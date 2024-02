Bunte Osterdosen direkt vom Hersteller

Mit dem Frühling vor der Tür präsentieren wir stolz eine festliche Kollektion von Osterdosen, um die Feierlichkeiten dieser besonderen Jahreszeit zu verschönern. Die liebevoll gestalteten Dosen sind nicht nur ein Fest für die Augen, sondern bieten auch Platz für köstliche Leckereien und fröhliche Überraschungen.

Die Osterdosen zeichnen sich durch ihre verspielten Designs und fröhlichen Farben aus, die die Aufbruchsstimmung des Frühlings widerspiegeln. Von niedlichen Osterhasen über blühende Blumenmuster bis hin zu traditionellen Ostermotiven – jede Dose erzählt ihre eigene frühlingshafte Geschichte.

Wir haben neu im Sortiment auch eine Tasche aus Metall mit Dosenmotiv:

https://www.adv-dosenshop.com/tasche-ostern-artikel-4765.html

Auch einen neuen Osterkorb gibt es:

https://www.adv-dosenshop.com/korb-ostern-artikel-4760.html

Und auch unser neues Osterei aus Weißblech mit einer Stoffkordel zum Aufhängen ist im Sortiment:

https://www.adv-dosenshop.com/ei-ostern-artikel-4761.html

Es gibt nicht nur neue Osterdosen, sondern auch die perfekte Verpackung für den Frühling:

Zum einen gibt es unsere neue Schmetterlingsdose aus Weißblech:

https://www.adv-dosenshop.com/schmetterlingsdose-artikel6225-dosealsschmetterling.html

Aber auch unsere neue Bird-Kollektion ist der neuste Hit bei uns:

https://www.adv-dosenshop.com/bird-artikel-6224.html

Das Design ist modern und die perfekte nachhaltige Verpackung für Pralinen, Süßigkeiten, andere Leckereien aber auch für Werbeartikel oder sonstiges. Unseren Dosen sind keine Grenzen gesetzt, man kann alles hinein verpacken.

Auch die wunderschöne Teedose aus derselben Kollektion gibt es:

https://www.adv-dosenshop.com/bird-nijaz;-artikel-2400.html

Schön ist auch unsere neue Kofferdose mit Blumendesign:

https://www.adv-dosenshop.com/koffer-flowers-koffer-aus-metall-blechdose-hersteller-kofferdose-artikel-4770.html

Auch Seifen als Geschenk für Ostern ist eine schöne Idee – hierzu passen unsere Eier aus Metall sehr gut, da kann man die Seife praktisch darin verpacken.

Diese handgefertigten Dosen bestehen aus hochwertigem Weißblech-Material und wurden mit Liebe zum Detail gestaltet, um einen Hauch von Eleganz in die Osterfeierlichkeiten zu bringen. Ob als Geschenkverpackung für Schokoladeneier, bunte Bonbons oder andere süße Leckereien – die Osterdosen sind die perfekte Wahl, um den Frühling stilvoll zu begrüßen.

Mit unserer Osterdosen-Kollektion möchten wir nicht nur den Frühling willkommen heißen, sondern auch die Freude und das Gemeinschaftsgefühl, das die Osterzeit mit sich bringt, feiern.

Die Osterdosen sind ab sofort ab Lager in verschiedenen Größen und Designs erhältlich und können online unter www.adv-dosenshop.com erworben werden. Verschenken Sie Frühlingsfreude und zaubern Sie ein Lächeln auf die Gesichter Ihrer Liebsten mit den festlichen Osterdosen von ADV PAX Lutec GmbH.

Link zur Original-Meldung: https://www.adv-dosenshop.com/news/bunte-fruehlingsfreude-mit-unseren-fruehjahrs-und-osterdosen-entdecken-sie-die-osterdosen-von-adv-pax-lutec-12-01-2024.html

Noch mehr Pralinenschachteln, Pralinendosen und Schokoladendosen finden Sie unter www.adv-dosenshop.com.

Wenn Sie Interesse an individuell gestalteten Dosen ab 2.000 Stück haben, sind wir auch gerne bereit, Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen. Kontaktieren Sie einfach unser Team für weitere Informationen.

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

