Brain & Soul Solutions in Meerbusch: Barbara Koenig erweitert ihr Angebot um ganzheitliche Begleitung für Körper, Geist und Seele

Mit Brain & Soul Solutions bietet Barbara Koenig in Meerbusch einen neuen Schwerpunkt für Menschen an, die körperliches Wohlbefinden, mentale Klarheit und innere Balance gemeinsam betrachten möchten. Die neue Website informiert über Hypnose, Trance-Healing, Infusionstherapie, Körper & Biochemie sowie die Darm-Hirn-Achse.

Meerbusch, 30. Juni 2026 – Barbara Koenig erweitert ihr Angebot in Meerbusch um Brain & Soul Solutions. Im Mittelpunkt steht ein ganzheitlicher Ansatz, der körperliche, mentale und seelische Ebenen miteinander verbindet. Die neue Website brainandsoulsolutions.de bietet ab sofort eine strukturierte Übersicht über die angebotenen Leistungen und die besondere Ausrichtung des neuen Praxisbereichs.

Brain & Soul Solutions richtet sich an Menschen, die sich mehr innere Ruhe, neue Energie, mentale Klarheit oder eine bewusstere Verbindung zu sich selbst wünschen. Dabei geht es nicht um standardisierte Lösungen, sondern um individuelle Begleitung, ein persönliches Gespräch und die Frage, welche körperlichen und emotionalen Faktoren im jeweiligen Fall eine Rolle spielen können.

„Viele Menschen spüren, dass Körper und Seele nicht getrennt voneinander funktionieren“, erklärt Barbara Koenig, Heilpraktikerin für Psychotherapie. „Stress, Erschöpfung, innere Unruhe oder emotionale Belastungen zeigen sich oft auf mehreren Ebenen. Deshalb ist es mir wichtig, den Menschen als Ganzes zu betrachten.“

Zu den Angeboten von Brain & Soul Solutions gehören unter anderem Hypnose, Trance-Healing, trancebasierte Entspannung, intuitive Bewusstseinsarbeit, Infusionstherapie sowie ergänzende Ansätze rund um Körper & Biochemie. Auch Themen wie Vitalstoffversorgung, Nervensystem, Regeneration, Zellenergie, Darmgesundheit und Darm-Hirn-Achse können in die persönliche Einordnung einbezogen werden.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Verbindung von körperlicher Versorgung und seelischem Wohlbefinden. So können Infusionen ein ergänzender Baustein sein, wenn Energie, Belastbarkeit, Regeneration, innere Balance oder das Nervensystem unterstützt werden sollen. Welche Anwendung sinnvoll ist, wird individuell im Gespräch eingeordnet.

Auch die Darm-Hirn-Achse spielt innerhalb des Konzepts eine wichtige Rolle. Der Darm, das Mikrobiom, das Nervensystem und das seelische Gleichgewicht stehen in enger Verbindung. Barbara Koenig von Brain & Soul Solutions betrachtet diese Zusammenhänge nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel mit persönlicher Lebenssituation, Belastung, Vitalstofflage und individuellem Wohlbefinden.

Die neue Website gibt Interessierten einen ersten Überblick über die einzelnen Leistungsbereiche, mögliche Behandlungsbausteine, Preise und den Ablauf. Dazu gehören Erstgespräch, Analyse, individueller Behandlungsplan und begleitende Termine. Ziel ist es, Menschen eine verständliche Orientierung zu geben, bevor ein persönlicher Termin vereinbart wird.

Brain & Soul Solutions befindet sich in Meerbusch und ist auch aus Düsseldorf, Neuss, Krefeld und Umgebung gut erreichbar. Weitere Informationen sind auf der neuen Website unter www.brainandsoulsolutions.de zu finden.

Brain & Soul Solutions ist ein Praxisbereich von Barbara Koenig in Meerbusch. Der Schwerpunkt liegt auf ganzheitlicher Begleitung für Körper, Geist und Seele. Angeboten werden unter anderem Hypnose, Trance-Healing, Infusionstherapie, körperorientierte Einordnung, Darm-Hirn-Achse und individuelle Konzepte für mehr innere Balance, Wohlbefinden und persönliche Entwicklung.

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