Claroty als „Strong Performer“ im Bereich OT-Sicherheit ausgezeichnet

Neuer Analystenbericht gibt Claroty die höchstmögliche Punktzahl in den Kriterien Vision, Asset-Erkennung und -Identifizierung, Risk Posture Management und privilegierter Fernzugriff

Claroty, Spezialist für die Sicherheit von cyber-physischen Systemen (CPS), wurde von Forrester Research im neuen Report „The Forrester Wave: Operational Technology Security Solutions, Q2 2024“ als „Strong Performer“ eingestuft. In dem Bericht erhielt Claroty die höchste Punktzahl unter den Strong Performern in der Kategorie Strategie sowie die höchstmögliche Punktzahl in den Kriterien Asset-Erkennung und -Identifizierung, privilegierter Fernzugriff, Risk Posture Management sowie Richtlinien- und Regelmanagement.

Laut dem Forrester-Bericht sollten Kunden von Sicherheitslösungen für die Betriebstechnik (OT) nach Anbietern suchen, die „die besonderen Herausforderungen und Merkmale industrieller Steuergeräte verstehen und wissen, wie sie diese schützen können, ohne die Geräteleistung oder den täglichen Betrieb zu beeinträchtigen.“ Weiter heißt es in dem Bericht: „Claroty ist ideal für Industrieunternehmen, einschließlich des Gesundheitswesens, geeignet, die Assets, Bedrohungen und Schwachstellen in einer vielfältigen IoT- und OT-Umgebung verwalten müssen.“ Forrester empfiehlt Kunden, „nach OT-Sicherheitsanbietern zu suchen, die mehrere Cybersecurity-Anwendungsfälle mit einer Plattform von Funktionen adressieren können, die sich nahtlos in das bestehende Cybersecurity-Technologieportfolio integrieren und im Laufe der Zeit weiterentwickeln.“

„Claroty bietet eine modulare Plattform zur Sicherung vernetzter erweiterter IoT- (xIoT) und OT-Geräte. Die Produktvision von Claroty besteht darin, einen Wandel von einer Netzwerk- zu einer Asset-zentrierten OT-Sicherheitsstrategie zu ermöglichen, die auf Zero-Trust-Prinzipien beruht. Dies passt gut zu den Makrotrends der IoT-Geräteverbreitung und dem Zusammenbruch der traditionellen Netzwerkgrenzen zwischen IT- und OT-Umgebungen. Claroty hat eine umfassende und ehrgeizige Roadmap, die ein Gleichgewicht zwischen inkrementellen Funktionsupdates und Quantensprüngen bei Verbesserungen, wie z. B. fortschrittliches Smart Scanning, herstellt und in einem durchdachten Challenge-Solution-Stil organisiert ist“, so der Report. „Claroty hat seine passiven und aktiven Erkennungsfähigkeiten mit Claroty Edge erweitert. Dabei handelt es sich um ein portables, hostbasiertes Programm, das Assets in einem lokalen Subnetz erkennen oder leicht zu einem entfernten Standort transportiert werden kann, um schwer zugängliche Geräte zu erfassen. Referenzkunden verlassen sich auf die aktiven und passiven Asset-Ermittlungsfunktionen von Claroty und schätzen die Möglichkeit, Daten von Drittanbietern wie SBOM-Dokumente zu laden, um die Asset-Informationen anzureichern. Zu den Risk-Posture-Management-Funktionen gehört die Möglichkeit, Simulationen durchzuführen, um die Auswirkungen der durchgeführten Abhilfemaßnahmen auf die Risikobewertung zu überprüfen.“

Der Bericht folgt auf zahlreiche Produktneuerungen von Claroty, die das Ziel haben, die branchenweit umfassendste Plattform zur Sicherung aller cyber-physischen Systeme, einschließlich OT, Enterprise-IoT und vernetzte Medizingeräte (IoMT), zu schaffen. Claroty nutzt dabei sein umfassendes Branchen-Know-how, um die tiefste Asset-Transparenz und das breiteste Lösungsangebot zu bieten. Zu den Fähigkeiten der Plattform, die den Schlüsselkriterien des Forrester Wave-Berichts entsprechen, gehören:

Asset-Erkennung und -Identifizierung: Claroty hilft Anwendern bei der schnellen Umsetzung ihrer Asset-Inventarisierung mit einem präzisen „Right-for-me“-Ansatz, der mehrere unterschiedliche Methoden zur Asset-Erkennung nutzt. Gepaart mit Funktionen zur Orchestrierung der Transparenz und einer KI-gestützten Analyse-Engine, wird die schnellste Time-to-Value erzielt.

Privilegierter Fernzugriff: Das neue Claroty xDome Secure Access wurde speziell für die besonderen Anforderungen des OT-Bereichs entwickelt und nutzt die branchenweit umfangreichsten Asset-Profile und -Richtlinien, um privilegierten Zugriff sowie Identitätsmanagement und Governance für Anwender und Dritte zu ermöglichen.

Risk Posture Management: Die CPS-native Exposure Management-Lösung von Claroty versetzt Kunden in die Lage, ihre aktuelle CPS- Risikolage zu verstehen, ihre vorhandenen Ressourcen effizienter und effektiver einzusetzen und letztlich ihre CPS-Sicherheitsreife zu verbessern, ganz unabhängig von ihrem Ausgangspunkt.

Richtlinien- und Regelmanagement: Die Netzwerksicherheitslösung von Claroty sorgt für eine effektive Netzwerksegmentierung und Anomalieerkennung mit sofort umsetzbaren Empfehlungen für Zonen- und Kommunikationsrichtlinien für verschiedene CPS, die auf detaillierten Einblicken in den betrieblichen Kontext und Best Practices basieren.

„Wir glauben, dass Claroty als Strong Performer ausgezeichnet wurde, weil unsere einheitliche Plattform den Kauf und die Wartung mehrerer Einzelprodukte überflüssig macht“, erklärt Yaniv Vardi, CEO von Claroty. „Unser dynamischer, umfassender Ansatz ist der Grund, warum Claroty so gut in der Lage ist, geschäftskritische Infrastrukturen zu sichern und gleichzeitig die schnellste Time-to-Value und niedrigere Gesamtbetriebskosten zu bieten.“

Der komplette Report „The Forrester Wave: Operational Technology Security Solutions, Q2 2024“ kann hier heruntergeladen werden: https://claroty.com/resources/reports/claroty-named-a-strong-performer-in-the-forrester-wave-operational-technology-security-solutions-q2-2024

Claroty unterstützt Unternehmen bei der Absicherung von cyber-physischen Systemen (CPS) in Industrie- (OT), Healthcare- (IoMT) und Unternehmensumgebungen (IoT), also im erweiterten Internet der Dinge (XIoT). Die einheitliche Plattform des Unternehmens lässt sich in die bestehende Infrastruktur der Kunden integrieren und bietet eine umfassende Palette an Funktionen für Transparenz, Risiko- und Schwachstellenmanagement, Bedrohungserkennung und sicheren Fernzugriff. Claroty wird von den weltweit größten Investmentfirmen und Anbietern von Industrieautomation finanziert und von Hunderten Unternehmen an Tausenden Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten. Weitere Informationen unter www.claroty.com

Firmenkontakt

Claroty

Kelly Ferguson

Maddison Ave 488

1022 New York

+1 212-937-9095



https://www.claroty.com/

Pressekontakt

Weissenbach PR

Bastian Schink

Landsberger Str. 155

80687 München

089 54 55 82 01



https://www.claroty.com/