Bitpanda investiert 10 Millionen Dollar, um KI-Dominanz zu erreichen

– Mit einer Investition von 10 Millionen US-Dollar plant Bitpanda die Gründung von Bitpanda.ai als neuen Geschäftsbereich, der die Art und Weise, wie Menschen an die Vermögensbildung herangehen, revolutionieren soll.

– Diese Sparte wird sich auf die Bereitstellung von hochmodernen, KI-gesteuerten Produkten und individuell zugeschnittenen Anlagefunktionen konzentrieren.

– Das Unternehmen plant die Einführung eines personalisierten Vermögensverwalters in Form einer vollständig konversationsfähigen KI-Anwendung als erstes Produkt einer umfassenden KI-basierten Produktpalette.

Wien, 16. Mai 2023 – Das österreichische Fintech-Einhorn Bitpanda stellt mit Bitpanda.ai seinen Anspruch auf die globale Führungsrolle im Bereich der künstlichen Finanz-Intelligenz vor. Das Unternehmen kündigt eine Investition in Höhe von 10 Millionen US-Dollar und die Gründung einer neuen Sparte für künstliche Intelligenz (KI) an und will das Investieren mit einem personalisierbaren KI-gestützten Vermögensverwalter weiter vereinfachen. Bitpanda setzt auf künstliche Intelligenz als logischen nächsten Schritt in seiner Strategie der Vermögensbildung für jedermann und der Förderung der finanziellen Sicherheit.

„In der Vergangenheit war Investieren nur etwas für wohlhabende Menschen, aber Fintechs wie Bitpanda haben sich die Blockchain-Technologie zunutze gemacht und die Welt des Investierens für jeden zugänglich gemacht“, sagt Eric Demuth, Co-CEO und Gründer von Bitpanda. „KI ist die nächste Technologie, die das persönliche Finanzwesen umgestalten wird. Heute sind persönliche Vermögensverwalter nur etwas für reiche Personen, aber wir werden das ändern, indem wir diese Dienste für alle zugänglich machen. KI-gesteuert, vollständig personalisiert und rund um die Uhr über das Smartphone in der Hosentasche zugänglich.“

Bitpanda.ai wird sich auf die Entwicklung und Bereitstellung mehrerer hochmoderner KI-gesteuerter Produkte und Anlagefunktionen konzentrieren. Bitpanda“s Pläne hinsichtlich des neuen Angebots umfassen mehrere Produkte, darunter: personalisierte Anlageideen, automatisierte Portfoliostrategien, Marktanalysen in Echtzeit und ein vollständig personalisiertes Erlebnis. Ein KI-gesteuerter Vermögenscoach wird ein leistungsstarkes Tool innerhalb des Bitpanda-Ökosystems sein, das die neuesten KI- und Automatisierungstechnologien nutzt, um die Investitionsmöglichkeiten der NutzerInnen zu revolutionieren.

Bitpanda vereinfacht den Vermögensaufbau. Bitpanda wurde 2014 von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer in Wien gegründet, um Menschen zu helfen, sich selbst genug zu vertrauen, um finanzielle Freiheit für ihre Zukunft aufzubauen. Die benutzerfreundliche Handelsplattform ermöglicht es sowohl Anfängern als auch erfahrenen ExpertInnen, in die gewünschten Kryptowährungen, Krypto-Indizes, Aktien, Edelmetalle und Rohstoffe zu investieren – und das rund um die Uhr. Mit über 4 Millionen KundInnen sowie mehreren Hundert Teammitgliedern aus über 50 Nationen, die sich auf verschiedene Offices und Hubs in Europa verteilen, ist das Unternehmen eines der erfolgreichsten Fintechs Europas.

Firmenkontakt

Bitpanda GmbH

Anne Juliane Wirth

Stella-Klein-Löw Weg 17

1020 Wien

+49 (0) 89 99 38 87 0



https://www.bitpanda.com/de

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Bastian Riccardi

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 0



https://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.