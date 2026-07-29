CISIS12-Seminar für KMU & Kommunen

NIS-2 rückt näher und trifft die, die am wenigsten Ressourcen haben: CISIS12®-Seminar macht ISB in KMU und Kommunen handlungsfähig

In 4 Tagen vom Sicherheitsverantwortlichen zum zertifizierten CISIS12® Security Office, praxisnah, NIS-2-konform und ohne Vorkenntnisse. Die isits AG bietet den Lehrgang „Informationssicherheitsspezialist KMU & Kommunen (CISIS12®)“ 2026 in zwei Online-Terminen an.

Cyberangriffe treffen längst nicht mehr nur Großkonzerne. Im Gegenteil: Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Kommunen und öffentliche Einrichtungen stehen heute besonders im Visier professioneller Angreifer, oft, weil hier Budget, Personal und ein strukturiertes Sicherheitsmanagement fehlen. Wer als Informationssicherheitsbeauftragter (ISB), IT-Leitung oder Security Consultant in diesem Umfeld arbeitet, kennt das Spannungsfeld: hohe regulatorische Erwartungen (Stichwort NIS-2), aber begrenzte Mittel für die Umsetzung.

Genau hier setzt das Seminar „Informationssicherheitsspezialist KMU & Kommunen (CISIS12®)“ der isits AG International School of IT Security an. Es liefert eine Methode, die für Organisationen mit knappen Ressourcen gemacht ist. Die Methode ist schlank, sofort anwendbar und unabhängig zertifizierbar.

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Was ist CISIS12®

CISIS12® ist ein Vorgehensmodell zum Aufbau eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) in 12 klar definierten Schritten. Es wurde speziell für mittelständische Unternehmen, Kommunen und deren Gesellschaften entwickelt. CISIS12 ist kosteneffizient, unabhängig zertifizierbar, NIS-2-konform und lässt sich bei Bedarf auf ISO/IEC 27001 oder den BSI-IT-Grundschutz skalieren. Für Organisationen ohne bestehendes ISMS ist es ein realistischer, planbarer Einstieg in die Informationssicherheit. Statt eines Standards, der auf dem Papier bleibt.

Für wen ist das Seminar gedacht?

Der Lehrgang richtet sich an alle, die in KMU, Kommunen und Behörden Verantwortung für IT und Informationssicherheit tragen:

• Informationssicherheitsbeauftragte (ISB), die ihr Managementsystem strukturiert aufbauen oder weiterentwickeln wollen

• IT-Leitungen und Entscheidungsträger, die Sicherheit endlich in einen belastbaren Projektablauf gießen möchten

• IT-Berater und Dienstleister mit Fokus auf Mittelstand/ öffentlicher Sektor, die ein CISIS12-Beraterzertifikat anstreben

Keine Vorkenntnisse nötig: Für die Teilnahme (ohne Prüfung) sind allgemeine Kenntnisse der Informationssicherheit von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Wer bereits Erfahrung mitbringt, erweitert sein Methodenportfolio gezielt um den relevantesten Standard für den öffentlichen Sektor und den Mittelstand.

Das lernen Sie in 4 Tagen

Das Seminar verbindet die aktuelle Bedrohungslage, regulatorische Pflichten und die konkrete Umsetzung: Von der ersten Schutzbedarfsfeststellung bis zur externen Zertifizierung:

• Aktuelle Bedrohungslage, regulatorische Anforderungen (u. a. NIS-2) und die Rolle des ISB

• Grundlagen eines strukturierten ISMS: Schutzbedarf, Risikoanalyse, organisatorische Verankerung, Sensibilisierung

• DIN SPEC 27076 (CyberRisikoCheck) als pragmatischer Einstieg in die Risikoerhebung für KMU

• IT-Grundschutz-Profil „Basis-Absicherung Kommunalverwaltung“ als kommunaler Mindeststandard, eingeordnet und vergleichend bewertet

• Aufbau und Systematik von CISIS12: das 12-Schritte-Modell in der Praxis

• Strukturanalyse, Schutzbedarfsfeststellung, Risikoanalyse und Maßnahmenplanung

• Dokumentation, internes Audit, Managementbewertung und Vorbereitung auf die Zertifizierung

Der rote Faden: Sie gehen nicht mit Theorie nach Hause, sondern mit einem nachvollziehbaren Projektfahrplan, den Sie in Ihrer Organisation direkt starten können.

CISIS12®-Seminar auf einen Blick

• Format: Online-Seminar (auch als Inhouse-Schulung buchbar)

• Dauer: 4 Tage, jeweils 09:00–17:00 Uhr

• Niveau: Grundlagenniveau, praxisnah

• Termine 2026: 07.09.–10.09.2026 sowie 16.11.–19.11.2026

• Preis: 2.200,00 € netto (2.618,00 € inkl. 19 % MwSt.)

• Optionale Prüfung: 300,00 € netto (357,00 € inkl. MwSt.)

• Abschluss: Teilnahmezertifikat der isits AG; optional Prüfung zum CISIS12 Security Officer (Zertifikat der ICO International Certification Organization AG)

• Anbieter: isits AG International School of IT Security, Bochum – TÜV-zertifiziert – seit über 20 Jahren

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Vom Teilnehmer zum zertifizierten Security Officer

Nach dem Seminar können Sie eine Prüfung zum CISIS12 Security Officer ablegen. Die Prüfung wird online absolviert – zu jeder Tageszeit – und in der Regel innerhalb von 1–2 Werktagen ausgewertet. Das Zertifikat stellt die ICO International Certification Organization AG aus. CISIS12-Zertifikate sind unbegrenzt gültig, bis eine neue Fassung erscheint. Kein jährlicher Nachweis-Stress.

Wer CISIS12 künftig als Berater anbieten möchte, erfüllt die Beratervoraussetzungen (z. B. ISO/IEC 27001- oder IT-Grundschutz-Auditor, einschlägige Berufserfahrung oder ein passendes Studium) und schließt einen Lizenzvertrag mit der SWI – Informationssicherheit für den Mittelstand GmbH ab. Die verpflichtende Teilnahme an diesem Lehrgang inklusive bestandener Prüfung ist Teil des Wegs.

Ihr Referent: Ralf Wildvang

Ralf Wildvang ist seit 2006 als Senior Security Consultant, Dozent und Auditor tätig. Für Managementsysteme nach BSI IT-Grundschutz, ISO 27001, NIST SP 800-53 und CISIS12. Er ist zertifizierter ISO 27001 Security Officer, CISIS12 Security Officer und ISO 19011 Lead Auditor und für eine Zertifizierungsgesellschaft als zugelassener ISO-27001-Auditor aktiv. Seine Praxis stammt aus zahlreichen Projekten, insbesondere im KRITIS-Umfeld und in Sicherheitsbehörden. Sie lernen also nicht aus dem Lehrbuch, sondern von jemandem, der die Zertifizierungen selbst begleitet.

Warum jetzt handeln?

NIS-2 verschärft die Anforderungen an Informationssicherheit deutlich – und viele KMU und Kommunen suchen händeringend nach einem Weg, der zu ihren Ressourcen passt. Wer die CISIS12-Methode jetzt beherrscht, verschafft der eigenen Organisation Handlungsfähigkeit und sich selbst ein gefragtes, nachweisbares Profil. Die nächsten Online-Durchgänge starten im September und November 2026.

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Häufige Fragen (FAQ)

Für wen eignet sich das CISIS12-Seminar?

Für ISB, IT-Leitungen, Entscheidungsträger sowie IT-Berater in KMU, Kommunen und Behörden. Es eignet sich als Einstieg in die Informationssicherheit ebenso wie zur gezielten Erweiterung des Methodenportfolios erfahrener Fachleute.

Brauche ich Vorkenntnisse?

Nein. Allgemeine Kenntnisse der Informationssicherheit sind hilfreich, aber für die Teilnahme ohne Prüfung nicht erforderlich.

Wie lange dauert das Seminar und was kostet es?

4 Tage online, jeweils 09:00–17:00 Uhr. Der Schulungspreis beträgt 2.200,00 € netto (2.618,00 € inkl. MwSt.), die optionale Prüfung 300,00 € netto (357,00 € inkl. MwSt.).

Welchen Abschluss erhalte ich?

Ein Teilnahmezertifikat der isits AG. Optional können Sie die Prüfung zum CISIS12 Security Officer ablegen (Zertifikat der ICO International Certification Organization AG). CISIS12-Zertifikate sind unbegrenzt gültig bis zum Release einer neuen Fassung.

Ist CISIS12 NIS-2-konform?

Ja. CISIS12 ist NIS-2-konform, kosteneffizient, unabhängig zertifizierbar und lässt sich auf ISO/IEC 27001 oder BSI-IT-Grundschutz skalieren.

Kann ich das Seminar auch firmenintern buchen?

Ja, alle Weiterbildungen sind auch als Inhouse-Schulung buchbar, auf Anfrage.

Die isits AG International School of IT Security wurde im Jahr 2001 gegründet und zählt heute zu den führenden Weiterbildungs- und Konferenzanbietern im Umfeld der IT-Sicherheit und Informationssicherheit. Unser Angebot richtet sich an Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen.

Seit Jahren arbeitet die isits AG erfolgreich mit der Ruhr-Universität Bochum und dem Horst Görtz Institut zusammen und ist anerkannter Seminaranbieter der Zertifizierungsstelle PersCert TÜV. Alle Dozent/innen und Referent/innen der isits AG sind ausgewiesene Experten auf ihrem Fachgebiet und in der Praxis gefragte Berater für Informationssicherheit und IT-Sicherheit.

Firmenkontakt

International School of IT Security

Birgitte Baardseth

Huestr. 30

44787 Bochum

+ 49 234 92 7898-14



https://www.is-its.org/

Pressekontakt

International School of IT Security

Carolin Feth

Huestr. 30

44787 Bochum

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