biolitec®: Neue Geschäftsführung will innovative Lasertherapien im Bereich Proktologie und Urologie ausbauen

Neuer Markenauftritt – minimalinvasive Lasertherapien von biolitec® bieten Kosteneinsparungs- und Effizienzsteigerungspotenziale in der klinischen Therapie

Jena, 02. Juli 2026 – Die biolitec® Unternehmensgruppe, einer der führenden Entwickler und Hersteller medizinischer Laser und minimalinvasiver Lasertherapien, präsentiert sich mit einem neuen Außenauftritt und verstärktem Fokus. Das Unternehmen möchte seinen Weg, innovative und patientenfreundliche Therapieverfahren zu entwickeln, konsequent fortsetzen und gemeinsam mit seinem weltweiten Anwendernetzwerk im Zuge der zunehmenden Ambulantisierung weiter ausbauen.

Die neuen Geschäftsführer Günther Juranitsch und Gilles Penning übernehmen gemeinsam die Leitung der biolitec® Biomedical Technology GmbH. Günther Juranitsch ist neben seiner Tätigkeit als kaufmännischer Geschäftsführer auch CFO der biolitec® Group, während Gilles Penning als Managing Director tätig ist.

Im Kontext der zunehmenden Ambulantisierung von medizinischen Eingriffen und der wachsenden Bedeutung minimalinvasiver Lasertherapien setzen beide darauf, das Unternehmen für diese Entwicklung weiter aufzustellen.

Der Gesundheitsmarkt steht vor einem deutlichen Strukturwandel. Stärkere Kosten- und Effizienzorientierung in Kombination mit gut informierten Patienten beschleunigen weltweit die Verlagerung von stationären zu ambulanten Versorgungsstrukturen.

Moderne Lasertherapien ermöglichen es Ärzten und Leistungserbringern, wirtschaftlichen Druck abzufedern und dem Patienten schonende Therapien außerhalb der klassischen Klinik anzubieten.

Der hohe Beitrag von biolitec® zur modernen Patientenversorgung wird daher in vielfältigen Therapiebereichen weiter ausgebaut. Dank seiner starken internationalen Präsenz kann biolitec® sich auf ein Netzwerk weltweiter Anwender stützen, um gemeinsam innovative Technologie in neue, innovative Therapien zu überführen.

Aktuelle Beispiele sind minimalinvasive Lasertherapien, wie z.B. FiLaC®, SiLaC® und LHP® zur Behandlung von Fisteln und Hämorrhoiden, TULA® zur Behandlung von Blasentumoren und ELLA® für die schonende Endometriosebehandlung. Diese Eingriffe sind dank Lasertherapie einfacher durchführbar und bieten medizinische Effizienz bei kurzer Behandlung. Lange Krankenhausaufenthalte – mit allen Kosten und Risiken – entfallen.

„Mit dem neuen Markenauftritt und der klaren strategischen Ausrichtung tragen wir dazu bei, Patienten schonender zu behandeln und dass unsere Kunden, trotz steigenden Effizienzdrucks durch neue Abrechnungsverfahren wie die Hybrid-DRGs, Behandlungsprozesse wirtschaftlicher und patientenorientiert gestalten können. In einem sich stark wandelnden Gesundheitsmarkt ist es unser Ziel, Ärzten und Versorgern dabei zu helfen, diesen Wandel aktiv mitzugestalten, indem wir die Vorteile minimalinvasiver Lasertherapien für Ärzte und Patienten zugänglich machen und neue Therapiefelder eröffnen“, so Gilles Penning. Mehr über die minimalinvasiven Lasertherapien von biolitec® erfahren Sie auf www.biolitec.com/de.

Zum Unternehmen: Die biolitec® Holding GmbH & Co. KG zählt zu den führenden Unternehmen im Bereich minimalinvasiver Lasermedizin und entwickelt innovative medizinische Lasersysteme, Laserfasern und Therapien für diverse Fachgebiete. Kern des Portfolios ist der medizinische Diodenlaser LEONARDO® DUAL, der durch indikationsspezifische Auswahl optimaler Wellenlängen maximale Vielseitigkeit bei medizinischen Laserbehandlungen ermöglicht – von Schneiden und Vaporisation über Gewebeschrumpfung und Koagulation bis hin zur Thermoablation. Zum Portfolio gehören zudem u.a. der LEONARDO® DepthControl für phlebologische Anwendungen sowie der LEONARDO® Duster Thulium-Faserlaser (TFL) für die Urologie und Lithotripsie. Die perfekte Plattform für ambulante Eingriffe in der Praxis bietet biolitec® mit dem eigens entwickelten LEONARDO® Mini. Zu den zahlreichen von biolitec® entwickelten minimalinvasiven Lasertherapien zählen u.a. die Krampfadertherapie ELVeS® Radial® für die Phlebologie; sowie die Hämorrhoiden-, Anal- und Steißbeinfisteltherapien LHP®, FiLaC® und SiLaC® für die Proktologie. Das Produktspektrum umfasst außerdem die Blasentumortherapie TULA®, sowie die Therapien ELLA®, HOLA® und LaEvita™ für die Gynäkologie. biolitec® bietet auch Lösungen für die ästhetische Chirurgie, Orthopädie, HNO-Heilkunde und weitere medizinische Fachbereiche. biolitec® steht weltweit für schonende, effektive und minimalinvasive Behandlungsverfahren mit kurzen Rekonvaleszenzzeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.biolitec.com/de

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