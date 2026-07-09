CyberLab Karlsruhe und cashwerk.io starten Kooperation

Sonderkonditionen für Startups aus dem Accelerator-Netzwerk

Berlin/Karlsruhe, 07.07.2026 – Das CyberLab Karlsruhe, seit 2013 einer der führenden Startup-Accelerator Deutschlands, und die cashwerk GmbH, Anbieterin der Workflow-Plattform cashwerk.io, geben ab sofort eine strategische Kooperation bekannt.

Startups aus dem CyberLab-Netzwerk erhalten exklusive Sonderkonditionen für den Einsatz von cashwerk.io – und damit Zugang zu einer zentralen Plattform für Vertrieb, Projektmanagement, Rechnungsstellung und KI-gestützte Automatisierung.

Effiziente Strukturen von Tag eins

Junge Unternehmen stehen von Beginn an vor der Herausforderung, parallel zum operativen Aufbau auch administrative Prozesse professionell zu gestalten – von der ersten Kundenanfrage über die Angebotserstellung bis zur GoBD-konformen Rechnung. Mit cashwerk.io erhalten CyberLab-Startups eine Plattform, die diese Prozesse in einer durchgängigen Oberfläche bündelt: CRM und Vertriebspipeline, Projekt- und Aufgabenmanagement, Zeiterfassung, Terminbuchung sowie der KI-Assistent CASPER für automatisierte Abläufe im Tagesgeschäft. Alle Daten werden DSGVO-konform auf Servern in Deutschland gehostet.

„Startups brauchen von der ersten Minute an verlässliche Strukturen, ohne dabei Zeit in ein Sammelsurium einzelner Tools zu investieren. Mit cashwerk bekommen die Gründerinnen und Gründer im CyberLab eine Plattform, die von Vertrieb über Projekte bis zur Rechnung alles abdeckt – und die mit ihnen mitwächst“, sagt Martin Urbanek, Geschäftsführer der cashwerk GmbH.

Zugang zu einem der aktivsten Gründernetzwerke Deutschlands

Das CyberLab Karlsruhe begleitet seit über einem Jahrzehnt Gründungsteams durch Gründungsberatung, ein intensives Accelerator-Programm, Mentoring durch erfahrene Unternehmer:innen sowie Zugang zu einem breiten Netzwerk aus Business Angels und Investor:innen. Mit den neuen Sonderkonditionen erweitert das CyberLab sein Leistungsangebot für die Startups im eigenen Netzwerk um ein praxisnahes Software-Werkzeug für den operativen Aufbau.

Die Sonderkonditionen gelten für aktive und Alumni-Startups des CyberLab. Interessierte Startups können sich über das CyberLab-Netzwerk sowie direkt bei cashwerk über die Kooperation informieren.

Über cashwerk.io

cashwerk.io ist die Workflow-Plattform für Dienstleistungsunternehmen im DACH-Raum. Die Plattform bündelt mehr als 20 Module – von CRM und Vertriebspipeline über Projektmanagement, Zeiterfassung und GoBD-konforme Rechnungsstellung (inkl. E-Rechnung nach ZUGFeRD/XRechnung) bis hin zum KI-Assistenten CASPER – in einer integrierten Oberfläche. cashwerk wird unter anderem von der Deutschen Telekom (TechBoost) und Google Cloud for Startups unterstützt und ist DSGVO- sowie GoBD-konform, gehostet auf Servern in Deutschland.

Weitere Informationen unter www.cashwerk.io.

Über CyberLab Karlsruhe

Das CyberLab Karlsruhe ist seit 2013 Partner für jede Phase der Unternehmensgründung – von der Gründungsberatung über ein Accelerator-Programm bis hin zu Workspaces, Mentoring, Coaching und Investment-Vermittlung. Mit Erfahrung aus der Begleitung von über 8.000 Gründer:innen, einem aktiven Netzwerk aus Unternehmen, ehrenamtlichen Mentor:innen sowie Business Angels und Gastinvestor:innen zählt das CyberLab zu den etablierten Startup-Ökosystemen in Deutschland. Das CyberLab ist Teil des CyberForum e.V. mit Sitz auf dem Hoepfner Brauereigelände in Karlsruhe.

Weitere Informationen unter www.cyberlab-karlsruhe.de.

Pressekontakt:

cashwerk GmbH Martin Urbanek

Geschäftsführer

Hackesche Höfe

Rosenthaler Str. 40–41

10178 Berlin

E-Mail: hello@cashwerk.io

www.cashwerk.io

Die cashwerk GmbH aus Berlin ist ein innovativer Anbieter cloudbasierter Workflow- und ERP-Lösungen. Das 2022 gegründete Unternehmen mit Sitz in den Hackeschen Höfen (Rosenthaler Str. 40-41, 10178 Berlin) hat sich auf die Entwicklung benutzerfreundlicher und kosteneffizienter Unternehmenssoftware mit integrierter KI-Unterstützung spezialisiert.

cashwerk ermöglicht Freelancern, Start-ups und KMU den Zugang zu professionellen Business-Management-Tools in einer intelligenten All-in-One-Plattform. Die Lösung vereint vier spezialisierte Engines (Sales, Work, Support, Finance) mit dem KI-gestützten CASPER Co-Piloten und ist unter www.cashwerk.io verfügbar.

Firmenkontakt

cashwerk GmbH

Martin Urbanek

Rosenthaler Str. 40-41

10178 Berlin

–



https://www.cashwerk.io/

Pressekontakt

cashwerk GmbH

Nora Franke

Rosenthaler Str. 40-41

10178 Berlin

–



https://www.cashwerk.io/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.