akte der Güte sowie Gruppenaktivitäten wie Kirtan (spiritueller Gesang) und Satsang (Zusammenkünfte der Gemeinschaft für spirituellen Austausch und Studium).

Viele Teilnehmer kommen erstmals durch digitale Angebote mit Bhakti Marga in Berührung – etwa durch per Livestream übertragene Meditationen, Sessions mit devotionaler Musik und aufgezeichnete Vorträge, die über die Online-Kanäle der Organisation geteilt werden.

Dieses Format ermöglicht es Menschen in verschiedenen Zeitzonen, ohne Reiseaufwand gemeinsam zu praktizieren, und dient oft als Einstieg für diejenigen, die sich später lokalen Satsang-Gruppen anschließen oder den Haupt-Ashram von Bhakti Marga, Shree Peetha Nilaya in Springen (Deutschland), besuchen.

Teilnehmer beschreiben die Online-Sessions als praktische Möglichkeit, inmitten eines hektischen Alltags Raum für Reflexion zu schaffen.

„Die Teilnahme an den Online-Chanting-Sessions hat mir geholfen, nach einem langen Arbeitstag Zeit für tägliche Reflexion zu finden.“

Kristina, Praktizierende, Schweiz

Neben ihren digitalen Angeboten unterstützt Bhakti Marga lokale Gruppen in mehr als 80 Ländern, die Gebetstreffen, Kirtan-Abende, Meditationsrunden und ehrenamtliche Initiativen organisieren.

Seva – der selbstlose Dienst – ist ein zentraler Bestandteil der Praxis der Organisation; Mitglieder der Gemeinschaft engagieren sich beispielsweise bei der Verteilung von Lebensmitteln, in wohltätigen Projekten und bei der Organisation spiritueller Veranstaltungen.

Zudem vermittelt die Organisation Atma Kriya Yoga, eine Meditations- und Atemtechnik aus der Tradition von Mahavatar Babaji, die Atemübungen, Mantra-Wiederholung und auf Hingabe ausgerichtete Techniken miteinander verbindet.

“Die Praxis des Bhakti Yoga hat mir ein stärkeres Gefühl von Sinnhaftigkeit und eine tiefere Verbundenheit mit den Menschen in meiner lokalen Gemeinschaft vermittelt.”

Hans, Praktizierender, Deutschland

Bhakti Marga organisiert das ganze Jahr über spirituelle Feste, Retreats und Veranstaltungen der Hingabe – sowohl im Shree Peetha Nilaya als auch in angeschlossenen Zentren und bei Partnern weltweit.

Zum Programm gehören in der Regel Meditation, Kirtan, Satsang und Gespräche über die Bhakti-Praxis. Die nächste große öffentliche Veranstaltung ist die Feier zum Geburtstag von Paramahamsa Vishwananda am 12. Juni 2026 im Shree Peetha Nilaya Ashram in Deutschland.

Die Sichtweise eines Praktizierenden

“Regelmäßige Meditation hat mir geholfen, in stressigen Situationen fokussierter und geduldiger zu bleiben.”

Andrea, Praktizierende, Italien

Kontakt

Bhakti Marga

Jagatpati Dass

Am Geisberg 1 Heidenrod, Hesse, Germany 65321 1

65321 Heidenrod

+49 15775409435



https://www.bhaktimarga.org

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