CoreView mit Globee Award für schnelle Wiederherstellung von Microsoft-365-Konfigurationen ausgezeichnet

Die CoreView Tenant Resilience Platform wurde bei den diesjährigen Globee Awards for Pioneers mit dem Silver Award in der Kategorie „Cybersecurity, Safety or Digital Trust Product or Service of the Year“ ausgezeichnet. Dabei würdigte die Fachjury insbesondere die Fähigkeit, Microsoft 365-Konfigurationen innerhalb weniger Minuten nach Vorfällen wiederherzustellen. Auf diese Weise wird die Resilienz moderner Unternehmensumgebungen deutlich gesteigert.

„Die Auszeichnung als ‚Silver Winner‘ bei den Globee Awards 2026 in der Kategorie ‚Pioneers‘ ist ein wichtiger Meilenstein für CoreView“, sagt Simon Azzopardi, CEO von CoreView. „Sie spiegelt unsere Dynamik, kontinuierliche Innovationskraft und wachsende Führungsrolle im Microsoft 365-Markt wider. Dieser ist durch eine zunehmende Komplexität, steigende Sicherheitsanforderungen und die Notwendigkeit einer hohen Resilienz geprägt. Mit dem zunehmenden Einsatz von KI-Agenten in Microsoft-Cloud-Umgebungen ist es für Unternehmen entscheidend, dass sie weiterhin ihre Sicherheit, eine solide Governance und Widerstandsfähigkeit gewährleisten können.“

Die Globee Awards for Pioneers zeichnen Unternehmen und Einzelpersonen aus, die durch wegweisende Innovationen, visionäre Führung und messbaren Einfluss neue Maßstäbe setzen. Die Gewinner werden ausschließlich durch unabhängige Branchenexperten bewertet. San Madan, President of the Globee Awards, gratuliert: „Herzlichen Glückwunsch an die diesjährigen Preisträger zu ihren herausragenden Leistungen. Ihre Erfolge zeugen von ihrem Engagement für Spitzenleistungen, Fortschritt und eine spürbare Wirkung.“

CoreView stärkt die Resilienz des Microsoft-365-Tenant und schützt die Konfigurationen, Identitäten und Zugriffe. Die Plattform härtet Tenants gegen Angriffe, reduziert übermäßige Benutzerrechte sowie den Blast Radius, identifiziert Manipulationen und ermöglicht die Wiederherstellung von Microsoft-365-Konfigurationen. Mit Fokus auf den Tenant bietet CoreView Schutz für Microsoft 365 und Entra und stellt so sicher, dass Unternehmen Kompromittierungen verhindern, Angriffen standhalten und nach Cybervorfällen rasch die gewünschte Tenant-Konfiguration wiederherstellen können. Weitere Informationen unter https://www.coreview.com/

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