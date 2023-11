Compliance mit ehotel®: Effiziente und regelkonforme Hotelbuchungen für Geschäftsreisen

In der heutigen Geschäftswelt sind effiziente und regelkonforme Prozesse von großer Bedeutung, insbesondere bei Hotelbuchungen für Geschäftsreisen. Als Entscheidungsträger stehen Sie vor der Herausforderung, Lösungen zu finden, die nicht nur den Anforderungen der Compliance entsprechen, sondern auch Zeit und Kosten sparen.

Schließlich unterstützt die Einhaltung von Vorschriften dabei, im sich ständig verändernden regulatorischen Umfeld auf dem Laufenden zu bleiben. Gesetze und Bestimmungen passen sich kontinuierlich an, um neuen Herausforderungen gerecht zu werden und die Interessen verschiedener Interessengruppen zu schützen. Durch die Nutzung aktueller Informationen und die Anpassung an diese Veränderungen können Unternehmen Risiken effektiv steuern und ihre Verpflichtung zu verantwortungsvollem Geschäftsverhalten betonen. In diesem Kontext spielt ehotel® eine entscheidende Rolle, indem es Unternehmen dabei unterstützt, die Reisekostenabrechnung gemäß den neuesten rechtlichen Anforderungen zu verwalten und potenzielle Compliance-Risiken zu minimieren.

Erfahren Sie, wie ehotel® Ihnen dabei hilft, Compliance-Richtlinien einzuhalten, Zeit zu sparen und Kosten bei Ihren Geschäftsreise-Hotelbuchungen effizient und regelkonform zu reduzieren.

Buchungsabwicklungen in Übereinstimmung mit Ihren Vorgaben

ehotel® unterstützt Unternehmen dabei, ihre Hotelbuchungen effizient und in Übereinstimmung mit Ihren Vorgaben zu gestalten. Unsere Plattform ist speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten und gewährleistet einen reibungslosen und effizienten Buchungsprozess. Mit ehotel® können Sie Ihre Buchungsprozesse optimieren, Kosten kontrollieren und sicherstellen, dass alle Buchungen im Einklang mit den internen Richtlinien und Vorgaben erfolgen. Dadurch profitieren Sie und Ihre Reisenden von einer vorschriftsgemäßen Lösung für Ihre Hotelbuchungen, was nicht nur die Compliance sicherstellt, sondern auch zur Mitarbeiterzufriedenheit beiträgt und einen reibungslosen Ablauf beim Check-in auf Dienstreisen gewährleistet.

Durch die Vorkonfigurierbarkeit im System lassen sich Budgetvorgaben, Vorausbuchungsfristen, Stornierungsbedingungen, Hotel-Auswahlkriterien, Nachhaltigkeitsaspekte, Zahlungsverfahren, Genehmigungsverfahren und viele weitere Geschäftsreise-Policies einfach definieren und automatisieren, was eine echte Erleichterung für Travel Manager darstellt. Dadurch ermöglichen wir eine einheitliche Abwicklung der Hotelbuchungen, ohne zusätzlichen Aufwand für Überprüfung und Genehmigung. Als Entscheidungsträger sparen Sie dadurch wertvolle Zeit und Ressourcen.

Optimierte Compliance und Minimierung von Bilanzrisiken: ehotel® als Schlüsselpartner für Hotelbuchungen und mehr

Die Finanzabteilung eines Unternehmens steht vor der enormen Aufgabe, die finanzielle Integrität und Stabilität sicherzustellen. Ein Bereich, der häufig übersehen wird, sind Reisekosten, die potenzielle Bilanzrisiken darstellen können. Bei Unstimmigkeiten könnten Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater hinterfragen, ob es sich bei bestimmten Reisen tatsächlich um Geschäftsreisen handelt oder ob möglicherweise private Reisen abgerechnet wurden. Ein solches Risiko kann minimiert werden, wenn spezialisierte Dienstleister wie ehotel® ins Spiel kommen.

ehotel® konzentriert sich nicht nur auf die Unterstützung von Geschäftsreisen durch effiziente Hotelbuchungen, sondern spielt auch eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung von Compliance in der Reisekostenabrechnung. Mit unserer spezialisierten Meta-Search Technologie ermöglichen wir Geschäftsreisenden, ihr gewünschtes Hotel schnell und einfach zu buchen, wobei stets ein Fokus auf Regelkonformität liegt. Dank dieser Technologie und unserer Zusammenarbeit mit Hotels können Unternehmen sicher sein, dass die Buchungen ihrer Mitarbeiter den Unternehmensrichtlinien entsprechen. Dies führt nicht nur zu optimierten Prozessen in der Finanzabteilung, sondern minimiert auch potenzielle Bilanzrisiken, die durch Unklarheiten in der Reisekostenabrechnung entstehen könnten.

Kurz gesagt, ehotel® stellt nicht nur sicher, dass Geschäftsreisende eine breite Auswahl und Verfügbarkeit von Hotels haben, sondern hilft Unternehmen auch, ihre finanzielle Compliance zu stärken und potenzielle Bilanzrisiken zu reduzieren.

Maximale Integration für reibungslosen Ablauf und höchste Sicherheit

Die Integration von Geschäftsreisen-Plattformen in Unternehmenssysteme sollte weit mehr als nur einen Buchungsprozess bieten. Es geht darum, den gesamten Ablauf – von der Suche bis zur Abrechnung – zu optimieren und dabei höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

ehotel® versteht die Wichtigkeit des gesamten Reisezyklus. Durch automatisierte Workflows und intelligente Schnittstellen minimiert unsere Plattform manuelle Eingriffe und reduziert dadurch Fehlerquellen. Dies erleichtert nicht nur die Buchung selbst, sondern auch die nachgelagerten Prozessschritte wie die Abrechnung und die Auswertung der Reisedaten.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Datenintegrität. Die Verwendung modernster Verschlüsselungstechnologien stellt sicher, dass vertrauliche Informationen, insbesondere Zahlungsdetails, geschützt sind. Dabei befolgt ehotel® strenge Sicherheitsrichtlinien, einschließlich PCI-Konformität, um den höchsten Schutzstandard zu bieten.

Schließlich bietet ehotel® durch Features wie Single Sign-On (SSO) zusätzliche Annehmlichkeiten, die den Gesamtaufwand für Nutzer reduzieren und die Benutzerfreundlichkeit steigern.

Mit ehotel® erhalten Unternehmen nicht nur eine Hotelbuchungsplattform, sondern ein ganzheitliches System, das den Bedürfnissen moderner Geschäftsreisen gerecht wird. Das alles im Kontext des Blogbeitrags: „Compliance mit ehotel®: Regelkonforme Hotelbuchungen für Geschäftsreisen.“

Kontrolle und Transparenz für Ihre Vertragsraten

ehotel® bietet zudem ein integriertes Rate Management, mit dem Sie Ihre verhandelten Vertragsraten und speziellen Konditionen effizient verwalten können. Dadurch behalten Sie die Kostenkontrolle über Ihre Hotelprogramme und stellen sicher, dass alle Buchungen zu den vereinbarten Konditionen erfolgen. Diese Funktion reduziert potenzielle Fehler oder Missverständnisse, die mit manuellen Prozessen verbunden sein können, und spart Zeit und Aufwand.

In vielen Unternehmen stellt die systematische Überprüfung der Ratenladung eine Herausforderung dar. Die Kontrolle und Steuerung der Verfügbarkeit und Richtigkeit der Raten fehlen oft an geeigneten Werkzeugen, wodurch dieser komplexe Prozess in einer Art „Blackbox“ verbleibt.

Die Folgen von nicht verfügbaren oder falsch geladenen Vertragsraten auf die Performance des Hotelprogramms können weitreichend sein. Laut einer globalen Befragung der Global Business Travel Association (GBTA) enthält jede sechste geladene Rate Fehler. Die zu hohen Raten lagen im Durchschnitt 14 Prozent über dem verhandelten Preis, was zu Fehlsteuerungen und Kostensteigerungen führen kann.

Hier setzt der ehotel® Rate Manager an: Ein Tool, das fortlaufend zwischen Ratenladung, Controlling, Buchungsdatenstrom und Reporting agiert und umfassende Funktionen vereint. Dazu gehören die Verwaltung von GDS und Non-GDS Raten, die Erfassung und Steuerung der Raten, sowie Audits auf Richtigkeit und Verfügbarkeit. Individuelle und automatisierte Audits sorgen für Transparenz und eine zuverlässige Grundlage zur Verhandlung neuer Verträge.

Der Rate Manager optimiert Ihr Corporate Hotelprogramm und ermöglicht die Kontrolle über Vertragsraten. Mit Korrekturen und Ratenausschlüssen steigern Sie die Buchbarkeit und erreichen eine höhere Adaptionsrate und Compliance. Zuverlässige Dokumentationen unterstützen zukünftige Vertragsverhandlungen. Mit dem ehotel® Rate Manager erhalten Sie die Transparenz und Kontrolle für eine erfolgreiche Verwaltung Ihrer Vertragsraten.

CO2-Neutralität und Elektromobilität

Neben den prozessorientierten Lösungen für Hotelbuchungen legt ehotel® großen Wert auf Nachhaltigkeit. Unsere innovative Meta-Search-Technologie ermöglicht es Ihnen, grün zertifizierte Hotels für Geschäftsreisen zu finden. Sie können gezielt nach Hotels suchen, die renommierte Nachhaltigkeitszertifikate tragen und somit Ihren Beitrag zu einer besseren Umwelt leisten.

In Zusammenarbeit mit ClimatePartner werden für jeden Hotelaufenthalt auf wissenschaftlicher Basis CO2-Emissionen berechnet und transparent angezeigt. Sie haben die Option, den CO2-Ausstoß durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten auszugleichen. Diese zusätzliche Funktion bietet Ihnen den Vorteil, aktiv zur Reduzierung des Unternehmens-CO2-Fußabdrucks beizutragen und Ihre Nachhaltigkeitsziele weiter voranzutreiben.

Ein weiterer Pluspunkt von ehotel® liegt in der Unterstützung des Themas Elektromobilität auf Geschäftsreisen. Dank der Meta-Search-Technologie können Sie Hotels finden, die über E-Ladestationen verfügen. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Geschäftsreisenden eine umweltfreundliche Option anzubieten und gleichzeitig den Ausbau der Ladeinfrastruktur voranzutreiben.

Ganzheitliche Lösung für effiziente und normkonforme Geschäftsreisen

ehotel® bietet Ihnen eine ganzheitliche Lösung, die eine effiziente und regelkonforme Abwicklung Ihrer Hotelbuchungen für Geschäftsreisen gewährleistet. Die individuelle Konfiguration der Plattform, das integrierte Rate Management, Echtzeit-Analyse-Tool ehotel® Analytics und die nahtlose Integration in vorhandene Systeme ermöglichen Ihnen eine optimierte Buchungsabwicklung und Einhaltung der Vorgaben. Zusätzlich unterstützen wir Ihre Bemühungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Elektromobilität, indem wir grün zertifizierte Hotels und CO2-Kompensationsoptionen anbieten.

Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens bieten wir Ihnen die passende Lösung für Ihre prozessorientierten Hotelbuchungen und die Einhaltung von Compliance und Reiserichtlinien. Unsere benutzerfreundliche Plattform und unser kundenorientierter Ansatz stellen sicher, dass Sie den Mehrwert der effizienten, normgerechten und nachhaltigen Lösungen von ehotel® voll ausschöpfen können. www.ehotel.de

Die Hotelbuchungsplattform ehotel® bündelt die Unterkunftsangebote aller Anbieter weltweit auf einer Plattform durch META-SEARCH-Technologie. Das Berliner Unternehmen legt den Schwerpunkt der Unternehmensausrichtung auf die gesamtheitliche Unterstützung von Hotelbuchungen und die damit verbundenen Leistungen für Geschäftskunden. Durch die Integration von Tools und Serviceleistungen in die Systeme der jeweiligen Unternehmen und eigens entwickelte Zahlungs- und Abrechnungslösungen sorgt ehotel® für optimierte Prozesse, eine lückenlose Ausgabenkontrolle, Compliance und Kosteneinsparungen auf Kundenseite. Die Buchungsplattform wurde für ihre Servicequalität wiederholt u.a. vom Deutschen Institut für Service Qualität und dem Marktforschungsinstitut ServiceValue ausgezeichnet.

