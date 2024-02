Cajosol® – Care for Life: Mehr Wohlbefinden mit neuer Wellness-Therapie-Technologie

Cajosol, Spezialist für hybride Gesundheitstechnologie, die traditionelle und zukunftsweisende Therapieformen synergetisch verbinden, bietet zwei neue Anwendungen zur verstärkten Regeneration und Entschleunigung an. Die Cajosol® P 48 NEO PEMF Matte und das Cajosol® Edelsteinkissen steigern als neuartige Hybrid-Anwendungen nachhaltig das Wohlbefinden von Körper, Geist und Seele. Notwendige Revitalisierungsprozesse und ruhevollen Stressbewältigung lassen sich so spürbar beschleunigen.

Die neuen Cajosol Wellness-Therapieprodukte vereinen dank deren Hybrid-Technologie gleich mehrere unterschiedliche Therapieformen – dazu zählen die Infrarot-Tiefenwärme, die Magnetfeld- und Biophotonen-Therapie, die Schuhmann-Resonanz, Negative Ionen, Chakra-Kristalle und TENS. Cajosol ermöglicht so eine maximale Vielseitigkeit und Anpassung an die jeweils individuellen gesundheitlichen Wellness-Bedürfnisse. Im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten mit meist nur einer Therapieform erweitert Cajosol das Anwendungsspektrum von Wellness-Therapie-Technologien damit um ganzheitlich ausgerichtete Wirkungsansätze.

Cajosol® Edelsteinkissen

Das beheizbare Cajosol Edelsteinkissen ermöglicht in seiner Anwendung ein rundum entschleunigendes Entspannungserlebnis. Das ergonomisch designte Kissen kombiniert dazu sanfte Infrarot-Wärme und moderne TENS-Technologie. Eingebettet sind verschiedene Edelsteine, die seit Jahrhunderten für ihre energetischen Eigenschaften bekannt und geschätzt werden. Individualisierbare Einstellungsoptionen von Wärme und Intensität sorgen für die jeweils gewünschte maximale Wirkung. Dank seiner fortschrittlichen Ergonomie passt sich das Cajosol Kissen anschmiegsam an die betreffende Körperzone wie den Rücken, Nacken oder die Beine an. Gesteuert wird die integrierte TENS-Technologie über einen intuitiv bedienbaren Controller. Für den sorgenfreien Gebrauch sind ein Überhitzungsschutz und eine automatische Abschaltfunktion integriert. Dank seiner multifunktionalen Einsatzfähigkeit lässt sich das Edelsteinkissen zu Hause wie auch im Büro und unterwegs nutzen.

Cajosol® P 48 NEO PEMF Matte

Mit der Cajosol P 48 NEO PEMF Matte erfahren Anwender:innen die Welt der ganzheitlichen Tiefenregeneration in neuer Erlebnisdimension. Die revitalisierende Kraft von Infrarot-Tiefenwärme, Rotlicht-Biophotonen und Magnetfeld-Therapie zur Stoffwechsel-Förderung wird dazu einerseits ergänzt um Negativ Ionen für zusätzliche Energie-Impulse. Darüber hinaus verfügt die PEMF-Matte über insgesamt 18 multifunktionale Schichten mit innovativer Frequenztechnologie und einem umfassenden Schwingungsspektrum von Delta-Wellen mit 3 Hz bis hin zu Gamma-Wellen mit 64 Hz für gesteigertes Wohlbefinden. Selbstklebende TENS-Elektroden sorgen des Weiteren für eine wohltuende Nervenstimulation. Zusätzlich ist die Cajosol Matte mit acht echten Edelsteinen zur weiteren energetischen Stimulanz besetz. Synergetisch kombiniert werden so insgesamt sieben kraftvolle Therapieansätze in einem einzigen System. Ergebnis ist eine Tiefenrevitalisierung, die das Spektrum an dafür notwendigen Impulskräften umfassend bereitstellt.

Die Cajosol® P 48 NEO PEMF Matte ist für 1.348 EUR bestellbar. Der Preis für das Cajosol® Edelsteinkissen beträgt 248 EUR. Im Lieferumfang befinden sich neben der Matte bzw. dem Kissen eine Controller-Einheit und der TENS-Anschluss mit zwei Elektropads sowie acht verschiedene, hochwertig verarbeitete Edelsteine, mit denen die verschiedenen Chakren angesprochen werden. Ebenso sind beide neuen Produkte im Set zum aktuell reduzierten Angebotspreis von 1.498 EUR erhältlich. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.

Hinweis: Die Produkte der Marke Cajosol® fördern spürbar das allgemeine Wohlbefinden und sind nicht dafür vorgesehen, Krankheiten, medizinische Indikationen oder Zustände zu heilen. Bei gesundheitlichen Beschwerden und Bedenken wird stets empfohlen, den Haus- oder Facharzt zu konsultieren.

Über Cajosol® – Care for Life:

Cajosol® ist eine eingetragene Marke der TF E.COM GmbH mit Sitz in Stuttgart. Das Cajosol Portfolio umfasst fortschrittliche Wellnessprodukte, bei denen traditionelle und zukunftsweisende Therapieformen synergetisch miteinander kombiniert werden. Ziel ist es, Produkte verfügbar zu machen, die im Einklang mit modernen Lebensstilen stehen und auf wohltuende Wellnessbedürfnisse ausgerichtet sind. Cajosol legt in der Entwicklung seiner Produkte höchsten Wert darauf, dass deren Anwendung jederzeit einfach in den Alltag integriert werden kann.

