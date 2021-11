Cambium Networks 60 GHz cnWave-Technologie ermöglicht Jade Communications Multi-Gigabit-Wireless-Geschwindigkeiten in Manassa

Service Provider erweitert die Reichweite seines Netzwerks, in Colorado Multi-Gigabit-Wireless-Geschwindigkeiten anzubieten

MANASSA, CO & ROLLING MEADOWS, IL, 24. November 2021 – Mit der 60 GHz cnWave™-Millimeterwellen-Wireless-Technologie von Cambium Networks, einem weltweit führenden Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, bietet Jade Communications Geschäfts- und Privatkunden drahtlose Multi-Gigabit-Konnektivität in der Stadt Manassa, Colorado, an. Alle Jade-Kunden in Manassa können eine Bandbreite von mehr als 500 Mbit/s und bis zu 2 Gbit/s empfangen.

“Es sieht so aus, als hätte Ihr Team gerade meinen Internet-Service auf Vordermann gebracht”, sagt ein Endkunde, nachdem er seinen Internet-Service auf 60 GHz cnWave umgestellt hat. Der Geschwindigkeitstest für diesen Kunden zeigt eine Downloadgeschwindigkeit von 1.664,27 Mbps und eine Uploadgeschwindigkeit von 1.653,94 Mbps.

“In der Vergangenheit haben wir unseren Kunden 50- und 100-Mbps-Services mit der PMP 450-Produktlinie von Cambium Networks angeboten. Die Pandemie hat jedoch das Innovationstempo beschleunigt”, sagt Jordan Wehe, Marketing Director von Jade Communications. “Die cnWave-Technologie von Cambium erleichtert den Gigabit-Zugang für die Manassa-Gemeinde.”

Angesichts der zunehmenden Anzahl von Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, der Fernausbildung und der Einführung von Smart-Home-Geräten musste Jade

Communications symmetrische Services mit höherem Upstream-Durchsatz bereitstellen. Jade Communications mit derzeit 4.500 Abonnenten verfügt über 65 installierte cnWave-Einheiten und zwölf Häuserblöcke, die symmetrische Services mit höherer Geschwindigkeit empfangen.

“Die neuen Geräte sind so schnell, ich kann es gar nicht glauben. Ich konnte die Änderungen mühelos auf meinem iPad und Kindle vornehmen”, sagte Ann H., eine Kundin von Jade Communications in Manassa. “Es war eine großartige Erfahrung. Wir empfehlen Jade von ganzem Herzen für Internet und Wi-Fi.”

Auch die Installation des Dienstes ist schnell. Jade bietet allen Abonnenten einen Gigabit-Speed-Service für den nächsten Tag an und plant, viele seiner Nutzer auf die 60 GHz cnWave-Ausrüstung umzustellen. Damit wird die familienorientierte Gemeinde Manassa unterstützt, die zu den einkommensschwächsten Bezirken in Colorado gehört.

Die Fixed Wireless-Technologie ermöglicht es Jade, seine Kunden schnell zu versorgen, ohne Tausende von Dollar für den zeitaufwändigen Bau von Glasfaserleitungen auszugeben. Für Jade senkt 60 GHz cnWave die Kosten für die Bereitstellung von Gigabit-Services im Vergleich zu Glasfaser erheblich. Daher kann Jade die Kosten für die Installation innerhalb von drei Monaten nach der Inbetriebnahme eines Kunden wieder hereinholen. Das Unternehmen gibt die Einsparungen an seine Kunden weiter; die Abonnenten können die benötigte Bandbreite zu einem erschwinglichen Preis erhalten.

“Fixed Wireless-Breitbandverbindungen im 60-GHz-Band ermöglichen es Dienstanbietern und Städten, kosteneffiziente drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindungen im Multi-Gigabit-Bereich für ihre Nutzer einzurichten”, sagte Atul Bhatnagar, Präsident und CEO von Cambium Networks. “Wir freuen uns, die Bemühungen von Jade bei der Bereitstellung von Multi-Gigabit-Geschwindigkeiten in Manassa, Colorado, zu würdigen.”

Die 60 GHz cnWave Fixed Wireless-Technologie von Cambium Networks basiert auf einem einzigartigen Industriedesign mit automatischer Strahlsteuerung auf dem neuesten 802.11ay-Standard und bietet eine zuverlässige Multi-Gigabit-Kapazität mit geringer Latenz und Ausfallsicherheit. Das robuste Netzwerkdesign ermöglicht es einer großen Anzahl von Netzwerkbenutzern, bandbreitenintensive Dienste wie Video-Streaming, Videokonferenzen, Social Media, Audio-Streaming, Sprachanrufe und mehr zu nutzen.

Um mehr zu erfahren, können Sie hier die Case Study über die Installation von Jade Communications herunterladen: https://www.cambiumnetworks.com/wp-content/uploads/2021/11/Wi-Fi-Magic-Jade-Uses-Cambium-Networks-60-GHz-cnWave-to-Take-an-Entire-Town-Gig-Speed.pdf

Das gesamte Wireless Fabric-Lösungsportfolio von Cambium Networks ist über das globale Partnernetzwerk des Unternehmens erhältlich. Das Unternehmen hat bereits mehr als 10 Millionen Funkgeräte ausgeliefert und feiert in den ersten 10 Jahren seines Bestehens sein Jahrzehnt der Exzellenz.

Über Cambium Networks:

Cambium Networks bietet drahtlose Konnektivität für Unternehmen, Gemeinden und Städte weltweit. Es sind bereits Millionen Cambium-Radios im Einsatz, um Menschen, Orte und Dinge über drahtlose Netzwerke zu verbinden. Die eingesetzten Technologien erstrecken sich über mehrere Fixed-Wireless- sowie Wi-Fi-Standards und -Frequenzen und lassen sich zentral über die Cloud- oder On-Premises-Management-Plattform verwalten. Die drahtlosen Multi-Gigabit-Infrastrukturen bieten überzeugende Wertversprechen gegenüber herkömmlichen Glasfaser- sowie auch anderen Wireless-Lösungen. Cambium Networks arbeitet mit zertifizierten ConnectedPartnern zusammen, um Service-Providern, Unternehmen, Industrie und Behörden in städtischen, vorstädtischen und ländlichen Umgebungen performante und einfach zu verwaltende Drahtlos-Lösungen für eine zuverlässige Konnektivität bereitzustellen.

