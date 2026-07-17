BTN Solutions mit neuer Website und neuem Markenauftritt

Relaunch der Website mit neuem Logo und überarbeitetem Corporate Design

Die BTN Solutions GmbH aus Saarbrücken hat ihre Website zur Telekommunikationsberatung neu aufgesetzt und stellt ihre Leistungen rund um Tarifberatung, Mobilfunk, Festnetz, Internet und Cloud-Telefonie dort nun gebündelt vor.

Ein zentraler Anlaufpunkt

Der Relaunch knüpft an eine typische Ausgangslage an: In vielen Betrieben laufen Telefonie, Mobilfunk und Internet über verschiedene Anbieter und Ansprechpartner. Die neu geordnete Website führt diese Themen samt der zugehörigen Leistungen an einer Stelle zusammen. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die ihre Telekommunikation zentral koordinieren wollen.

Anbieterübergreifende Beratung

Im Mittelpunkt des Angebots steht die anbieterübergreifende Beratung zu bestehenden Verträgen, Tarifen und Anbieterstrukturen. Auf dieser Grundlage zeigt BTN Solutions nach Unternehmensangaben Optimierungs- und Einsparmöglichkeiten auf. Die Leistungen und Kosten werden anschließend an den tatsächlichen Bedarf eines Unternehmens angepasst.

Betreuung aus einer Hand

Ein weiteres Kennzeichen des Angebots ist die über alle Projektphasen laufende Betreuung. Von der ersten Analyse über die Anbieterauswahl bis zum laufenden Betrieb koordiniert ein fester Ansprechpartner alle Schritte und kümmert sich auch bei später auftretenden Störungen oder Anliegen um die Abstimmung mit dem Anbieter. Damit entfällt die sonst übliche Aufteilung auf mehrere Provider und Verträge. Auf der neuen Website finden Interessenten zudem die Bereiche Unternehmen, Partner und Karriere sowie ein Magazin mit Fachbeiträgen und einen Referenzbereich.

Cloud-Telefonie, Mobilfunk und Vertragsoptimierung

Die Cloud-Telefonie ersetzt klassische Telefonanlagen durch eine internetbasierte Lösung. Bei der Vertragsoptimierung gleicht BTN Solutions bestehende Mobilfunk- und Festnetzverträge mit dem realen Verbrauch ab und prüft, ob ein Anbieterwechsel sinnvoll ist. Die für Mobilgeräte ausgelegte Website stellt diese Beratungsschwerpunkte dar.

Neuer Markenauftritt

Der neue Markenauftritt umfasst ein neues Logo sowie eine überarbeitete Farbwelt und Bildsprache. Er ist auf der gesamten Website einheitlich umgesetzt und löst das bisherige Erscheinungsbild ab.

Ausblick

Mit der neuen Website will BTN Solutions den Zugang zu ihrer Beratung vereinfachen und die einzelnen Leistungen besser auffindbar machen.

„Mit der neuen Website wollten wir klar machen, wofür wir stehen: Wir sind an keinen Anbieter gebunden und schauen allein darauf, welche Lösung zum Bedarf des Unternehmens passt“, sagt Thomas Martin, Gründer und Geschäftsführer der BTN Solutions GmbH.

Die 2010 gegründete BTN Solutions GmbH ist eine auf Telekommunikation spezialisierte Unternehmensberatung in Saarbrücken, München und Luxemburg, die Anbieter und Tarife herstellerübergreifend vergleicht. Das Unternehmen unterstützt Betriebe bei der Vertrags- und Tarifoptimierung sowie in den Bereichen Mobilfunk, Cloud-Telefonie, Festnetz, Internet und Digital Services. BTN Solutions analysiert bestehende Anbieterstrukturen, zeigt nach eigenen Angaben Einsparpotenziale auf und passt Leistungen an den Bedarf des Unternehmens an. Die Betreuung umfasst neben dem laufenden Betrieb auch Anliegen, die nach der Umstellung entstehen. Weitere Informationen unter https://btn-solutions.com .

Kontakt

BTN Solutions GmbH

Thomas Martin

Lortzingstraße 10

66111 Saarbrücken

+49 (0) 681 940 041 60



https://btn-solutions.com/

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