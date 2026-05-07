Björn Diederichs übernimmt Business Development bei cigus

Ulm, 7. Mai 2026 – Das Ingenieur- und Beratungsunternehmen cigus GmbH mit Sitz in Ulm und Technischen Büros in Aalen und Königsbronn expandiert zu seinem 25-jährigen Bestehen weiter und hat dafür die Position eines Head of Business Development geschaffen. Die Aufgabe übernimmt Björn Diederichs, der seit 2023 bereits als Entwicklungsingenieur für Regelungstechnik und Softwareentwicklung bei cigus beschäftigt ist. Davor war der 33-Jährige Projektleiter für autonome Fahrsysteme beim weltweit tätigen Hersteller von Schiffs- und Offshore-Antrieben Schottel GmbH in Spay am Rhein.

„Vertrieb und Technik arbeiten oft aneinander vorbei“

Diederichs studierte Maschinenbau an der TU Kaiserslautern. Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen im Erschließen neuer Marktsegmente und der Akquise neuer Technologie-Unternehmen. Dabei stellt er immer wieder fest, dass Denk- und Arbeitsweisen im herkömmlichen Vertrieb und der tatsächliche Bedarf von Engineering-Unternehmen zunehmend voneinander abweichen. „Vertrieb und Technik arbeiten oft aneinander vorbei“, schreibt er in einem Beitrag für die Karriere-Plattform LinkedIn.

Tragfähige Lösungen für komplexe Entwicklungsprojekte

Während auf der Techniker-Seite Systeme analysiert würden, werde auf Seiten des klassischen Vertriebs bereits über Lösungen gesprochen. „In komplexen Entwicklungsprojekten geht es aber nicht darum, möglichst schnell eine Lösung zu platzieren. Es geht darum, das eigentliche Problem zu verstehen – und zwar so tief, dass die Lösung am Ende auch trägt“, so Diederichs.

Wettbewerbs- und Kostenvorteil durch multidisziplinäre Lösungen

Fachleuten in Vertrieb und Business Development rät er daher, gegenüber Technologie- und Ingenieur-Unternehmen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht auf schnelle Lösungen zu setzen, sondern vorhandene technische, wirtschaftliche oder unternehmerische Probleme zunächst grundlegend zu verstehen. „Bei cigus bringen wir verschiedene Disziplinen zusammen und entwickeln Lösungen multidisziplinär. Das schafft Vertrauen und vor allem glückliche Kunden.“

In der Zusammenarbeit mit Auftraggebern in Industrie und Engineering führe das am Ende zu schnelleren und belastbaren Entwicklungsprozessen, weniger Zeit- und Kostenaufwand und damit zu einem klaren Wettbewerbsvorteil – egal ob es um Innovationen in der Antriebstechnik, Softwareprobleme oder Technische Dokumentation geht. Am Ende entscheide nicht das schnellste oder finanziell günstigste Angebot, „sondern die Qualität der Lösung“.

Die cigus GmbH wurde 2001 – vor 25 Jahren – gegründet und unterstützt mit hochqualifizierten Ingenieuren, Beratern und Entwicklern vor allem Betriebe in den Branchen Optik, Halbleitertechnologie, Mechatronik, Nutzfahrzeuge und Anlagenbau. Die Fachleute sind in der Entwicklung von Produkten und Prozessen tätig, ebenso in der Technischen Dokumentation und Risikoanalyse (CE-Kennzeichnung). Bei Bedarf übernehmen sie als Interim Management projektweise oder zeitlich begrenzt Führungsaufgaben in Industrie-Unternehmen. cigus ist Mitglied im Cluster Nutzfahrzeuge (CNS) und dem AI Innovation Circle (AIC) der Hochschule Neu-Ulm.

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