Brenner-Blockade am 30. Mai 2026: A13 acht Stunden komplett dicht – rund 32.000 Fahrzeuge betroffen

Pfingstsamstag wird zum Verkehrs-GAU am wichtigsten Alpenübergang Europas: Die Brennerautobahn A13 ist zwischen Mautstelle Schönberg und Brennerpass von 11:00 bis 19:00 Uhr in beide Richtungen vollständig gesperrt. Auch die Ausweichstraßen B 182 und L 38 sind dicht. Eine lokale Umfahrung gibt es nicht.

Rosenheim/Innsbruck, 24. Mai 2026 – Am kommenden Samstag, dem 30. Mai 2026, kommt der Verkehr auf der meistbefahrenen Alpenquerung Europas zum Erliegen. Die Brennerautobahn A13 wird zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brennerpass von 11:00 bis 19:00 Uhr vollständig in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Auslöser ist eine vom Landesverwaltungsgericht Tirol zugelassene Demonstration gegen die Verkehrsbelastung im Wipptal, die der Bürgermeister von Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, als Privatperson angemeldet hat.

Nach Prognosen der ASFINAG sind rund 32.000 Fahrzeuge betroffen. Besonders brisant: Der 30. Mai ist der Pfingstsamstag und damit der erste große Reisetag der Pfingstferien in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt – traditionell einer der stautstärksten Tage des Jahres.

LKW-Fahrverbot bereits ab dem Morgen

Für LKW über 7,5 Tonnen gelten erweiterte Fahrverbote bereits deutlich vor der eigentlichen Sperrung: in Richtung Süden ab 07:00 Uhr, in Richtung Norden ab 09:00 Uhr. Auch die naheliegenden Ausweichrouten B 182 Brennerstraße und L 38 Ellbögener Straße sind während der Sperrzeit für den Durchgangsverkehr gesperrt – nur Anwohner und Reisende mit Zielen im Wipptal dürfen passieren. Die Polizei kontrolliert an den Grenzen und weist nicht berechtigten Verkehr aktiv zurück.

Keine lokale Umfahrung – Salzburg verhängt zusätzlich Abfahrtssperren

Das Land Tirol stellt klar: Wer am 30. Mai von Deutschland nach Italien oder umgekehrt reisen will, kann den Brennerkorridor nicht nutzen. Reisende müssen großräumig ausweichen – über den Gotthard- bzw. San-Bernardino-Tunnel in der Schweiz, den Reschenpass nach Südtirol oder die Felbertauernstraße über Mittersill nach Lienz. Alle Alternativen sind an Ferienwochenenden bereits regulär stark belastet.

Verschärfend kommt hinzu: Das Bundesland Salzburg hat als Reaktion auf die erwartete Verkehrsumleitung Abfahrtssperren an der A10 Tauernautobahn verhängt. Auch diese Ausweichachse steht damit faktisch nicht zur Verfügung.

Hintergrund: Luegbrücke, Lärm und der Streit um den Tunnel

Die Demonstration ist Ausdruck eines jahrelangen Konflikts. Die 1.804 Meter lange Luegbrücke, Herzstück der A13, ist nach Salzeintrag und jahrzehntelangem Schwerverkehr strukturell so geschwächt, dass sie seit Januar 2025 nur noch einspurig befahren werden darf. Der Neubau läuft bis voraussichtlich 2030 und kostet rund 300 Millionen Euro. Die Anrainergemeinden – allen voran Gries am Brenner – fordern statt einer neuen Brücke eine Tunnellösung, Lärmschutz-Einhausungen wie an der Tauernautobahn sowie die Beibehaltung aller LKW-Fahrverbote. Jährlich rollen rund 14 Millionen Fahrzeuge über die A13.

Die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land hatte die Demonstration zweimal untersagt. Im Oktober 2025 hob das Landesverwaltungsgericht Tirol das Verbot mit der Begründung auf, es führe die Versammlungsfreiheit ad absurdum, eine Demonstration gegen Verkehrsbelastung ausgerechnet mit der Verkehrsbelastung zu verbieten.

Empfehlung an Reisende

Das Land Tirol rät dringend, die Region am 30. Mai 2026 großräumig zu umfahren oder die Reise zu verschieben. Auch an den Tagen vor und nach der Sperrung ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen, da viele Reisende ihre Fahrt vorziehen oder nachholen werden.

Eine ausführliche Übersicht mit Sperrplan, Chronologie der Ereignisse und allen empfohlenen Umfahrungsrouten ist abrufbar unter:

https://www.autobahn-baustellen.de/brenner-blockade-a13-vollsperrung-am-30-mai-2026-hintergruende-umfahrungen/

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