Blau-weißer Saisonabschluss: Hertha-Stars zum Anfassen in den Spandau Arcaden

Bevor Hertha BSC am kommenden Sonntag zum finalen Spieltag der Saison in Bielefeld antritt, macht der Hauptstadtclub noch einmal Station im Kiez. Am Freitag, den 15. Mai, laden die Spandau Arcaden zur großen Autogrammstunde ein, organisiert von Center-Manager Steffen Mezler. Mit Márton Dárdai, Deyovaisio Zeefuik und Tim Goller kommen drei echte Charakterköpfe zur blau-weißen Fanbase nach Spandau.

Normalerweise ist der Bahnhof Spandau für tausende Herthaner nur der traditionelle Durchgangsort und Sammelpunkt auf dem Weg zu den Spielen. Doch an diesem Freitag lohnt es sich, ein paar Schritte weiterzugehen: Direkt nebenan, im Erdgeschoss der Spandau Arcaden (vor ONLY), schlägt das Herz von Hertha BSC für eine Stunde ganz lokal. Zwischen 15:00 und 16:00 Uhr tauschen die Profis den Rasen gegen den Center-Boden, um sich bei ihren Anhängern für die Unterstützung in dieser Spielzeit zu bedanken.

„Die Verbindung zwischen Spandau und Hertha ist seit jeher extrem eng. Wir freuen uns, den Fans hier bei uns die Möglichkeit zu geben, ihre Idole kurz vor dem letzten Saisonspiel noch einmal ganz unkompliziert zu treffen“, so Steffen Mezler, Center-Manager der Spandau Arcaden.

Die Besetzung auf dem Podium verspricht spannende Begegnungen: Mit Márton Dárdai ist ein echtes Berliner Eigengewächs vor Ort, das wie kaum ein Zweiter für die Identifikation mit dem Club steht. Ihm zur Seite steht mit Deyovaisio Zeefuik ein absoluter Mentalitätsspieler, der für seinen unermüdlichen Einsatz auf dem Platz bekannt ist. Komplettiert wird das Trio durch Nachwuchstalent Tim Goller, der die nächste Generation der Hertha-Torwartschule verkörpert.

Natürlich darf auch das maskierte Highlight nicht fehlen: Herthinho wird ebenfalls vor Ort sein, um gemeinsam mit den Spielern für Selfies bereitzustehen und besonders den kleinsten Fans den Nachmittag zu versüßen.

Ob Autogrammwunsch, ein schnelles Foto oder einfach ein kurzes Fachsimpeln über das anstehende Auswärtsspiel in Bielefeld – der Besuch in den Spandau Arcaden ist das perfekte Warm-up für das blau-weiße Final-Wochenende. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Über Sonae Sierra

Sonae Sierra ist ein multinationales und integriertes Immobilienunternehmen, das sich auf urbane Transformation und Innovation konzentriert. Mit Projekten in über 35 Ländern verwaltet das Unternehmen derzeit Vermögenswerte im Wert von rund 7 Mrd. EUR. Die Nachhaltigkeitsstrategie von Sierra ist ein zentrales Merkmal und eine der wichtigsten Säulen der Unternehmenspositionierung in allen Geschäftsbereichen.

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Weitere Informationen finden Sie unter www.sonaesierra.com

Über Spandau Arcaden:

Bei 125 Shops auf vier Ebenen: in den Spandau Arcaden bleiben keine Shoppingwünsche offen. Ob große Marken wie H&M, dm, P&C und Thalia oder kleine, feine Läden wie Rituals oder Pandora – wir machen Ihren Shoppingtag zu einem Erlebnis. In Berlin-Spandau zu Hause, ist das Einkaufszentrum leicht zu erreichen und bietet alles für ein perfektes Shoppingvergnügen. Viele Parkplätze, namhafte nationale und internationale Marken sowie ein großes gastronomisches Angebot und umfangreiche Services wie Kundeninformation, kostenloses WLAN, hochwertige WC-Anlagen mit Babywickelraum und exklusive Geschenkkarten machen das Einkaufen in den Spandau Arcaden zu einem besonderen Erlebnis. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.spandau-arcaden.de

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