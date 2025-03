Checkmarx steht auf der Constellation ShortList™ for Application Security Testing (AST)

Analystenbericht stellt disruptive Technologien zur Optimierung von Geschäftsprozessen und Transformation von Geschäftsmodellen vor

FRANKFURT, 13. März 2025 – Checkmarx, der Marktführer im Bereich Cloud-native Application Security, gibt bekannt, dass das Unternehmen auf der Constellation ShortList™ for Application Security Testing (AST) steht. Die Technologieanbieter und Service-Provider auf der Liste liefern Early-Adopter- und Fast-Follower-Unternehmen wichtige Grundvoraussetzungen für Transformationsinitiativen.

„Bei durch KI und Digitalisierung getriebenen Geschäftsinnovationen geht es nicht nur um Effizienz, sondern auch darum, spürbaren Mehrwert für Kunden zu schaffen – und das schneller als je zuvor. Die Tatsache, dass KI-gestützte Anwendungen heutzutage das Herzstück vieler Unternehmen bilden, macht robuste Application Security umso wichtiger“, erklärt Ori Bendet, VP of Product bei Checkmarx. „Nach wie vor ist es unser erklärtes Ziel, Unternehmen dabei zu unterstützen, sichere Anwendungen skaliert zu entwickeln. Deshalb treiben wir kontinuierlich Innovationen voran, die die Cloud-nativen Prozesse in unserem Alltag schützen.“

Die Cloud-native AppSec-Plattform Checkmarx One umfasst statische und dynamische Analysen, Software Composition Analysis, Software Supply Chain Security, Infrastructure as Code (IaC) Security, Container Security, API Security, Malicious Package Protection und Application Security Posture Management (ASPM). Sie bietet sowohl Geschwindigkeit als auch Sicherheit, was der Developer Experience zugutekommt, gleichzeitig aber auch den wachsenden Bedrohungen durch Software-Supply-Chain-Angriffe, API-Exploits und Schadcode Rechnung trägt.

Application Security Testing lässt sich um bis zu 90 Prozent beschleunigen und generiert dabei 80 Prozent weniger False Positives – mit Blick auf immer straffere Timelines in der Softwareentwicklung ein unschätzbarer Vorteil. Checkmarx SAST scannt Anwendungen schnell, um die relevantesten Schwachstellen zu finden, und identifiziert gleichzeitig die größten Risiken für geschäftskritische Anwendungen.

„Der Transformationsdruck durch Digitalisierung und KI war noch nie größer“, ergänzt R „Ray“ Wang, CEO und Gründer von Constellation Research. „Im KI-Zeitalter geht es Unternehmen darum, ein Maximum an Effizienz aus ihren Technologieinvestitionen herauszuholen. Die ShortList bietet ihnen einen Denkanstoß für ihre Transformationsinitiativen.“

Constellation Research berät Verantwortliche beim Einsatz disruptiver Technologien zur Optimierung von Geschäftsprozessen und Transformation von Geschäftsmodellen. Die Constellation ShortList wird auf Basis von Kunden- und Partnerbefragungen, Kundenreferenzen, Anbieterauswahlprozessen, Marktanteilen und interner Forschung zusammengestellt. Das Portfolio wird mindestens einmal jährlich aktualisiert, wenn das Analystenteam dies aufgrund der Marktbedingungen für erforderlich hält.

Interessierte Leserinnen und Leser finden hier weitere Informationen zu Checkmarx One und hier die Constellation Shortlist für AST.

Disclaimer

Constellation Research empfiehlt keine der in seinen Studien erwähnten Lösungen oder Services.

Über Checkmarx

Checkmarx unterstützt die weltweit größten Unternehmen dabei, Anwendungsrisiken zu minimieren, ohne die Entwicklung zu verlangsamen. Mehr Anwendungen, schnellere Pipelines und wachsende Bedrohungen tragen zu einem sprunghaften Anstieg des Risikos bei. Checkmarx macht dem Rätselraten bei der Identifizierung und Behebung der kritischsten Schwachstellen ein Ende. Von DevOps-Pipelines bis hin zur Developer Experience erhalten AppSec-Teams, was sie brauchen, und gleichzeitig können die Entwickler so arbeiten, wie sie es möchten. So verbessert Checkmarx die Zusammenarbeit zwischen Security- und Development-Teams – und das von einer einheitlichen AppSec-Plattform aus. Unternehmen vertrauen auf Checkmarx, wenn es darum geht, mehr als eine Billion Codezeilen pro Jahr zu scannen, den ROI zu verdoppeln und die Entwicklerproduktivität bei Security-Tasks um 50 Prozent zu steigern. Checkmarx. Always Ready to Run.

Folgen Sie Checkmarx auf LinkedIn, YouTube und X.

Firmenkontakt

Checkmarx Germany GmbH

Cynthia Siemens Willman

Theodor-Stern-Kai 1

60596 Frankfurt am Main

–



https://www.checkmarx.com/

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

+49 9131 81281-25



http://www.h-zwo-b.de/