Caroline Dostal mit neuem Rednerprofil bei Redner.Speaker.Experten

Mit dem Relaunch der Webseite zur Plattform „Redner – Speaker – Experten“ präsentiert die Keynote Speaker Dr. Caroline Dostal ihre Vorträge zu den Themen Politik, Macht, Freiheit und Demokratie.

Caroline Dostal ist im Rahmen des Relaunches der Webseite der Redneragentur mit einem neu aufbereiteten Speaker-Profil vertreten. Unter dem Leitmotiv „Wie Macht Demokratie stark macht“ werden ihre Vorträge rund um gesellschafts- und wirtschaftspolitische Themen – etwa Vertrauen, Desinformation und die Zukunft unserer Demokratie – für Unternehmen, Veranstalter und Eventplaner einfach buchbar aufbereitet.

Politische Expertise trifft auf Praxis: Warum die Keynotes von Carline Dostal überzeugen

Caroline Dostal verbindet ihre politische Expertise mit 20 jähriger Erfahrung in der internationalen Politik, wo sie Krisen gemanagt und entscheidende Transformationsprozesse begleitet hat. Als Expertin für politische Kommunikation kennt sie die Zusammenhänge und Mechanismen von Macht aus erster Hand. „Es ist mir wichtig, in meinen Keynotes praxisnah und spannend darzulegen, warum Vertrauen die Währung der Zukunft ist und wie gezielte Desinformation aktuell die Demokratie gefährdet“, betont die Rednerin.

So zeigt Caroline Dostal in ihrer Keynote „Ist unsere Demokratie noch zu retten? Mut zur Zukunft!“ die komplexen politischen Entwicklungen verständlich für jedermann auf. „Ich habe so viel spannende Dinge erlebt, die man nur erleben kann, wenn man im Zentrum des Geschehens steht,“ führt Speaker Caroline Dostal aus. Durch ihre erlebten Geschichten wird die Keynote zu einem spannenden und mitreißenden Plädoyer für die Demokratie und das Vertrauen in dieses politische System. Durch fundierte Analysen liefert die Keynote dabei klare Orientierung in einer zunehmend unsicheren Welt.

„Mut zur Zukunft!“: Fünf Trendthemen, die Unternehmen und Gesellschaft bewegen

In ihrer Keynote „Mut zur Zukunft!“ spricht Caroline Dostal über folgende Trendthemen:

– Welche Belastungsproben bestehen aktuell für die Demokratie

– Die Bedeutung von Desinformation im Rahmen öffentlicher Debatten

– Vertrauen als Fundament einer stabilen Gesellschaft und stabiler Institutionen

– Wie gesellschaftliche Polarisierung erzeugt wird

– Einfache Orientierungshilfen für den strategischen Umgang mit Unsicherheit

Politische Verantwortung als Wirtschaftsfaktor: Warum Unternehmen Demokratie brauchen

Gerade für Unternehmen sind die Keynotes von Speaker Caroline Dostal eine wertvolle Bereicherung. Noch bietet der Wirtschaftsstandort Deutschland stabile politische Verhältnisse. „Politische Verlässlichkeit ist die Grundvoraussetzung für unseren Wohlstand. Denn nur wo Vertrauen in gesellschaftlich stabile Regionen besteht fließen Investitionen und ist ein Zuzug von qualifizierten Arbeitskräften in Zukunft gewährleistet. „, so Caroline Dostal.

Mit den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern könnte sich das ab September ändern. „Es sollte im Interesse der Unternehmen liegen, an ihren Standorten für stabile politische Verhältnisse zu sorgen“, führt die Rednerin aus.

„Ohne Frage geht den Arbeitgeber die politische Ausrichtung seiner Mitarbeitenden nichts an und das ist aus historischen Gründen auch genau richtig. Allerdings kann es nur im Interesse eines florierenden Unternehmens sein, dass eine klare Haltung zu demokratischen Grundwerten erkennbar wird. Das ist ein überparteilicher Standpunkt und verhindert unausgesprochene Konflikte unter den Mitarbeitenden, die teuer werden können“, so Caroline Dostal.

Dr. jur. Caroline Dostal ist Keynote-Speaker und Vortragsrednerin zu den Themen Macht, Demokratie, Politik und Freiheit. Im Sinne des Empowerments und der Future Skills spricht sie über Resilienz, Vertrauen, Souveränität und Durchsetzungskraft und wie es gelingt, im Arbeits- und privaten Umfeld in herausfordernden Zeiten in die gute Richtung zu schauen.

Dabei greift sie auf einen reichen, praktisch erprobten Wissensschatz aus mehr als 20 Jahren (inter)nationaler Politik- und Verhandlungserfahrung zurück. Sie war als Französische Botschaftsrätin bei der OECD tätig, im Krisenmanagement der Bundesregierung während der Finanzkrise 2008, hat die Bundesregierung im Deutschen Bundestag vertreten und als Führungskraft ihre berufliche Laufbahn bei der NS-Verfolgtenentschädigung begonnen.

Caroline Dostal ist Juristin, Master of European Governance, Mediatorin, Coach und Weltreisende.

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Bildquelle: @Redner.Speaker.Experten von Heinrich Kürzeder