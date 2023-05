Castlery optimiert, integriert und skaliert seine langfristige Supply-Chain-Lösung mit der strategischen Partnerschaft von mSE Solutions und Kinaxis.

München – Ottawa, 15. Mai 2023 – Kinaxis® Inc. (TSX: KXS) gibt heute bekannt, dass Castlery, eine Möbel-Lifestyle-Marke mit digitaler Ausrichtung, sich für Kinaxis und mSE Solutions entschieden hat, um eine integrierte, skalierbare und vertrauenswürdige End-to-End Supply-Chain-Lösung zu schaffen.

Castlery wurde 2013 in Singapur gegründet und liefert schöne Möbelstücke in über 100 Großstädte in den USA, Australien und Singapur. Castlery stellt den Kunden in den Mittelpunkt seines Handelns und verändert das Kundenerlebnis durch die Kombination der gleichzeitigen Planungslösung von Kinaxis mit der Beratung, den Visionen, Analysen und der Lieferfähigkeit von mSE Solutions.

Durch die Zusammenführung der Stärken ihrer Expertenteams und der bewährten Erfolgsbilanz von RapidResponse™ unterstützen mSE Solutions und Kinaxis das Wachstumsdenken von Castlery und sein Engagement für ein ideales Kundenerlebnis direkt, indem sie uneinheitliche Systeme beseitigen, Geschäftsrisiken mindern und eine Lieferkette schaffen, die sich auf eine bessere Betreuung des Kundenstamms konzentriert.

„Die Möglichkeit, Informationen zur Lieferkette zentral zu verwalten und weltweit optimale Entscheidungen zu treffen, wird es Castlery ermöglichen, das Geschäft zu skalieren und die Kundenerfahrung deutlich zu verbessern“, so Shimin Gu, Head of Supply Chain Strategy & Intelligence bei Castlery. „Für uns als Unternehmen und für unsere Partner, die wir schätzen, ist es wichtig, dass wir in unserer gesamten Lieferkette auf der Grundlage aktueller Daten sicher planen und gleichzeitig flexibel bleiben, unsere Prozesse verbessern und kontrollierbare Kosten senken können. Die RapidResponse™-Plattform von Kinaxis entspricht zusammen mit mSE unseren geschäftlichen Anforderungen.“

Angetrieben von Neugier und der Nutzung aufschlussreicher Daten zur Steuerung integrierter Logistikentscheidungen, will Castlery seinen Kunden die Möglichkeit geben, einen inspirierenden Raum zu schaffen und sich als globale Möbel-Lifestyle-Marke zu etablieren.

„Um sicherzustellen, dass die Kunden ihre Produkte rechtzeitig erhalten, ist eine durchgängige Transparenz über die gesamte globale Lieferkette sowie ein hohes Maß an Planungsgeschwindigkeit und -genauigkeit erforderlich, da es mehr Störungen denn je gibt“, so Richard Lord, VP Sales APJ von Kinaxis. „Wir freuen uns, gemeinsam mit dem mSE-Team mit Castlery zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen dabei zu unterstützen, störende Herausforderungen proaktiv und in Echtzeit zu überwachen und darauf zu reagieren als auch die Supply-Chain-KPIs insgesamt zu verbessern.“

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Castlery. Durch die perfekte Abstimmung zwischen Kinaxis und mSE Solutions helfen wir Castlery, agiler zu werden, und die Kunden können sich darauf verlassen, dass ihre Lieblingsprodukte da sind, wenn sie sie brauchen“, sagt Buse Aras Sharma, Managing Director von mSE Solutions.

Über Kinaxis:

Kinaxis wurde im achten Jahr in Folge zum Branchenführer im Gartner® Magic Quadrant™ für Supply-Chain-Planungslösungen ernannt und bietet weiterhin revolutionäre Supply-Chain-Planung durch die Entwicklung flexibler Lösungen, die Unternehmen benötigen, um schnell und sicher integrierte Geschäftsplanungs- und digitale Supply-Chain-Entscheidungen zu treffen.

Mit seinem umfassenden Ansatz für die simultane Planung, der unübertroffenen Szenarienplanung, dem hohen Maß an Analytik und Automatisierung, der intuitiven Benutzeroberfläche und der Plattformstrategie schafft Kinaxis durchgängige Sichtbarkeit und Transparenz in Supply-Chain-Netzwerken. Kinaxis genießt das Vertrauen innovativer Marken und kombiniert menschliche Intelligenz mit KI und gleichzeitiger Planung, um Unternehmen dabei zu helfen, für die Zukunft zu planen, Risiken und Chancen zu überwachen und auf Veränderungen zu reagieren. Auf der Grundlage einer erweiterbaren, cloudbasierten Plattform liefert Kinaxis branchenerprobte Anwendungen, damit alle Beteiligten früher Bescheid wissen, schneller handeln und Risiken beseitigen können. Weitere Kinaxis-News sind auf Kinaxis.com zu finden oder erhältlich, wenn man Kinaxis auf LinkedIn oder Twitter folgt.

Über mSE Solutions:

mSE Solutions steht für Supply Chain End-to-End. Der Anspruch – We Innovate. We transform. We integrate. We operate. – fasst den Ansatz der Partnerschaft mit den Kunden von mSE Solutions von der Strategie bis zum Prozess und von der innovativen Idee bis zur Umsetzung zusammen. Über die Gestaltung und Unterstützung von Unternehmenstransformationen in Form von Prozessdesign und Change Management hinaus verfügt mSE Solutions über eine breite Erfahrung in der Systemintegration und -einführung. mSE Solutions ist ein unabhängiges Unternehmen in Privatbesitz mit einer Erfahrung und Erfolgsbilanz von mehr als drei Jahrzehnten. Das Netzwerk von Büros in München (Hauptsitz), Lübeck, Singapur, Bangalore und Chicago bildet das Rückgrat für globale Projekteinsätze.

Um mehr über mSE Solutions zu erfahren, besuchen Sie mSE-Solutions.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

