Carolinen und Teutoburger Wald Tourismus nehmen besondere Naturhighlights in den Fokus

Carolinen Partnerbetrieb im Projekt ‚Modellregion Nachhaltiger Tourismus’ des TWT

Bielefeld, 12. Juni 2026 – Mit der gemeinsamen Präsentation von naturnahen Ausflugstipps setzen Carolinen Brunnen und der Teutoburger

Wald Tourismus (TWT) der OstWestfalenLippe GmbH ihre erfolgreiche Kooperation 2026 fort. Bei der inzwischen vierten gemeinsamen Aktion unter der Überschrift „Raus in die Natur“ geht es diesmal um die besonderen Naturhighlights der Urlaubsregion Teutoburger Wald/OWL: vom Hiller Torfmoor über die Externsteine bis zur Weser, die Nachhaltigkeit des regionalen Tourismus dabei immer im Blick. Besonders stolz sind die Partner deshalb über die Zertifizierung der Urlaubsregion Teutoburger Wald/OWL als „Nachhaltiges Reiseziel“ im vergangenen Jahr. Carolinen ist in dem Zusammenhang Partnerbetrieb im dazugehörigen Projekt ‚Modellregion Nachhaltiger Tourismus (MoNaTour)’ des TWT.

Mit der gemeinsamen Aktion für 2026 geht es ab sofort los: Auf der Aktionsseite www.teutoburgerwald.de/carolinen-natur-tipps werden 19 ausgewählte Ausflugstipps vorgestellt. Im Aktionszeitraum bis Mitte Juli macht Carolinen auf den Etiketten von rund 1,5 Millionen seiner Mineralwasserflaschen der Sorten Classic, Medium und Naturelle drei dieser Highlights noch einmal zusätzlich in den Fokus. Ein QR-Code auf den Sonderetiketten sorgt für die Vernetzung mit der Aktionsseite, die nicht nur die abwechslungsreichen Ausflüge vorstellt, sondern auch mit der Verlosung eines Wochenendes für zwei Personen verbunden ist. Zusätzlich sind Auszubildende von Carolinen auch dieses Jahr wieder als Local Guides aktiv und teilen ihre Erlebnisse sowie zusätzliche Tipps auf Instagram und Facebook. Ein Format, das schon bei vergangenen Aktionen von der Community sehr geschätzt wurde.

Partnerschaft mit Verantwortung: Gemeinsam stark für nachhaltigen Tourismus

Die Zusammenarbeit von Carolinen und dem Teutoburger Wald Tourismus wächst seit 2021 kontinuierlich: Seit 2025 engagiert sich Carolinen als Partnerbetrieb im von der Europäischen Union und dem Land NRW geförderten Projekt „Modellregion Nachhaltiger Tourismus Teutoburger Wald (MoNaTour)“ (Projektträger: OstWestfalenLippe GmbH/Teutoburger Wald Tourismus). Die Zertifizierung als „Nachhaltiges Reiseziel“ markiert einen bedeutenden Meilenstein; mit diesem Schritt wird Nachhaltigkeit strukturell und langfristig im Destinationsmanagement verankert.

Die Zertifizierung ist dabei als kontinuierlicher Verbesserungsprozess angelegt. Im Fokus stehen unter anderem Ressourcenschonung und

Energieeffizienz, nachhaltige Mobilitätsangebote, eine barrierefreie Infrastruktur sowie die aktive Einbindung von Partnerbetrieben, die sich

verbindlich zu nachhaltigem Handeln bekennen. Inzwischen sind bereits knapp 200 Partnerbetriebe aus der Region mit dabei – ein starkes und sichtbares Bekenntnis der gesamten Region zum Thema Nachhaltigkeit.

„Wir freuen uns sehr, dass Carolinen als verantwortungsvoll handelndes Unternehmen seit vielen Jahren unser Partnernetzwerk stärkt“, erklärt Markus Backes, Geschäftsführer der OWL GmbH und Leiter des Teutoburger Wald Tourismus. „Unternehmen wie Carolinen zeigen hier in OWL eindrucksvoll, wie Nachhaltigkeit in der Praxis gelebt werden kann – umso mehr freuen wir uns, Carolinen als engagierten Partnerbetrieb im ‚Nachhaltigen Reiseziel‘ an unserer Seite zu wissen.“

„Für uns ist Nachhaltigkeit ein ganz wichtiger Teil unserer Identität“, betont auch Saskia Huneke, Marketingleitung bei Carolinen. „Das fängt schon bei unserem Mineralwasser an, das wir hier in Bielefeld für die Menschen in OWL gewinnen. Dazu gehört auch, dass wir uns hier in der Region mit verschiedenen Projekten darum kümmern, dass auch noch zukünftige Generationen bestes Wasser haben. Dass wir jetzt auch Partner im Nachhaltigkeitsprojekt MoNaTour sind, freut uns natürlich sehr und ist ein zusätzlicher Ansporn weiterzumachen.“

Der Teutoburger Wald Tourismus der OstWestfalenLippe GmbH

Mit knapp sieben Millionen Übernachtungen pro Jahr zählt die Urlaubsregion Teutoburger Wald zu den übernachtungsstärksten Regionen in NRW und ist mit rund 3,1 Milliarden Euro Umsatz und 53.000 Arbeitsplätzen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für Ostwestfalen-Lippe. Die Destination bietet von der Porta Westfalica bis zur Wewelsburg und vom UNESCO Welterbe Corvey bis zur Emsebene vielfältige Möglichkeiten: Wandern, Radfahren, Wellness und Kultur. Als Destinationsmanagement-organisation schafft der Teutoburger Wald Tourismus der OstWestfalenLippe GmbH positive Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Tourismus in der Region. Er ist verantwortlich für Dachmarketing und Themenprofilierung (Strategie/ Strategische Ausrichtung und Qualität), fungiert als Schnittstelle zu Landes- und Bundesebene und entwickelt gemeinsam mit Partnern vor Ort neue Projekte und Angebote. Seine Arbeit fördert eine attraktive Gestaltung des Urlaubs- und Lebensraums und stärkt das positive Image der Region. Über fünf Millionen Klicks auf die Angebote im Netz sorgen für eine große Sichtbarkeit der touristischen und freizeitbezogenen Angebote und machen die Region weit über die Grenzen hinaus bekannt. Auf der Webseite

www.teutoburgerwald.de gibt der Teutoburger Wald Tourismus Gästen und Einheimischen Tipps zu Ausflügen, Wander- und Radtouren sowie zu

Übernachtungsmöglichkeiten.

Über Carolinen

Geschützt von massiven Gesteinsschichten sprudelt am Fuße des Teutoburger Walds aus rund 300 Metern Tiefe ein ganz besonderes Mineralwasser: rein und optimal mineralisiert. Der hohe Anteil an Calcium und Magnesium bei gleichzeitig niedrigem Natriumgehalt machen das Carolinen Mineralwasser und die damit hergestellten Erfrischungsgetränke zu etwas ganz Besonderem. Dabei steht der Name Carolinen nicht nur für beste Getränkequalität, sondern auch für eine besonders umweltschonende und energieeffiziente Produktion aus der Region für die Region: Über 150 Mitarbeiter füllen auf hochmodernen ressourcensparenden Abfüllanlagen die beliebten Getränke des Bielefelder Traditionsunternehmens ab. Erhältlich sind die Carolinen-Getränke im Handel und der Gastronomie Ostwestfaens sowie angrenzender Regionen. Seit 2021 ist Carolinen Teil der HassiaGruppe, dem stärksten deutschen Markenanbieter für alkoholfreie Getränke.

Geschützt von massiven Gesteinsschichten sprudelt am Fuße des Teutoburger Walds aus rund 300 Metern Tiefe ein ganz besonderes Mineralwasser: rein und optimal mineralisiert. Der hohe Anteil an Calcium und Magnesium bei gleichzeitig niedrigem Natriumgehalt machen das Carolinen Mineralwasser und die damit hergestellten Erfrischungsgetränke zu etwas ganz Besonderem. Dabei steht der Name Carolinen nicht nur für beste Getränkequalität, sondern auch für eine besonders umweltschonende und energieeffiziente Produktion aus der Region für die Region: Über 150 Mitarbeiter füllen auf hochmodernen ressourcensparenden Abfüllan-lagen die beliebten Getränke des Bielefelder Traditionsunternehmens ab. Erhältlich sind die Carolinen-Getränke im Handel und der Gastronomie Ostwestfalens sowie angrenzender Regionen. Seit 2021 ist Carolinen Teil der HassiaGruppe, dem stärksten deutschen Markenanbieter für alkoholfreie Getränke.

Firmenkontakt

Carolinen Brunnen GmbH & Co. KG

Saskia Huneke

Detmolder Straße 767

33699 Bielefeld

0520284090



https://www.carolinen.de

Pressekontakt

Haussmann Strategic Advisory

Daniel Haussmann

Pariser Platz 6a

10117 Berlin

01733015911



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