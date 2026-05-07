Controlware eröffnet SOC in Sydney: Globale 24/7-Security Operations Services

Dietzenbach, 05. Mai 2026 – Controlware eröffnet ein Security Operations Center (SOC) in Sydney (Australien). Der Standort ermöglicht es dem IT-Dienstleister und Managed Service Provider, durchgängige 24/7-SOC-Services in gleichbleibend hoher Qualität über alle Zeitzonen hinweg bereitzustellen.

Mit dem strategischen Ausbau der Infrastruktur in der Asia-Pacific-Region ergänzt Controlware die bestehenden SOC-Kapazitäten in Europa. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung, Analyse und Bearbeitung sicherheitsrelevanter Ereignisse in Echtzeit – ohne Einschränkungen durch klassische Schichtmodelle oder Rufbereitschaften.

„Mit dem SOC in Sydney tragen wir den wachsenden Anforderungen moderner IT-Umgebungen Rechnung: Anspruchsvolle, international verteilte Infrastrukturen, steigender Fachkräftemangel und zunehmend komplexen Bedrohungen erhöhen den Druck auf die SOC-Teams“, erklärt Andreas Bunten, Leiter Security Operations bei Controlware. „Zeit ist dabei einer der kritischen Faktoren. Eine schnelle Reaktion entscheidet oft über den Schaden eines Sicherheitsvorfalls, und da die Bedrohungslage keinen Halt vor Zeitzonen macht, benötigen Unternehmen Security-Teams, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche wachsam sind.“

Der neue Standort ist nahtlos in die bestehende Infrastruktur und die ISO-zertifizierten Prozesse von Controlware integriert. Um einen durchgängigen Schutz zu gewährleisten, betreibt das SOC-Team leistungsstarke XDR-, SIEM- und SOAR-Plattformen mit detaillierten Threat-Intelligence-Feeds und automatisierten Playbooks. Mit Threat Hunting als weiterem Bestandteil des SOC-Services können zudem Angriffsversuche erkannt werden, die durch die automatisierte Detektion nicht erkannt wurden. Bei Bedarf werden Kunden darüber hinaus mit digitaler Forensik und der kontinuierlichen Optimierung von Security-Architekturen unterstützt. Ziel ist es, interne IT-Teams gezielt zu entlasten und gleichzeitig ein durchgängig hohes Sicherheitsniveau in globalen Umgebungen sicherzustellen.

Mit der Expansion nach Australien baut Controlware seine starke Position im Bereich Managed Security Services weiter aus und stärkt seine Rolle als Partner für ganzheitliche Cybersecurity-Lösungen. So können international tätige Unternehmen mit hohen Anforderungen an Verfügbarkeit, Reaktionsgeschwindigkeit und Sicherheit jederzeit optimal unterstützt werden.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH gehört zu den führenden IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit über 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von nahezu 500 Millionen Euro. Seit der Gründung im Jahr 1980 unterstützt Controlware mittelständische und große Unternehmen sowie Behörden und öffentliche Einrichtungen mit der Planung, Umsetzung und dem Betrieb moderner IT-Infrastrukturen. Das Leistungsportfolio umfasst Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services. Ziel ist ein wirtschaftlicher, zukunftssicherer und nachhaltiger IT-Betrieb. Controlware bietet sowohl gezielte Betriebsunterstützung als auch vollständig verantwortete Managed Services für Cloud-basierte und On-Premises gehostete Netzwerk-, Security- und Data Center-Umgebungen. Ergänzend stehen Cyber Defense Services zur Verfügung. Neben einem Vertriebs- und Servicenetz mit 14 nach ISO 9001 zertifizierten Standorten in der DACH-Region unterhält Controlware internationale Partnerschaften. Das eigene Customer Service Center ist nach ISO 27001 zertifiziert. Seit vielen Jahren arbeitet das Unternehmen eng mit führenden Herstellern und innovativen Technologiepartnern zusammen und ist bei diesen auf höchstem Qualifizierungsniveau zertifiziert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung des Nachwuchses. Controlware kooperiert mit führenden Hochschulen und betreut kontinuierlich rund 50 Auszubildende und Studierende als Investition in die Kompetenz von morgen.

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