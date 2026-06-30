Die Zukunft des europäischen Tech-Networkings wird rein virtuell

Darmstadt/Europa, 30. Juni 2026 – Das Innovationsnetzwerk Silicon Valley Europe (SVE) bricht mit den traditionellen und kostenintensiven Strukturen klassischer Live-Konferenzen. Mit der Connect Europe 2026 präsentiert das Netzwerk das virtuelle Flaggschiff-Event für europäische Tech-Innovatoren, das die digitale Souveränität und das grenzüberschreitende Wachstum von Unternehmen radikal vereinfacht.Unter dem Leitmotiv, Europas digitale Grenzen aufzubrechen, richtet sich das Event gezielt an technologiegetriebene Unternehmen, die europaweit expandieren, internationale Partner finden und sich auf europäischer Bühne präsentieren wollen. Mit über 500 erwarteten internationalen Entscheidern, Investoren und Branchenführern bietet die rein virtuelle Plattform die perfekte Startrampe für globales Wachstum – direkt vom eigenen Schreibtisch aus.Top-Speaker aus Politik, Medien und Wirtschaft setzen ImpulseDass die virtuelle Zukunft des Networkings bereits in den höchsten Kreisen von Politik und Wirtschaft verankert ist, beweist das hochkarätige Line-up der ersten bestätigten Keynote-Speaker:Kaweh Mansoori (Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländliche Räume sowie stellvertretender Ministerpräsident) wird die politische Perspektive einbringen und über die Rahmenbedingungen sprechen, die Europa braucht, um im globalen Technologiewettbewerb als souveräner und wettbewerbsfähiger Standort zu agieren.Dieter Brockmeyer (Innovation & TIME-Industry-Experte sowie Co-Gründer des DIPLOMATIC WORLD INSTITUTE) beleuchtet die Schnittstelle zwischen technologischer Innovation, Medien und internationaler Diplomatie und zeigt auf, wie globale Ökosysteme erfolgreich verknüpft werden.Michael Mattis (Initiator von Silicon Valley Europe & Connect Europe) wird die strategische Vision hinter der virtuellen Plattform präsentieren. Er zeigt auf, wie Unternehmen die digitalen Werkzeuge von heute nutzen können, um grenzenlose europäische Partnerschaften effizient zu skalieren.Maximale Lead-Effizienz statt hoher ReisekostenDer größte Unterschied zu traditionellen Präsenzveranstaltungen in Brüssel oder anderen Metropolen liegt in der radikalen Effizienz: Alle Kontakte, die teilnehmende Unternehmen auf der Connect Europe 2026 knüpfen, stehen im Anschluss sofort als direkter Download zur Verfügung. Dies garantiert Ausstellern und Partnern ein optimales, messbares Lead-Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Streuverluste.Gleichzeitig fällt der gesamte logistische und finanzielle Aufwand realer Live-Events weg. Reisebudgets, Hotelkosten und zeitraubende Anreisen gehören der Vergangenheit an. Dies schont nicht nur die Budgets der expandierenden Unternehmen, sondern sorgt auch für eine CO₂-neutrale Durchführung des Events.High-End-Sichtbarkeit zu unschlagbaren Konditionen, da keine teuren physischen Messehallen finanziert werden müssen, gibt Silicon Valley Europe diesen enormen Kostenvorteil direkt an die Wirtschaft weiter. Die digitalen Pakete bieten maximale Reichweite zu einem Bruchteil der marktüblichen Kosten:Virtueller Messestand (€449,-): Die digitale Visitenkarte mit interaktiven Tools und direktem Lead-Download.Speaker-Slot (€1.499,-): Ein exklusiver Vortragsplatz, volle Event-Präsenz sowie eine einjährige Mitgliedschaft im Silicon Valley Europe Netzwerk.Masterclass (€1.749,-): Die Möglichkeit, sich mit einer eigenen Websession zu einem Wunschthema als europaweiter Vordenker zu positionieren.Zusätzlich werden die Premium-Kategorien Silber (€2.000,-), Gold (€4.000,-) und Platin (€6.000,-) angeboten. Diese beinhalten massive Kampagnen-Unterstützung im Vorfeld (über exklusive Newsletter-Features und Social-Media-Pushes auf LinkedIn) sowie eine Aftershow-Vermarktung, bei der die Inhalte bis zu 12 Monate lang on-demand als permanente Lead-Magneten auf der SVE-Plattform gehostet werden.„Die Lösungen für Europas digitale Zukunft existieren bereits. Die Herausforderung liegt nun darin, sie grenzüberschreitend zu skalieren – und zwar ohne bürokratischen und finanziellen Ballast“, so Michael Mattis, Initiator von Silicon Valley Europe. „Connect Europe 2026 beweist, dass das europäische Ökosystem hocheffizient im virtuellen Raum zusammenwachsen kann.“Unternehmen und SVE-Mitglieder, die sich als Speaker, Aussteller oder Premium-Partner einbringen und ihre europaweite Expansion starten möchten, können ab sofort die Sponsoring-Unterlagen anfordern.Ticketbuchungen sind ab sofort hier möglich.

Über das Silicon Valley Europe:

Silicon Valley Europe ist das führende IT-Cluster in Europa und unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung und Vernetzung. Mit mehr als 200 Mitgliedern und über 800 Unternehmen auf dem Portal von Silicon Valley Europe ist das IT-Cluster die schnellst wachsende IT Community in Europa. Silicon Valley Europe ist ein europaweites Innovations- und Digitalisierungsnetzwerk, das Unternehmen, Experten, Entscheider und Innovatoren miteinander verbindet.

Mit Veranstaltungen, Plattformen, einem E-Commerce-Shop, Weiterbildungsprogrammen und führenden Community-Formaten fördert Silicon Valley Europe den Austausch zu Themen wie Digitalisierung, Leadership, Technologie, Strategie und Innovation.

AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG bietet als Veranstalter und Community-Betreiber regional und bundesweit mehr als 1.000 KundInnen mediale Plattformen, Großveranstaltungen und Unternehmernetzwerke. Dazu gehören neben der dikomm – Zukunft Digitale Kommune u.a. die Anwender-Kongressmessen Thema Digitalisierung für den Mittelstand DIGITAL FUTUREcongress, Provide-Tech und die Leadership-Digital.

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Kontakt

Silicon Valley Europe

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Otto-Hesse-Str. 19

64293 Darmstadt

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