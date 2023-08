Carbmee wurde im Gartner® Hype Cycle for Transportation and Smart Mobility, 2023 für Carbon Management ausgezeichnet.

Berlin, 26.07.2023 – Carbmee, ein führendes Unternehmen für CO2-Management-Software, das sich auf die Reduzierung von Scope 3 für Unternehmen mit komplexen Lieferketten spezialisiert hat, freut sich, seine Aufnahme als Sample Vendor in Gartners Bericht „Hype Cycle for Transportation and Smart Mobility 2023“ bekannt zu geben. Der von Pedro Pacheco verfasste Bericht stellt die innovative Technologie zur Messung von Kohlenstoffemissionen von Carbmee vor und läutet eine neue Ära nachhaltigen Transports und intelligenter Mobilitätslösungen ein.

In seinem neuesten Bericht stellt Gartner® den mit Spannung erwarteten Hype Cycle for Transportation and Smart Mobility 2023 vor, der sich an Regierungsbehörden richtet, die den nachhaltigen gesellschaftlichen Fortschritt in Städten vorantreiben wollen. Diese umfassende Bewertung vermittelt CIOs und CTOs ein tiefes Verständnis für neue Technologien, Lösungen, Praktiken und Prinzipien, die das Potenzial haben, urbane Landschaften zu revolutionieren und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Potenziale zur CO2-Reduktion aufdecken

Der Hype Cycle-Bericht beleuchtet die hochmoderne Plattform von Carbmee zur Messung des Kohlenstoffausstoßes. Diese wurde entwickelt, um den Kohlenstoff-Fußabdruck von Logistik- und Automobilunternehmen genau zu messen. Die Plattform Environmental Intelligence System EIS™ berechnet den integrierten Product Carbon Footprint (PCF) und die Emissionen der Lieferkette, um Automobilunternehmen dabei zu helfen, einen ganzheitlichen Überblick über ihre CO2-Ausstoß zu erhalten und die Hotspot-Emissionen in ihrer Lieferkette zu identifizieren.

Konzentration auf strategische Zulieferer für eine effektive Reduzierung

Im Streben nach einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft ist die Berechnung und Berichterstattung von Scope 1-, 2- und 3-Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) auf granularer Ebene von zentraler Bedeutung. Angesichts des zunehmenden Drucks, die THG-Emissionen im Einklang mit dem Pariser Abkommen zu reduzieren, ermöglicht das automatisierte EIS™ von Carbmee den Beteiligten, fundierte Entscheidungen zu treffen und zum Umweltschutz beizutragen.

Auswirkungen auf das Geschäft

Die Technologie von Carbmee bietet den Automobilherstellern erhebliche Vorteile. Durch die Bereitstellung präziser und detaillierter Kohlenstoffmessungen können Unternehmen Bereiche für die Reduzierung des Kohlenstoff-Fußabdrucks identifizieren und ihre Strategien mit den Vorschriften zur Treibhausgasreduzierung in Einklang bringen. Solche proaktiven Maßnahmen haben das Potenzial für erhebliche Kosteneinsparungen, wie z.B. Millionen von Dollar und Euro an jährlichen CO2-Steuern.

Gartner’s Anerkennung

Die Anerkennung von Carbmee als Sample Vendor in Gartners einflussreichem Hype Cycle Report bestätigt das Engagement des Unternehmens, positive Veränderungen in der Transportbranche voranzutreiben. Der Bericht hebt die Rolle von Carbmee bei der Reduzierung von Scope 3 hervor, die mit den globalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels im Einklang stehen.

Das Statement des CEO

Dr. Christian Heinrich, Mitbegründer und CEO von carbmee, bedankte sich für die Aufnahme des Unternehmens in den Hype Cycle Report und erklärte: „Wir fühlen uns geehrt, von Gartner als Sample Vendor im Hype Cycle for Transportation and Smart Mobility 2023 anerkannt zu werden. Carbmee IS™ verfügte über die bemerkenswerte Fähigkeit, Datenpunkte aus mehreren Blickwinkeln zu analysieren, einschließlich Produkt-, Lieferantenemissionen und Material-Hotspots. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es, gezielte Maßnahmen zur effektiven Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu ergreifen.“

Quelle:

Gartner Research – Hype Cycle for Transportation and Smart Mobility, 2023

Gartner Haftungsausschluss

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER und Hype Cycle sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Carbmee revolutioniert das Kohlenstoffmanagement für Unternehmen mit komplexen Lieferketten durch seine einzigartige Plattform namens Environmental Intelligence System EIS™. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie künstlicher Intelligenz berechnet carbmee’s EIS™ präzise Kohlenstoff-Fußabdrücke auf Unternehmens-, Produkt- und Lieferantenebene und gleicht interne Daten mit externen Datenbanken ab und ermöglicht so umfassende Einblicke.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen, die sich ausschließlich auf Ausgaben stützen und von externen Faktoren beeinflusst werden können, sorgt der granulare, datengesteuerte Ansatz von carbmee für eine schnelle Kohlenstofftransparenz und die Erschließung versteckter Reduktionspotenziale. So können Unternehmen fundierte Entscheidungen treffen und die Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten vorantreiben. Mit robusten Berichtsfunktionen, die an internationalen Standards ausgerichtet sind, versetzt carbmee Unternehmen in die Lage, Nachhaltigkeitstransformationen zu präsentieren, Reduktionsfortschritte zu verfolgen und Vorschriften einzuhalten.

Die EIS™-Plattform von carbmee ermöglicht es Unternehmen mit einer komplexen Wertschöpfungskette in nur 21 Tagen bis zu 90 % des Kohlenstoffreduktionspotenzials in der gesamten Wertschöpfungskette zu erschließen.

Firmenkontakt

Carbmee GmbH

Kalyani Chaudhari

Linienstraße 214 214

10119 Berlin

+491744921880



https://www.carbmee.com/

Pressekontakt

carbmee

Kalyani Chaudhari

Linienstraße 214 214

10119 Berlin

+491744921880



https://www.carbmee.com/