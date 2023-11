CNS-Flug von China Eastern auf Entdeckungsreise im Lebensstil Shanghais

Am 7. November (Ortszeit) flog MU552, ein Themenflug der China Eastern, von London nach Shanghai. Dieser besondere Flug wurde gemeinsam durch China Eastern und City News Service (CNS), eine umfassende Plattform für ausländische Informationsdienste, durchgeführt.

Am 8. November 2022 war CNS offiziell im Einsatz. Die Rubriken, wie „Politik im Fokus“, „Lebensratgeber“, „Trendiges Essen“, „Trendveranstaltungen“ und „Wochenendausflüge“, tragen dazu bei, die Integration von Ausländern in das Leben und die Kultur der Stadt zu erleichtern.

Berichten zufolge können die Passagiere an Bord dieses Themenfluges den WLAN-Service von China Eastern nutzen, um bequem auf die CNS-Startseite zuzugreifen und den Lebensstil von Shanghai zu erkunden. Zugleich erhalten die Passagiere personalisierte Bordkarten und einzigartige Souvenirs sowie haben die Möglichkeit, Fotos als Andenken mit einem Schild an Bord zu machen, das Elemente von CNS und Shanghai enthält.

China Eastern hat außerdem eine Videoserie namens „Shanghai 1 bis 9“ veröffentlicht, um den ersten Jahrestag von CNS zu feiern. Diese Serie zeigt verschiedene Sehenswürdigkeiten und Attraktionen, die mit Zahlen in Verbindung stehen, um den einzigartigen Charme der Stadt und den Erfolg der Modernisierung Chinas zu präsentieren. Die komplette Videoserie, Poster und Videoclips sind jetzt international verfügbar und haben bei Internetnutzern große Begeisterung ausgelöst. Kommentare wie „Ich möchte zurück nach Shanghai, nachdem ich das Video gesehen habe“, „Ich liebe Shanghai“ und „Wunderbar“ wurden hinterlassen.

Aus Anlass dieses gemeinsamen Projekts von CNS-Themenflug wird China Eastern die Vorteile der Luftfahrtplattform in Kombination mit dem den gesamten Flug aufdeckenden WLAN-Service an Bord weiterhin völlig ausschöpfen, wodurch ausländische Passagiere auf Flügen nach Shanghai kontinuierlich authentische, aktuelle und praktische Nachrichten und Informationen erhalten können, damit sie sich besser in Shanghai zurechtfinden, sich hier verlieben und länger bleiben.