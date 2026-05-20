CARLDIX x LAUFEN: Neue Badkeramik-Kollektion bringt Spa-Feeling ins eigene Zuhause

Design von CARLDIX trifft auf über 100 Jahre Keramik-Expertise von LAUFEN

Mit CARLDIX x LAUFEN präsentieren CARLDIX und LAUFEN eine gemeinsame Badkeramik-Kollektion, die modernes Design, hochwertige Materialien und langlebige Qualität verbindet. Inspiriert von stilvollen Spa- und Boutique-Hotels entsteht eine neue Generation moderner Badezimmerkeramik, die Ruhe, Ästhetik und Komfort in den Mittelpunkt stellt.

Die Kollektion bietet hochwertige Waschtische, Doppelwaschbecken und spülrandlose WCs, die mit ihrem klaren Design, weichen Linien und warmen Materialien eine moderne und zugleich wohnliche Atmosphäre schaffen. Ziel ist es, Badezimmer in persönliche Wohlfühlorte zu verwandeln – vom modernen Wellnessbad über das elegante Gäste-WC bis hin zum großzügigen Familienbad.

Badezimmergestaltung mit Atmosphäre und Komfort:

CARLDIX x LAUFEN orientiert sich gestalterisch an modernen Spa-Hotels und setzt auf eine zeitlose Designsprache. Die ruhige Formgebung und die hochwertigen Oberflächen schaffen eine entspannende Atmosphäre und verleihen selbst kleineren Badezimmern eine hochwertige, einladende Wirkung.

Gleichzeitig steht der Komfort im Alltag im Fokus der Kollektion. Spülrandlose WCs mit besonders leiser Spülung und integrierter Absenkautomatik sorgen für eine angenehme Nutzung und unterstreichen den Anspruch, echtes Spa-Feeling in den Alltag zu bringen.

Hochwertige Sanitärkeramik mit jahrzehntelanger Erfahrung:

Die Basis der Kollektion bildet die Sanitärkeramik von LAUFEN. Seit 1925 steht das Unternehmen für Qualität, Präzision und langlebige Keramiklösungen. In der Fertigung werden traditionelle Handwerkskunst und moderne Technologien wie robotergestützter Druckguss sowie präzise Brennverfahren miteinander kombiniert.

Dadurch entstehen fließende Formen, präzise Kanten und elegante Oberflächen, die optimal auf moderne Badezimmerkonzepte abgestimmt sind. Gleichzeitig überzeugt die Sanitärkeramik durch ihre hohe Alltagstauglichkeit: Die Oberflächen sind kratzfest, hitzebeständig sowie resistent gegenüber haushaltsüblichen Reinigungsmitteln, Säuren und Laugen.

Ein weiterer Vorteil liegt in den hygienischen Eigenschaften des Materials. Die Wasseraufnahme der Keramik geht nahezu gegen Null, wodurch eine besonders pflegeleichte und hygienische Oberfläche entsteht.

Nachhaltige Materialien und langlebiges Design:

Auch das Thema Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil der Zusammenarbeit. Die Keramiken werden aus natürlichen Rohstoffen wie Kaolin, Ton, Feldspat und Quarzsand gefertigt und sind vollständig recycelbar.

Mit der Verbindung aus zeitloser Ästhetik, langlebiger Qualität und ressourcenschonenden Materialien steht CARLDIX x LAUFEN für modernes Baddesign mit nachhaltigem Anspruch.

Weitere Informationen zur neuen Kollektion CARLDIX x LAUFEN sowie alle Produkte der Kooperation sind ab sofort in unserem Onlineshop skybad.de erhältlich.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

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