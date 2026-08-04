cbs EA Enterprise Analyzer von SAP zertifiziert als „Built with SAP Business Technology Platform“

cbs-Software bringt Transparenz in komplexe SAP-Landschaften

Heidelberg, 04. August 2026 – Mit dem cbs EA Enterprise Analyzer stellt die Technologieberatung cbs Corporate Business Solutions eine Softwarelösung bereit, die Unternehmen dabei unterstützt, komplexe SAP-Landschaften transparent zu machen und Transformationen auf einer fundierten Faktenbasis zu planen. Die Lösung wurde jetzt vom SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) als „SAP Certified: Built with SAP Business Technology Platform“ zertifiziert und verbindet damit SAP-nahe Technologie mit der langjährigen Transformationsexpertise von cbs im Industrieumfeld. Die SAP BTP unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse und Daten mit SAP- und Drittanbieteranwendungen zu verknüpfen und zu integrieren.

Der Enterprise Analyzer übersetzt technische Systemdaten in geschäftlich relevante Erkenntnisse und schafft Transparenz über Geschäftsobjekte, Organisationsstrukturen, Custom Developments, Abhängigkeiten und Datenverwendung. Dadurch erhalten Unternehmen eine belastbare Grundlage für zentrale Entscheidungen in SAP-Transformationsprogrammen – etwa bei S/4HANA-Migrationen, Systemkonsolidierungen, Carve-outs oder selektiven Datenmigrationen.

Transformation beginnt mit Transparenz

Im Fokus steht die Frage, wie Unternehmen mögliche Transformationsrisiken gezielt reduzieren, ihren Projektumfang präziser bestimmen und Migrationsaufwände steuern können. „Statt Entscheidungen auf vage Annahmen zu stützen, ermöglicht der Enterprise Analyzer eine objektive Analyse der bestehenden SAP-Landschaft und unterstützt damit eine bessere Zusammenarbeit zwischen Business und IT. Er beschleunigt Transformationen und macht sie sicherer“, erklärt Nico Schanz, Product Owner EA Enterprise Analyzer bei cbs.

Anspruchsvolle Transformationen bergen operative und technische Risiken. Die SAP-Zertifizierung unterstreicht den Anspruch der Lösung, Vertrauen und Sicherheit in Transformationsprojekten zu schaffen: Unternehmen erhalten nicht nur Transparenz über ihre Systemlandschaft, sondern können ihre nächsten Schritte auf einer technologisch geprüften SAP-Basis planen. Damit positioniert sich der cbs EA Enterprise Analyzer als SAP-zertifizierte Software für faktenbasierte SAP-Transformationsentscheidungen – unter dem Leitgedanken: Transformation Starts with Transparency.

Außerdem beschleunigt der cbs EA die Planung mit interaktiven Visualisierungen und KI-gestützten Erkenntnissen. Ein weiterer Vorteil. „Zeit ist ein kritischer Faktor bei großen Transformationsprogrammen in der Industrie“, betont Software-Experte Schanz. Die automatisierten Analysen des Enterprise Analyzer ersetzen manuelle Workshops und Excel-Auswertungen. So entsteht der Wertbeitrag der cbs-Lösung: Eine deutliche Verkürzung der Time-to-Transformation und eine schnellere Wertrealisierung.

cbs ist der führende Berater für innovative und wachstumsstarke Industrieunternehmen.

Wir arbeiten für die Weltmarktführer aus Maschinen- und Anlagenbau, Automotive, Pharma, Chemie und Life Science: 80 Prozent dieser Global Player aus der DACH-Region vertrauen uns.

cbs ist der Spezialist für globale End-to-End-Geschäftsprozesslösungen mit SAP, marktführenden Cloud-Technologien, Business Analytics und Künstlicher Intelligenz. Durch eine einzigartige Kombination aus Beratung und softwarebasierten Transformationslösungen bieten wir selektive Ansätze, die das Projektgeschäft revolutionieren.

cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 1.800 Mitarbeitende an mehr als 40 Standorten – in Deutschland und international. Mit seiner globalen Beratungsorganisation, eigenen Near- und Offshore-Zentren sowie einem starken Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Kundenprojekte rund um den Globus.

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