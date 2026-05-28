China Eastern Airlines baut Air-Rail-Service weiter aus!

China Eastern Airlines (CEAir) hat seinen intermodalen Air-Rail-Service weiter ausgebaut und Flug- sowie Hochgeschwindigkeitsbahn-Verbindungen direkt in den Ticketbuchungsprozess integriert. Dadurch können Passagiere ein einziges Ticket erhalten, das sowohl Flug- als auch Bahnverbindungen umfasst – für ein bequemeres, effizienteres und kostengünstigeres Reiseerlebnis.

Der integrierte Air-Rail-Service, der gemeinsam von CEAir und der China State Railway Group Co., Ltd. entwickelt wurde, bietet ein nahtloses KI-gestütztes Buchungserlebnis. Er stellt eine bedeutende Innovation im multimodalen Verkehr dar und beschleunigt den Wandel von fragmentierten Buchungssystemen hin zu einem vollständig integrierten One-Stop-Service.

Wenn Passagiere über die App von CEAir, das WeChat-Miniprogramm, die offizielle Webseite oder andere autorisierte Kanäle nach Flügen suchen, erkennt das System automatisch, ob Start- und Zielort über Air-Rail-Verbindungen erreichbar sind.

Ohne zusätzliche Eingaben der Reisenden zeigt das System optimale Kombinationen aus Hochgeschwindigkeitsbahn-Verbindungen und CEAir-Flügen an – einschließlich Endpreisen und verfügbarer Paketermäßigungen.

Bahnverbindungen werden dabei genauso wie Flüge behandelt. So kann das System Zugfahrpläne intelligent mit den Flugverbindungen von CEAir abstimmen, die Ergebnisse automatisch nach der gesamten Reisezeit sortieren und angemessene Umsteigezeiten gewährleisten. Dadurch wird das Reiseerlebnis der Passagiere deutlich verbessert.

Sucht ein Passagier beispielsweise nach einer Verbindung von Zhenjiang in der ostchinesischen Provinz Jiangsu nach Singapur, empfiehlt das System automatisch optimale Reisekombinationen. Dazu können etwa die Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug von Zhenjiang zum internationalen Flughafen Shanghai Hongqiao, der Umstieg auf die Airport Link Line zum internationalen Flughafen Shanghai Pudong und anschließend der Weiterflug mit CEAir nach Singapur gehören. So können Passagiere schnell und fundiert ihre Reiseentscheidungen treffen.

Der erweiterte Air-Rail-Service deckt derzeit die ostchinesischen Provinzen Jiangsu, Zhejiang und Anhui ab und bedient vor allem Passagiere, die über Shanghai auf internationale Flüge umsteigen. Künftig soll der Service auf weitere Regionen ausgeweitet werden.

Seit Januar 2024 betreibt CEAir am Bahnhof Shanghai Hongqiao ein Servicezentrum für Air-Rail-Transfers. Zudem bietet CEAir an Bahnhöfen wie Hangzhou East Railway Station, Ningbo Railway Station, Suzhou Railway Station, Suzhou North Railway Station und Kunshan South Railway Station den „Easy Travel Service“ an. Passagiere können dort im Voraus einchecken und ihr Gepäck aufgeben – für einen reibungsloseren Air-Rail-Transfer.

Company: China Eastern Airlines

Website: http://www.ceair.com/

Contact: fangying

Email: ceapr@ceair.com

City: Shanghai