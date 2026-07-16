Controlware Security Day 2026: Zwei Tage kompaktes Security-Know-how für Unternehmen und Behörden

Dietzenbach, 15. Juli 2026 – Die schnelle Entwicklung der KI Modelle verändert auch die Security-Welt massiv – und stellt Unternehmen und öffentliche Einrichtungen vor neue Herausforderungen. Welche Bedrohungen heute relevant sind, wie sich Sicherheitsstrategien anpassen müssen und welche Technologien wirksamen Schutz bieten, erfahren Besucher am 23. und 24. September 2026 beim 18. „Controlware Security Day“ im Congress Park Hanau.

„Die Fähigkeiten der neuesten KI Modelle zur Analyse von Software, Identifikation von Schwachstellen und Entwicklung von Exploits dafür haben bestätigt, was sich schon länger abgezeichnet hat. Für Schwachstellen, die früher erst nach Monaten oder sogar Jahren für Angriffe ausgenutzt wurden, werden heute innerhalb sehr kurzer Zeit Exploits entwickelt und für Angriffe genutzt. Aufgrund der daraus resultierenden Menge von Warnungen fällt es Organisationen zunehmend schwer, die für sie tatsächlich relevanten kritischen Punkte zu priorisieren“, erklärt Bernd Schwefing, CEO von Controlware. „Auf dem „Controlware Security Day“ sprechen wir über diese Bedrohungen vor allem aber über technologische und organisatorische Antworten für die Verteidigung und praxisnahe Wege, um diese auch umzusetzen zu können – etwa mit Managed Security Services, KI-gestützten Sicherheitskonzepten und innovativen Herstellerlösungen.“

Der „Controlware Security Day“ ist eine langjährig etablierte Informations- und Networking-Plattform für IT-Sicherheit im deutschsprachigen Raum. An zwei kompakten Veranstaltungstagen erhalten Teilnehmer einen Überblick über aktuelle Security-Trends, neue Bedrohungen und zukunftsfähige Sicherheitsstrategien. Die Besucher haben die Möglichkeit, aus 40 Fachvorträgen, Praxisberichten und Workshops ihr individuelles Programm nach den eigenen Schwerpunkten zusammenzustellen.

Im Mittelpunkt stehen Fragen wie:

– Wie verändert KI die Angriffsfläche – und welche Antworten braucht es in Technologie, Prozessen und Organisation?

– Wie bleiben Sie handlungsfähig, wenn Angreifer schneller werden?

– Welche Rolle ​​​​​​spielen Plattformansätze vs. Best-of-Breed in einer modernen Security-Architektur?

Neben dem Vortragsprogramm profitieren die Teilnehmer vom direkten Austausch mit den Security-Experten von Controlware und von führenden Technologieherstellern. In einer begleitenden Ausstellung präsentieren mehr als 20 Security-Partner ihre aktuellen Lösungen und stehen für individuelle Fragen zur Verfügung.

Hochkarätige Keynotes ergänzen das Fachprogramm:

– Volker Kozok, Vorsitzender des Vereins „Netzwerk für Cyber Intelligence“ und langjähriger Cybersecurity-Experte der Bundeswehr, spricht über „Staatlich gesteuerten Cyberkrieg und seine Auswirkungen auf Unternehmen und Behörden“.

– Dr. Volker Busch, Arzt, Wissenschaftler und Bestseller-Autor, beleuchtet in seinem Vortrag „Das kreative Gehirn – Woher bekommen wir die guten Ideen?“ die Voraussetzungen für Innovation und Kreativität.

– Tobias Schrödel, IT-Security-Experte und Buchautor, zeigt in „Was Daten verraten – Der Internet-Detektiv“, welche Informationen sich aus digitalen Spuren gewinnen lassen.

– Nils Rogmann, Head of Competence Center Security bei Controlware, und Christoph Schmidt, Lead Architect Information Security bei Controlware, widmen sich den Chancen und Risiken von Agentic AI und modernen KI-gestützten Sicherheitsarchitekturen.

Und auch das Networking kommt nicht zu kurz: In den Pausen, während der Ausstellung und im Rahmen des Abendprogramms haben die Teilnehmer Gelegenheit, sich mit Branchenkollegen, Security-Verantwortlichen, Herstellern und Controlware Experten in entspannter Atmosphäre auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Die Teilnahme am Controlware Security Day 2026 ist kostenfrei. Weitere Informationen, die vollständige Agenda sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter https://www.controlware.de/controlware-security-day/uebersicht.

Hinweis für Pressevertreter

Am Vortag des Controlware Security Day 2026 veranstaltet Controlware für Pressevertreter einen Presse-Roundtable. Wenn Sie den 22. September 2026 als Pressetermin wahrnehmen möchten, nimmt Frau Stefanie Zender Ihre Anmeldung gerne unter 06074/858-246 oder per E-Mail an stefanie.zender@controlware.de entgegen.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH gehört zu den führenden IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit über 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von nahezu 500 Millionen Euro. Seit der Gründung im Jahr 1980 unterstützt Controlware mittelständische und große Unternehmen sowie Behörden und öffentliche Einrichtungen mit der Planung, Umsetzung und dem Betrieb moderner IT-Infrastrukturen. Das Leistungsportfolio umfasst Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services. Ziel ist ein wirtschaftlicher, zukunftssicherer und nachhaltiger IT-Betrieb. Controlware bietet sowohl gezielte Betriebsunterstützung als auch vollständig verantwortete Managed Services für Cloud-basierte und On-Premises gehostete Netzwerk-, Security- und Data Center-Umgebungen. Ergänzend stehen Cyber Defense Services zur Verfügung. Neben einem Vertriebs- und Servicenetz mit 14 nach ISO 9001 zertifizierten Standorten in der DACH-Region unterhält Controlware internationale Partnerschaften. Das eigene Customer Service Center ist nach ISO 27001 zertifiziert. Seit vielen Jahren arbeitet das Unternehmen eng mit führenden Herstellern und innovativen Technologiepartnern zusammen und ist bei diesen auf höchstem Qualifizierungsniveau zertifiziert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung des Nachwuchses. Controlware kooperiert mit führenden Hochschulen und betreut kontinuierlich rund 50 Auszubildende und Studierende als Investition in die Kompetenz von morgen.

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