creativestyle veröffentlicht SHOPin: Open-Source-Accelerator schließt die Lücke zwischen MACH-Backend und einsatzbereitem Storefront

Münchner Digital-Commerce-Agentur creativestyle stellt ihren Headless-Frontend-Accelerator SHOPin unter Open-Source-Lizenz bereit — entstanden aus rund 25 Jahren Commerce-Projektpraxis.

Die Digital-Commerce-Agentur creativestyle veröffentlicht heute SHOPin – einen Open-Source Headless-Frontend-Accelerator, der Commerce, CMS, Suche und Payment in einem Monorepo zusammenführt. Entstanden ist SHOPin aus mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Umsetzung komplexer Commerce-Projekte. Ab sofort steht der Accelerator unter der Open Software License (OSL-3.0) zur Verfügung und richtet sich an Entwicklungsteams, die Composable-Commerce-Projekte schneller, wartbarer und ohne Vendor-Lock-in realisieren möchten.Entstanden ist SHOPin aus mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Umsetzung komplexer Commerce-Projekte. Ab sofort steht der Accelerator unter der Open Software License (OSL-3.0) zur Verfügung und richtet sich an Entwicklungsteams, die Composable-Commerce-Projekte schneller, wartbarer und ohne Vendor-Lock-in realisieren möchten.

Wer moderne Commerce-Plattformen auf Basis eines MACH-Stacks entwickelt, begegnet immer wieder derselben Herausforderung: Zwischen einem API-basierten Backend und einem produktionsreifen Storefront liegt eine aufwendige Integrationsschicht aus Backend-for-Frontend (BFF), Authentifizierung, Warenkorb, Checkout, Caching und Datenorchestrierung. Diese Grundlagen werden in vielen Projekten immer wieder neu entwickelt. SHOPin schließt genau die Lücke zwischen MACH-Backend und sofort nutzbarem Commerce-Frontend.

Architektur aus der Praxis entwickelt

Die Architektur von SHOPin basiert auf Erfahrungen aus zahlreichen Commerce-Projekten, in denen Erweiterbarkeit und langfristige Wartbarkeit wichtiger sind als eine enge Kopplung einzelner Systeme. Deshalb trennt SHOPin vier Verantwortungsbereiche konsequent voneinander: visuelles Design, Rendering, Orchestrierung und Contracts.Backends, UI oder Rendering-Strategien lassen sich dadurch unabhängig voneinander austauschen, ohne Auswirkungen auf andere Ebenen der Architektur. Das Backend-for-Frontend (BFF) aggregiert Commerce, CMS, Suche und Payment zu konsistenten API-Antworten. Typsicherheit gewährleisten Zod-Schemas zur Laufzeit sowie TypeScript zur Build-Zeit. Funktionen wie Server-Side Rendering, Caching, Error Handling und Logging sind bereits vorkonfiguriert und reduzieren den Implementierungsaufwand erheblich.

Transparenter Entwicklungsstand statt Marketingversprechen

SHOPin ist um commercetools herum aufgebaut und über typisierte Adapter für weitere Systeme offen. Bereits in aktiver Entwicklung sind Integrationen für Contentful, Algolia, Mailgun und Upsun. Weitere Adapter – unter anderem für Mollie, Auth0, Google Analytics und Usercentrics – befinden sich auf der Roadmap.Dabei kommuniziert creativestyle den Entwicklungsstand bewusst transparent. Das Komponenten- und Feature-Set für Account, Warenkorb, Checkout, Content und Produktdarstellung ist weitgehend fertiggestellt. Die commercetools-Anbindung bildet die produktionsreife Basis, weitere Adapter entstehen sukzessive.Grundlage dafür ist das Prinzip „mocked first, real second“: Jeder Prozess läuft zunächst über einen stabilen Adapter-Contract und wird anschließend mit dem jeweiligen Provider verbunden. Dadurch bleibt die Frontend-Entwicklung unabhängig vom Integrationsfortschritt einzelner Systeme.

Open Source als logische Konsequenz

Für creativestyle ist SHOPin kein eigenständiges Produktgeschäft, sondern das Ergebnis wiederkehrender Anforderungen aus der täglichen Projektarbeit. Die Veröffentlichung als Open Source soll Entwicklungsteams dabei unterstützen, bewährte Grundlagen nicht in jedem Projekt erneut entwickeln zu müssen.

„In unseren Projekten haben wir immer wieder dieselben Grundbausteine entwickelt. Irgendwann war klar, dass daraus mehr werden kann als projektinterner Code. Mit SHOPin geben wir diese Erfahrung an die Community weiter und schaffen eine offene Grundlage für moderne Commerce-Projekte“, erklärt Jaromir Fojcik, Geschäftsführer und Gründer von creativestyle. „Wir setzen SHOPin bereits produktiv in eigenen Kundenprojekten ein. Dadurch bleibt der Accelerator nicht nur aktiv gepflegt, sondern entwickelt sich kontinuierlich anhand realer Anforderungen weiter”, ergänzt Jaromir.

Im Gegensatz zu geschlossenen SaaS-Plattformen erhalten Unternehmen mit SHOPin vollständigen Zugriff auf den Quellcode. Sie können den Accelerator forken, individuell erweitern und unabhängig betreiben – ohne erzwungene Updates oder Vendor-Lock-in.

Entwickelt für die Zusammenarbeit mit KI

Moderne Software entsteht zunehmend im Zusammenspiel von Entwicklern und KI-Coding-Agents. Deshalb wurde SHOPin von Beginn an so aufgebaut, dass projektspezifische Konventionen, Architekturprinzipien und Qualitätsstandards auch für KI-gestützte Entwicklung nachvollziehbar sind. Spezielle Agent-Skills unterstützen Coding-Agents dabei, Projektstrukturen, Pfade und Qualitätsregeln zu verstehen. Dadurch lässt sich KI nicht nur für einzelne Codevorschläge einsetzen, sondern gezielt in den Entwicklungsprozess integrieren. Der vollständige Quellcode steht auf GitHub als zentrale Referenz zur Verfügung. Die technische Dokumentation wird parallel zum Projekt kontinuierlich erweitert. Weitere Informationen finden sich unter https://www.shopin.dev/.

25 Jahre Commerce-Erfahrung als Fundament

Die Veröffentlichung von SHOPin fällt in das Jubiläumsjahr von creativestyle. Seit der Gründung im Jahr 2001 begleitet die Münchner Digital-Commerce-Agentur die Entwicklung des E-Commerce – von den ersten klassischen Online-Shops über Commerce-Plattformen und Headless-Architekturen bis hin zu modernen MACH-Ökosystemen. Aus dieser kontinuierlichen Projektpraxis heraus ist SHOPin entstanden: als Antwort auf Herausforderungen, die Entwicklungsteams in nahezu jedem Composable-Commerce-Projekt erneut begegnen.Im März 2026 wurde creativestyle beim Shop Usability Award als „Agentur des Jahres“ ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielten die gemeinsam mit benuta und Bergzeit entwickelten Commerce-Plattformen Auszeichnungen in den Kategorien „Best Customer Experience“ und „Best Mobile Experience“. Die Auszeichnungen unterstreichen den Anspruch der Agentur, technologische Innovation konsequent mit exzellenter Customer Experience zu verbinden – und die nächste Generation des digitalen Commerce aktiv mitzugestalten.

Über creativestyle

creativestyle steht für „Customer-Experience-Driven Commerce“ und gestaltet die Zukunft des digitalen Handels. Als Full-Service E-Commerce-Agentur verbindet das Unternehmen seit 2001 kreative Exzellenz mit technologischer Präzision. Mit einem starken Team aus zertifizierten Experten realisiert creativestyle komplexe B2B- und B2C-E-Commerce-Lösungen für mittelständische und größere Unternehmen aus allen Branchen. Von der strategischen Beratung über erstklassiges UX-Design bis hin zur Entwicklung skalierbarer Commerce-Plattformen begleitet die Agentur namhafte Kunden dabei, in einem dynamischen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben und nachhaltiges Wachstum zu generieren.

Website: www.creativestyle.de

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creativestyle steht für „Customer-Experience-Driven Commerce“ und gestaltet die Zukunft des digitalen Handels. Als inhabergeführte Full-Service E-Commerce-Agentur verbindet das Unternehmen seit 2001 kreative Exzellenz mit technologischer Präzision. Mit einem starken Team aus zertifizierten Experten realisiert creativestyle komplexe B2B- und B2C-E-Commerce-Lösungen für mittelständische und größere Unternehmen aus allen Branchen. Von der strategischen Beratung über erstklassiges UX-Design bis hin zur Entwicklung skalierbarer Commerce-Plattformen begleitet die Agentur namhafte Kunden dabei, in einem dynamischen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben und nachhaltiges Wachstum zu generieren.

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Kontakt

creativestyle GmbH

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