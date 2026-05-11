Crowdfunding Hörbuch „Polysecure“ von Jessica Fern im divana Verlag

divana Verlag arbeitet an deutschsprachiger Hörbuchversion zu Bindung, Trauma und Kommunikation in offenen Beziehungen

Der divana Verlag aus Köln ruft zu einem Crowdfunding über die Plattform Startnextfür das Hörbuch „Polysecure“ der Autorin Jessica Fern auf. Mit dem Ziel von 4.300 Euro soll das Werk erstmals deutschsprachig als Hörbuch erscheinen. Die Themen reichen von Bindung und Trauma bis zur Praxis offener Beziehungen.## Crowdfunding ermöglicht deutschsprachiges Hörbuch zu Bindung und TraumaDer divana Verlag, ein queerfeministischer Kleinverlag aus Köln, hat im April 2026 ein Crowdfunding gestartet, um die Produktion des deutschsprachigen Hörbuchs „Polysecure“ von Jessica Fern zu finanzieren. „Polysecure“ ist ein Buch der US-amerikanischen Autorin Jessica Fern, das erstmals verschiedene wissenschaftliche Ansätze zu Bindungstheorie, Trauma und konsensueller Nicht-Monogamie systematisch verbindet. Die deutsche Buchausgabe erschien bereits bei divana, nun soll der Text für ein neues Publikum hörbar gemacht werden.Der Verlag hat sich bewusst für diese Finanzierungsform entschieden, um die Produktion auch für ein Nischenthema wie offene Beziehungen auf eine nachhaltige Basis zu stellen. Mit Unterstützung der Community entsteht das Hörbuch in Studioqualität – plus ein kleiner Launch-Marketingtopf, damit es die Menschen erreicht, die darauf warten.Im Zentrum des Buches stehen praktische Konzepte und Übungen zur Stärkung emotionaler Resilienz, Kommunikation und Sicherheit in offenen und polyamoren Beziehungen. Jessica Fern verknüpft dabei Elemente aus Psychotherapie, Traumaforschung und Beziehungsberatung.## Themenfokus: Offene Beziehungen, Sicherheit und Selbstreflexion“Polysecure“ definiert sich als praxisnahes Standardwerk für Menschen, die offen oder polyamor leben oder sich für alternative Beziehungsmodelle interessieren. Das Buch erläutert die psychologischen Grundlagen von Bindungsstilen und deren Auswirkung auf das Beziehungserleben in offenen Konstellationen. Typische Herausforderungen, etwa Eifersucht, Selbstreflexion oder Unsicherheiten, werden auf Basis erkenntnisbasierter Ansätze aus der Traumatherapie verständlich erklärt.## Hörbuchproduktion soll Lücke im deutschsprachigen Raum schließenDas geplante Hörbuch richtet sich an alle, die Interesse an Bindungsdynamiken, Trauma und Kommunikation im Kontext nicht-monogamer Beziehungen haben. Mit der Umsetzung auf Deutsch, erstmals als Hörbuch, will der divana Verlag eine bestehende Angebotslücke adressieren. Somit stellt das neue Audioformat eine wichtige Erweiterung dar, um „Polysecure“ für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen.Die Finanzierungsphase läuft noch mehrere Wochen. Auch nach Abschluss der Kampagne bleibt der Verlag Ansprechpartner für alle, die sich für Forschung und Praxis offener Beziehungsmodelle interessieren und niedrigschwellige Zugänge suchen.## Key Facts- „Polysecure“ von Jessica Fern verbindet Bindungstheorie, Trauma und konsensuelle Nicht-Monogamie auf wissenschaftlicher Basis.- Der divana Verlag strebt mit einem Crowdfunding 4.300 Euro für das erste deutschsprachige Hörbuch an.- Hauptthemen: Kommunikation, Sicherheit und Selbstreflexion in offenen Beziehungen.- Praktische Übungen und Fallbeispiele unterstützen den Alltag polyamorer Menschen.- Das Hörbuch öffnet Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen für ein breites Publikum.- Crowdfunding-Kampagne wurde im April 2026 gestartet und läuft bis zum 12.06.2026.- Geplante Veröffentlichung des Hörbuchs im Herbst 2026.- Link zum Crowdfunding: https://www.startnext.com/polysecure-hoerbuch

Der divana Verlag ist ein junger Kleinverlag mit queerfeministischem Schwerpunkt. Wir veröffentlichen vor Allem Sachbücher und handeln nach dem Motto: Feminismus für alle.

Kontakt

divana Verlag – Natacha Jill Colin

Natacha Colin

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50827 Köln

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